Wiele kobiet przed operacją histerektomii zastanawia się, czy po usunięciu macicy się tyje i jak zmieni się ich figura po usunięciu narządu rodnego. To uzasadnione obawy, gdyż w niektórych przypadkach może dochodzić do pewnych zmian w wyglądzie sylwetki i powłok brzusznych. Nie jest to jednak regułą, a bardzo wiele zależy od przebiegu rekonwalescencji, gojenia się ran pooperacyjnych i diety.

Reklama

Spis treści:

Sama histerektomia nie ma bezpośredniego wpływu na ewentualne zmiany w figurze. Sylwetka po usunięciu macicy może ulec zmianie, ale nie musi się tak stać. Wszelkie zmiany w wyglądzie i masie ciała nie są jednak wynikiem samej operacji. Najczęściej przyczyny tycia są dwie:

Przedwczesna menopauza – jeśli kobiecie w wieku rozrodczym usunięto macicę i przydatki, dochodzi do przedwczesnej menopauzy. Zmienia się wtedy profil hormonalny, co może spowodować, że organizm zacznie mieć tendencję do gromadzenia tkanki tłuszczowej w okolicach talii.

– jeśli kobiecie w wieku rozrodczym usunięto macicę i przydatki, dochodzi do przedwczesnej menopauzy. Zmienia się wtedy profil hormonalny, co może spowodować, że organizm zacznie mieć tendencję do gromadzenia tkanki tłuszczowej w okolicach talii. Mniej aktywny tryb życia – usunięcie macicy to poważna operacja, która wymaga rekonwalescencji. Trwa ona zwykle 6-8 tygodni. W tym czasie należy prowadzić oszczędzający tryb życia, który wyklucza znaczący wysiłek fizyczny. Bardzo często takie zmniejszenie aktywności przyczynia się do tycia.

W obu przypadkach można zapobiegać tyciu poprzez dostosowanie diety do aktualnych potrzeb organizmu.

Jeśli chodzi o zmiany nie w masie, ale kształcie sylwetki, to okres rekonwalescencji związany z brakiem aktywności może wpłynąć na osłabienie mięśni posturalnych. Może to zaowocować bardziej wypiętym brzuchem czy nieco zgarbionymi plecami. Po zakończeniu rekonwalescencji można wracać do dawnych aktywności, co z pewnością powinno pomóc w powrocie do formy i sprawności, a także pomóc w odzyskaniu sylwetki sprzed operacji.

fot. Czy po usunięciu macicy zmienia się sylwetka/ Adobe Stock, dragonstock

Jeśli operacja była przeprowadzona techniką przezpochwową, wygląd brzucha nie zmienia się. Natomiast przy technikach wymagających nacinania powłok brzusznych, oczywistą zmianą są blizny. Przy technice laparoskopowej jest kilka niewielkich nacięć, przy tradycyjnej technice nacięcie odbywa się najczęściej pionowo między pępkiem a spojeniem łonowym. Rzadziej stosuje się cięcie poprzeczne jak w przypadku cesarskiego cięcia – nad spojeniem łonowym, ale cięcie przy histerektomii jest większe.

Jeśli rany goją się prawidłowo, nie powstają zrosty, brzuch nie zmienia swojego kształtu, a blizny stają się z czasem coraz mniej widoczne. Jeśli dojdzie do zrostów, które ograniczają ruchomość skóry, kształt brzucha może ulec pewnym zmianom. Może np. dojść do tego, że blizna będzie wyraźnym zagłębieniem w powłokach brzusznych albo powstanie wrażenie nierównomiernego rozkładania się tkanki tłuszczowej na brzuchu. Aby temu zapobiegać, warto jak najwcześniej po operacji (po uzyskaniu zgody lekarza) wstawać i chodzić oraz rozpocząć tzw. terapię blizny, która pomaga zapobiegać zrostom.

Oczywistym skutkiem usunięcia macicy są blizny, jeśli operacja odbywała się przez powłoki brzuszne. W przypadku zabiegu laparoskopowego są one mniejsze, przy tradycyjnej operacji blizna może być dość duża. Jedyną techniką, która pozwala uniknąć blizn, jest zabieg przez pochwę. Skutkiem ubocznym blizn mogą być bliznowce lub zrosty wewnątrz jamy brzusznej. Mogą one powodować dolegliwości bólowe, niekoniecznie w miejscu blizny.

Skutkiem usunięcia macicy czy też macicy i przydatków jest zmiana w układzie narządów w jamie brzusznej, zwłaszcza w miednicy mniejszej. Wskutek tego rośnie ryzyko wypadania kikuta pochwy, zaburzeń wypróżniania (to głównie jelita wypełniają miejsce po macicy) i oddawania moczu.

Przy przedwczesnej menopauzie mogą pojawić się wszystkie objawy menopauzy, w tym uderzenia gorąca, zaburzenia snu i nastroju.

Oczywistym skutkiem obocznym usunięcia macicy jest niemożność zajścia w ciążę.

Reklama

Czytaj także:

Konizacja szyjki macicy – na czym polega i kiedy się ją stosuje

Objawy i leczenie wypadania macicy

Najważniejsze informacje o histereskopii diagnostycznej i operacyjnej