Niezależnie od tego, czy jest to alkoholizm, narkomania czy lekomania, wyróżniamy 4 etapy uzależnienia:

- etap zapoznawczy – w tym okresie sam środek, którego pożądamy, nie jest bardzo istotny; wynika to z faktu, że jego regularne zażywanie jest najczęściej nieprzyjemne, a reakcje organizmu są bolesne; przykładem może być tu spożywanie alkoholu w dużych ilościach, co powoduje złe samopoczucie, mdłości, często również wymioty; ważną rolę pełnią w tym etapie kontakty z osobami uzależnionymi;

- etap przyjemności – skutki przyjmowania środka odurzającego nie są już tak nieprzyjemne, jak w pierwszym etapie; wiele osób mówi nawet o przyjemności związanej z jego zażywaniem; dzieje się tak dlatego, ponieważ zwiększa się tolerancja organizmu na działanie tego środka; jednostka jednocześnie uzależnia się od niego coraz bardziej; osoba uzależniona zaczyna odczuwać, że substancje, które zażywa, działają coraz słabiej, dlatego sięga po mocniejsze środki, zaczyna eksperymentować; środowisko, w którym przebywa daje jej natomiast możliwość zaspokojenia wielu potrzeb;

- etap, w którym odurzenie jest najważniejszym celem – odurzenie, to stan, do którego dąży uzależniona jednostka; etap ten można już nazwać uzależnieniem zaawansowanym; osoba uzależniona podporządkowuje wszystko swojemu nałogowi; zrywa często kontakt z bliskimi i znajomymi, a jedyną grupą, z która chce spędzać swój czas, są inni nałogowcy;

- etap, w którym odurzenie jest normą – jest to najsilniejszy, ostatni stopień uzależnienia; środek, od którego jednostka jest uzależniona, staje się niezbędnym elementem w jej życiu; środki, które przyjmuje przestają powoli wywoływać euforię, dlatego osoba uzależniona zwiększa dawki, co może być groźne dla jej życia; organizm człowieka uzależnionego jest wyniszczony, zachodzą w nim zmiany, które mogą prowadzić nawet do śmierci.

