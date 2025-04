Przyszłe mamy często skarżą się na nieprzyjemne uczucie pieczenia w przełyku, trudności w przełykaniu, a nawet odruchy wymiotne. Tym wszystkim objawia się zgaga.

Zgaga pojawia się zwykle po przejedzeniu, zwłaszcza po tłustym i ostro przyprawionym posiłku. Dokucza wtedy, gdy niestrawione jedzenie z silnymi kwasami przedostaje się z żołądka do przełyku i drażni jego delikatny nabłonek. Rozwijający się płód uciskający na ścianę żołądka, zwłaszcza w ostatnich miesiącach ciąży, może skutkować powracaniem treści pokarmowej do przełyku.

Progesteron, z jednej strony pomaga w utrzymaniu ciąży, z drugiej - zwiotcza mięsień zamykający ujście przełyku do żołądka, co skutkuje cofaniem się pokarmu do przełyku i pojawieniem się przykrych dolegliwości.

Wielkość i pora posiłków

Żołądek, szczególnie pod koniec ciąży, jest ze wszystkich stron dociskany przez rozwijający się płód, co znacznie zmniejsza jego objętość. Podstawową zasadą racjonalnej diety jest regularne spożywanie małych objętościowo posiłków. Działanie w myśl tej zasady może ustrzec przyszłe mamy przed palącym problemem zgagi. Należy pamiętać, aby ostatni posiłek był spożywany co najmniej 2-3 godziny przed snem. Pozwoli to żołądkowi przetrawić to, co dotychczas w nim się znajduje.

Odpoczynek po jedzeniu

Uczucie zgagi wywołuje często wysiłek podejmowany po spożyciu posiłku. U ciężarnych może być nim już przejście kilku pięter po schodach, odkurzenie mieszkania, a nawet wyjście do sklepu. Podczas takiego wysiłku silniej pracują wszystkie mięśnie i brzuch raz unosi się, raz opada. Przy takich czynnościach dziecko napiera na żołądek, a w konsekwencji na zwieracz przełyku. Należy pamiętać, aby każdy posiłek spożywać powoli, dokładnie żuć każdy kęs pokarmu, a po jedzeniu przyjąć pozycję siedzącą.

Leżenie bezpośrednio po posiłku z pełnym żołądkiem powoduje ucisk treści pokarmowej na zwieracz przełyku, a tym samym zwiększa szansę na powstanie niepożądanych objawów. Wykonywanie skłonów i ćwiczeń po posiłku sprzyja uwalnianiu kwasu solnego z żołądka do przełyku, co skutkuje powstaniem zgagi.

Ponadto, należy spać na poduszce z głową uniesioną kilkanaście centymetrów od poziomu łóżka. Takie ułożenie zmniejsza ciśnienie pokarmu w żołądku i ucisk na zwieracz dolny przełyku oraz powoduje lepszy przepływ krwi i składników odżywczych do dziecka.

Produkty, których warto unikać

Zgagę nasilają te produkty, które jednocześnie wpływają na wydzielanie kwasu solnego w żołądku.

Należą do nich: soki owocowe, sok pomidorowy, napoje gazowane, kawa, mocna herbata, alkohol, mięta, czekolada, słodycze zawierające alkohol i kwaśne kwasy owocowe (np. czekoladki z alkoholem i landrynki), ostre przyprawy. Z diety należy także wykluczyć potrawy bardzo słone, ciasta sporządzane na bazie proszku do pieczenia, zupy sporządzane na bazie kostek bulionowych, sosy z glutaminianem sodu oraz tłuste esencjonalne wywary z kości, mięsa i grzybów. Produktów gazowanych i słodkich należy unikać przede wszystkich w godzinach popołudniowo-wieczornych.

Stop używkom

Czynnikami wpływającymi na częstość występowania zgagi są używki. Będąc w ciąży należy zrezygnować z palenia tytoniu, picia kawy i mocnej herbaty. Związki chemiczne wydzielające się podczas palenia wpływają na obniżenie napięcia mięśni zwieracza dolnego przełyku, powodując dolegliwość. Pozwoli to nie tylko prawidłowo rozwijać się Twojemu dziecku, ale także wpłynie na Twoje zdrowie.

Leczenie przez żywienie

Gdy zgaga już się pojawi, można sięgnąć po określone produkty, które pozwolą pozbyć się uciążliwych dolegliwości. Może je złagodzić wypicie szklanki wody lub mleka. Woda oczyszcza przełyk z kwasu solnego, a mleko i jego pochodne (np. kefir, jogurt) mają właściwości neutralizujące kwaśną treść pokarmową. Korzystne jest łączenie herbaty, kawy i soków owocowo-warzywnych z wodą lub mlekiem. Napar z imbiru, rumianku lub siemienia lnianego łagodzi piekący ból, pomaga w trawieniu, wzmacnia i ochrania nabłonek przełyku. Migdałom zawierającym wapń i magnez przypisuje się działanie zarówno zapobiegawcze, jak i interwencyjne w leczeniu zgagi.

Gdy domowe sposoby nie pomogą w walce ze zgagą należy skontaktować się z lekarzem, który zleci odpowiednie leczenie.

Monika Hajduk

