Glutation - główny przeciwutleniacz

Glutation to niewielkie białko wytwarzane naturalnie przez komórki naszego organizmu. O jego właściwościach piszą eksperci w tysiącach medycznych artykułów. Czas, by wszyscy dowiedzieli się, dlaczego glutation jest niezbędny dla zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia, oraz co zrobić, aby mieć go na wysokim poziomie.

CO TO JEST GLUTATION?

Glutation to niezbędna dla organizmu, powstająca w ciele niewielka proteina wykazująca trzy niezwykle ważne funkcje:

Przeciwutleniacz

Stymulator odporności



Detoksykant

Bez glutationu komórki podlegałyby nieustającemu utlenianiu i niszczeniu, organizm wykazywałby słabą odporność na zakażenia bakteryjne, wirusowe i rozwój komórek nowotworowych, a wątroba ulegałaby uszkodzeniu pod wpływem gromadzących się w niej toksyn.

Każda komórka w organizmie jest sama odpowiedzialna za produkcję glutationu i musi posiadać niezbędne do tego substraty. Zapotrzebowanie na glutation jest zawsze wysokie, gdyż jest on szybko zużywany pod wpływem wielu bodźców – choroby, stresu, zmęczenia, a nawet wysiłku fizycznego. Do powszechnych niedoborów glutationu prowadzą:

stres

zanieczyszczenie środowiska

zła dieta

promieniowanie

zakażenia, urazy, skaleczenia

starzenie się organizmu

GŁÓWNY PRZECIWULTENIACZ

Nieustannie narażani jesteśmy na atak wolnych rodników. Wolne rodniki biorą udział w rozwoju wielu chorób takich jak m.in. choroby serca, nowotwory, cukrzyca, a także w samym procesie starzenia.

Powszechnie znane i stosowane antyutleniacze (np. witamina C, E, selen) unieszkodliwiają wolne rodniki. Muszą być jednak dostarczane organizmowi z zewnątrz - w zbilansowanej diecie. Biorąc pod uwagę podstawowe znaczenie antyutleniaczy w zachowaniu zdrowia, nie dziwi fakt, że organizm sam je wytwarza. Najważniejszym z nich jest glutation. To właśnie od niego zależy prawidłowe funkcjonowanie innych antyoksydantów (np. wit. C, wit. E) i dlatego naukowcy nazywają go „głównym przeciwutleniaczem”.

ODŻYWKA DLA UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO

Zadanie układu odpornościowego polega na wykrywaniu i niszczeniu szkodliwych mikroorganizmów, obcych antygenów, a także komórek nowotworowych. Organizm, w którym glutation obecny jest w wysokim stężeniu, z łatwością zwalcza takie zagrożenia.

Dr Gustavo Bounous, główny ekspert z zakresu wiedzy o glutatione, mówi: „Podstawowym czynnikiem decydującym o aktywności limfocytów (białych krwinek) w organizmie jest obecność glutationu”. Innymi słowy od obecności glutationu zależy prawidłowa proliferacja i aktywność komórek układu odpornościowego. A upraszczając jeszcze bardziej - glutation stanowi „odżywkę” dla układu immunologicznego.

NATURALNA DETOKSYKACJA

Nieustannie wdychamy i spożywamy toksyny pochodzenia naturalnego bądź syntetycznego – bez względu na to, czy jesteśmy tego świadomi czy nie. We współczesnym świecie – przy takim zanieczyszczeniu środowiska i obecności zmodyfikowanej genetycznie żywności – jest to nieuniknione.

Zdrowy i prawidłowo odżywiony organizm chroni się, nieustająco pozbywając się toksyn, ale rosnące zanieczyszczenie środowiska coraz bardziej zmniejsza zapasy glutationu w organizmie. Głównym organem odtruwającym organizm jest wątroba – największe źródło glutationu. Badania pokazują, że niskie stężenie glutationu upośledza funkcjonowanie wątroby, a w rezultacie sprzyja kumulacji toksyn w organizmie oraz uszkadzaniu pojedynczych komórek i całych organów.

GLUTATION W ZDROWIU I W CHOROBIE

Uważa się, że glutation może odgrywać zasadniczą rolę w leczeniu i zapobieganiu setkom chorób. W przyszłości może okazać się tak ważny dla zachowania zdrowia jak dobrze zbilansowana dieta, ćwiczenia i zdrowy tryb życia. Badania kliniczne pokazują, że wysoki poziom glutationu może pomóc w leczeniu wielu powszechnie występujących chorób – chorób serca, udaru mózgu, cukrzycy, podwyższonego poziomu cholesterolu, astmy, uzależnienia od tytoniu, chorób wątroby, AIDS i wielu innych. Glutation stanowi dla organizmu narzędzie do walki z wieloma zagrożeniami, wzmacnia układ odpornościowy i pomaga zwalczać infekcje.

Wysoki poziom glutationu ma korzystny wpływ także u ludzi zdrowych przez zwiększanie zdolności unieszkodliwiania toksyn, zwalczania czynników zakaźnych, komórek przedrakowych i kontrolowanie procesów starzenia. Obniżenie poziomu glutationu jest skutkiem starzenia się, co uwidacznia się szczególnie mocno w takich przypadkach jak choroba Parkinsona i Alzheimera. Glutation wykazuje bardzo pozytywne działanie także u ludzi aktywnych fizycznie. Wielu światowej klasy atletów zauważyło, że utrzymanie stężenia glutationu na wysokim poziomie zapewnia im przewagę nad rywalami, dając im większą siłę i wytrzymałość, skracając czas rekonwalescencji po urazie, ograniczając ból i zmęczenie mięśni, a także pobudzając ich aktywność.

JAK PODNOSIĆ POZIOM GLUTATIONU?

Glutation produkują komórki organizmu. Nie można go po prostu zjeść. Jeśli połkniemy glutation, w większości zostanie on po prostu usunięty z naszego organizmu. Aby podwyższyć poziom glutationu, należy dostarczyć organizmowi prekursorów, czyli budulców glutationu.

Istnieją farmaceutyczne sposoby podniesienia glutationu, wykorzystywane przez lekarzy, ale nie należy korzystać z nich na własną rękę, by nie doprowadzić do efektów ubocznych. Istnieją sposoby, by w naturalny sposób podnieść poziom glutationu. Do nich należą spożywanie pewnych produktów oraz Immunocal, now produkt na polskim rynku, wyprodukowany z serwatki mleka krowiego.

Wśród produktów spożywczych można wymienić awokado, surowe mięso, surowe mięso ryb morskich, surowe jajka, surowe mleko krowie. Niestety w przypadku surowych produktach (szczególnie mięsa) nie możemy być pewni jego jakości. W mięsie zwierząt hodowlanych niestety często znaleźć można antybiotyki czy sterydy, którymi były karmione. To samo dotyczy jajek i mleka prosto od krowy kupinych z niepewnego źródła: w produktach tych może być dużo bakterii czy np. salmonella.

