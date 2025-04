Lekomania - problem nie tylko młodzieży



Osoby starsze przyjmują najczęściej leki, aby pozbyć się niektórych dolegliwości. Niekiedy również z obawy przed pogorszeniem stanu zdrowia. Po pewnym czasie okazuje się jednak, że nie jest to jednak tylko profilaktyka, ale przyzwyczajenie lub uzależnienie. Wielu starszym osobom wydaje się, że jak nie zażyją lekarstwa, nawet jeśli są zdrowi, mogą zachorować. Kiedy zobaczą, że skończyły się tabletki albo krople, jak najszybciej idą do apteki na zakupy. Tak zaczyna się lekomania.

Dlaczego młodzież się uzależnia

U młodych ludzi ten problem wygląda nieco inaczej. Dzięki lekom chcą być piękniejsi, mieć lepsze samopoczucie, energię do pracy i zabawy, najlepiej przez całą dobę i być bardziej sprawni zarówno intelektualnie, jak i fizycznie. Na młodzież duży wpływ mają reklamy, które prezentują coraz nowsze i jak twierdzą, bardziej skuteczne środki. Młodzi ludzie czują również coraz większą potrzebę dążenia do bycia idealnymi pod każdym względem, a leki są odpowiedzią producentów na to zapotrzebowanie.

Niektórzy uczniowie i studenci chcą sprostać wymaganiom nauczycieli małym nakładem pracy. Mają więc nadzieję, że środki wspomagające naukę i zmniejszające stres będą w tym wypadku najlepszym rozwiązaniem. Często jednak nie kończy się na jednej tabletce przed ważnym egzaminem. Apetyt bowiem rośnie w miarę jedzenia i młody człowiek chce być coraz bardziej wydajny. Tłumaczy więc sobie, że ma mało czasu, a na jutro jest zaplanowana klasówka z jednego przedmiotu, z drugiego będzie pytany, a na lekcję języka angielskiego musi przygotować wypracowanie. Wydaje mu się, że po zażyciu odpowiedniego środka nauka pójdzie mu sprawniej.

Po pewnym czasie nie wyobraża sobie już dnia bez takiego wspomagającego środka. Wydaje mu się, że tylko tabletka pozwoli mu wywiązać się jak najlepiej ze wszystkich zadań, które stawiają przed nim inni. Nie wierzy już w to, że mógłby poradzić sobie z tym sam. Często leki wydają się młodemu człowiekowi również wspaniałą metodą na ucieczkę przed problemami. Jednak cena za dobre samopoczucie i sprawność intelektualną bądź fizyczną jest wysoka – uzależnienie.

Czynniki sprzyjające lekomanii

Wystąpieniu lekozależności sprzyjają również niektóre czynniki. Wśród nich można wymienić m.in.:

