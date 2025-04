Dają się we znaki już od maja. Pierwsze pojawiają się komary, meszki i muchy, do których w pełni lata dołączą osy, pszczoły i?bąki. Gryzą nie tylko owady latające, ale także mrówki i?kleszcze. Skutki ukąszeń są nieprzyjemne i bolesne, szczególnie dla małych dzieci. Bywają też niebezpieczne, sprzyjają przenoszeniu chorób i powodują stan podgorączkowy. Czasem wywołują ostrą reakcję alergiczną, która może być tak silna, że wymaga natychmiastowej pomocy medycznej. Na szczęście łatwo rozpoznać jej objawy (patrz ramka obok).

Ukąszenia dzieci przez komary

W miejscu ugryzienia pojawia się obrzęk, pokrzywka, (bladoróżowe lub białe bąble), swędzenie. Bąble szybko znikną, jeśli dziecko nie jest uczulone na jad i nie drapie się.

Co robić? Przemyj miejsce ukąszenia zimną wodą i posmaruj maścią (Fenistil, Hyrocortison, Dapis). U niemowląt stosuj je ostrożnie.

Jak się chronić? Używaj repelentów, czyli środków, które odstraszają owady (nie bezpośrednio na skórę). Unikaj spacerów w miejscach i porach, w których komary atakują. Używaj moskitier (na wózek, na okna), zakładaj dziecku ubranko, które zakrywa całe ciało.

Ukąszenia dzieci przez meszki

Pozostawiają krwawiący ślad, który boli i trudno się goi. Może pojawić się obrzęk, czasem gorączka.

Co robić? Postępuj jak przy ugryzieniu komara.

Jak się chronić? Meszki atakują niemal przez całą dobę, także gdy świeci słońce. Latają gromadnie, co jest groźne dla małych dzieci. Unikaj spacerów obok rzek i strumieni (tu wylęgają się larwy). Stosuj repelenty i moskitiery.

Ukąszenia dzieci przez kleszcze

Gdy wbiją się w skórę, widać ciemny punkt podobny do pieprzyka, który łatwo przeoczyć. Czasem jest to czerwony bąbel. Ślina kleszczy zawiera substancje znieczulające, więc ukąszenia można nie poczuć.

Co robić? Chwyć kleszcza przy skórze pęsetą lub TRIX-em (kupisz w aptece) i?wykręć (lub idź z dzieckiem do gabinetu zabiegowego). Odciągnij wydzielinę z rany pompką Aspivenin lub Antykleszcz. Zdezynfekuj. Obserwuj miejsce 2–3 tygodnie.

Jak się chronić? Kleszcze można spotkać wszędzie, w lasach liściastych i mieszanych, na łąkach, w parkach, ogródkach. Najlepsza ochrona to ubranie, które zakrywa ręce i nogi, oraz dokładne obejrzenie ciała po powrocie do domu i wypranie odzieży. Dziecko można zaszczepić przeciw odkleszczowemu zapaleniu mózgu.

Ukąszenia dzieci przez osy

Miejsce po użądleniu przez osę, pszczołę lub szerszenia boli, piecze, puchnie i staje się czerwone.

Co robić? Usuń żądło, by przerwać wnikanie jadu (podważ je szpilką). Pompką typu Aspivenin lub Antykleszcz odessij jad z ranki, by zapobiec objawom alergicznym, jeśli dziecko jest uczulone. Odkaź, schłodź, posmaruj okolicę Fenistilem lub połóż kompres z sody oczyszczonej albo Altacetu. Podaj wapno i w razie potrzeby lek przeciwalergiczny. Jad szerszenia jest znacznie silniejszy niż pszczoły czy osy.

Jak się chronić? Zachowuj ostrożność w okolicy kwitnących pól. Pszczoły i osy zwabiają słodycze i owoce (nie podawaj ich na dworze), pachnące kosmetyki.



Ukąszenia dzieci przez mrówki

Zostawiają drobne, często płaskie, czerwone ślady ukąszeń, które pieką i swędzą.

Co robić? Miejsce po ugryzieniu posmaruj kremem, który złagodzi objawy, na opuchliznę możesz zrobić okład z sody.

Jak się chronić? Mrówki są niemal wszędzie. Zwabia je jedzenie – słodycze, owoce, napoje. Zanim rozłożysz koc, sprawdź, czy nie biegnie tamtędy mrówcza ścieżka.

Naturalne metody na odstraszanie

aromaterapia: Olejki eteryczne – bazyliowy (bezpieczny dla najmłodszych), cytrynowy, goździkowy, eukaliptusowy (można stosować powyżej 1. roku). Skrop (1–2 kroplami) przedmioty w pobliżu dziecka, ale w miejscu dla niego niedostępnym, np. pieluszkę rozwieszoną przy łóżeczku oraz ubranka. Możesz rozstawić miseczki z aromatyczną wodą – 10 kropli olejku na szklankę wody

homeopatia: Dapis (żel odstraszający również kleszcze)

ziołolecznictwo: zapach krzaków pomidorów i geranium, jedzenie czosnku

inne sposoby: witamina B1 (powyżej 1. roku życia)

Naturalne metody na łagodzenie