Zastanawiając się nad pojęciem otyłości czy bycia szczupłym, nie mamy zazwyczaj większego problemu z określeniem jak wygląda osoba należąca do jednej lub drugiej grupy. Okazuje się jednak, że podział ten nie jest wcale taki prosty.

Otyłość bez wątpienia stanowi jeden z największych problemów zdrowotnych naszych czasów. Szacuje się, że jeśli utrzyma się obecna tendencja, już niedługo ilość osób z nadwagą przerośnie liczbę niedożywionych na świecie. Oprócz problemów zdrowotnych, mamy tutaj do czynienia również z wątkiem finansowym, bowiem otyłość stanowi jedynie składową całej grupy chorób z nią skojarzonych, które trzeba leczyć, a za tym stoją ogromne pieniądze.

Choć pojęcie otyłości omawiane było juz wielokrotnie, z najnowszych badań wynika, że problem jest znacznie poważniejszy niż mogłoby się wydawać. Przeprowadzone badania biochemiczne ujawniły bowiem istnienie grupy osób, które pomimo szczupłej sylwetki i młodego wieku wykazują wszyskie cechy otyłości i tzw. zespołu metabolicznego. Są to osoby prowadzące niezdrowy tryb życia, źle odżywiajace się i nieuprawiające jakiegokolwiek sportu. Ich masa ciała w stosunku do wzrostu, według wskaźnika BMI, jest prawidłowa, dlatego często uważają, iż są w pełni zdrowe. Tymczasem stanowią grupę osób nazywanych metabolicznie otyłymi.

Pojęcie zespołu metabolicznego obejmuje szereg nieprawidłowości i zaburzeń związanych z metabolizmem naszego ustroju. Zalicza się tutaj:

nadmiar tkanki tłuszczowej umiejscowionej w okolicy brzucha

niskie zużycie tlenu podczas wysiłku fizycznego i męczliwość

wysokie ciśnienie tętnicze

zbyt wysoki poziom cholesterolu frakcji LDL, a zbyt niski frakcji HDL

insulinooporność prowadząca do rozwoju cukrzycy

Wystąpienie zjawiska otyłości metabolicznej spowodowane jest przekonaniem, że osoby szczupłe mogą jeść wszystko na co mają ochotę w nieograniczonych ilościach. Nie kontrolują one ilości spożywanego tłuszczu i cukrów prostych, bo skoro nie tyją, to wszystko jest w porządku. Stronią również od wysiłku fizycznego, z jednej strony dlatego, że nie muszą ćwiczyć żeby schudnąć, z drugiej zwiększona męczliwość skutecznie odstrasza je od sportu. Organizm wielu takich szczupłych – otyłych osób jest niejednokrotnie w gorszym stanie niż tych z faktyczną nadwagą.

Co zrobić zatem, aby mieć pewność, że nie grozi nam zespół metaboliczny, skoro nie można polegać tak do końca na samej masie ciała? Przede wszystkim należy regularnie wykonywać badania biochemiczne określające poziom cholesterolu i trójglicerydów we krwi,

mierzyć ciśnienie tętnicze krwi oraz zawartość tłuszczu w organizmie. Jeśli fałd skóry na brzuchu złapany pomiędzy palce wskazujące, a kciuki jest grubszy niż dwa centymetry, warto pomyśleć o zmianie diety. Powinna ona respektować zasady zdrowego żywienia. Unikać należy przede wszystkim przejadania, szczególnie potrawami o wysokim indeksie glikemicznym, czyli takich, które szybko są wchłaniane, a tym samym nie dają uczucia sytości. Wybierać z kolei należy te produkty, które zaspokajają głód na długo, np. grubo mielone kasze, brązowy ryż, ciemne pieczywo, soja, soczewica oraz mleko i przetwory mleczne.

Dietę należy wesprzeć właściwym rodzajem aktywności fizycznej. Najlepiej zdecydować się na dyscypliny, które angażują duże grupy mięśniowe, a wykonywane przez około 30-60 minut skutecznie spalają nagromadzoną tkankę tłuszczową. Najlepsze są zatem ćwiczenia z tzw. grupy cardio. Regularnie wykonywane zwiększają wytrzymałość i wydolność organizmu poprawiając jego ogólny stan. Zalicza się tutaj między innymi: jazdę na rowerze, rolkach, biegi, energiczne marsze, aerobic, pływanie, spining, tenis, koszykówkę czy siatkówkę.

Czas już zerwać z mitem, że bycie szczupłym chroni przed wszelkimi chorobami. Czas też pomyśleć o swoim zdrowiu. Większość osób, które decyduje się na zmianę nawyków żywieniowych i styl życia robi to ze wzgledu na wygląd. Tak naprawdę jednak warto uzmysłowić sobie, że niezależnie od wieku i masy ciała każdego dnia nasz organizm narażany jest na niesprzyjające warunki środowiskowe i stres, które są niezależne od nas. Jeśli nie będziemy dbać o siebie, spiętrzenie wszystkich tych czynników może okazać się bardzo przykre w skutkach.

Artykuł pochodzi z serwisu Vitalia.pl