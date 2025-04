Infekcje nikomu nie sprzyjają. Pod szczególną przed nimi ochroną powinny być kobiety w ciąży. Dbanie o odporność w czasie 40 tygodni oczekiwania na dziecko nie jest trudne. Wymaga jedynie konsekwencji i… zachowania spokoju.

Kobiety oczekujące dziecka powinny być szczególnie ostrożne i starać się zapobiegać infekcjom, które nie sprzyjają ani im, ani ich dojrzewającemu w łonie maleństwu. Budowanie odporności to proces długotrwały i warto w nią zainwestować, jednak dobrze też wiedzieć jak postępować, kiedy jednak w okresie ciąży nie uda się uniknąć spadku formy.

Reklama

Odporność przez cały rok

Lato i wczesna jesień sprzyjają spędzaniu długich godzin na świeżym powietrzu. Znaczne zmiany pogodowe, mniej groźne dla zdrowych dorosłych osób, mogą stanowić zagrożenie dla kobiet w ciąży. Przyszła mama powinna pamiętać o odpowiedniej ochronie przed słońcem, ale i być przygotowaną na deszcz, ewentualne ochłodzenie i dopasowywać garderobę do spodziewanych warunków atmosferycznych.

Niekorzystne dla odporności jest zarówno przegrzanie organizmu, jak i jego wyziębienie, a także zdradliwe przeciągi. Odpowiedni strój i konieczność dopasowywania dawki ruchu do samopoczucia w danym dniu nie wykluczają możliwości regularnej aktywności fizycznej.

Jednego dnia będzie to marsz w lesie, drugiego gimnastyka w grupie przyszłych mam, a innym razem spontaniczny taniec przed lustrem. Wszystkie one służą właściwej pracy układu krążenia, elastyczności, profilaktyce kontuzji, a także dobremu samopoczuciu, które jest jednym z filarów odporności.

Polecamy: Co to jest DHA i jak wpływa na ciążę

Bądź szybsza, niż wirusy i bakterie

Ciężarne powinny przesypiać minimum 7 godzin na dobę, a w przypadku problemów ze snem w nocy, dosypiać ucinając sobie popołudniową drzemkę. Aby zbudować odporność i skutecznie odpierać ataki bakterii i wirusów musimy dostarczać organizmowi składniki, które wzmacniają jego naturalne siły obronne. Warto zwrócić w diecie uwagę na produkty lub preparaty witaminowe zawierające: cynk, witaminy B, C, E, PP, karoten i witaminę D3.

Jej suplementacja jest ważna, ponieważ ciężarne nie powinny zbytnio eksponować skóry na światło słoneczne. Różnorodna racjonalna dieta, regularność posiłków (mało, a często) i niedopuszczenie do odwodnienia, czyli picie niesłodzonych płynów małymi łykami, wielokrotnie w ciągu dnia są kluczowymi zasadami odżywiania się przyszłej mamy.

Mimo, że ciąża nie jest chorobą, stanowi jednak stan odmienny – niewskazane jest w tym czasie przyjmowanie wielu leków, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na organizm rozwijającego się płodu. Znacznie podwyższona temperatura ciała w okresie ciąży może stanowić zagrożenie, szczególnie w pierwszych 12 tygodniach, gdyż może być przyczyną skurczów macicy.

Dłuższe utrzymywanie się gorączki u ciężarnej kobiety mogłoby skutkować pewnymi powikłaniami związanymi z rozwojem płodu. Postawmy więc na szybką reakcję na infekcję!

Reklama

Kiedy infekcja nie daje za wygraną

Z myślą o ochronie kobiet oczekujących dziecka przed infekcjami, a także pomocy w zwalczaniu infekcji w bezpieczny sposób, kiedy jednak nie da się jej uniknąć, powstają specjalne preparaty zawierające wyciągi z substancji przebadanych pod kątem bezpieczeństwa płodu i matki.

Służą one przede wszystkim uzupełnieniu w organizmie składników mających na celu budowanie odporności kobiety (np. dostępny na naszym rynku - Prenatal GripCare, który zawiera naturalne składniki roślinne, jak: czosnek, czy wyciąg z aronii, a także inne preparaty).

Czosnek, za sprawą zawartej w nim allicyny, jest istnym zabójcą bakterii, wirusów, grzybów i ma moc porównywalną z lekami. Znacząco zmniejsza objawy przeziębienia, grypy, czy zapalenia oskrzeli, kiedy jednak nie uda nam się zapobiec infekcji.

Inne niezastąpione składniki, na które warto zwrócić uwagę, to: witamina C, witamina D3 oraz cynk, ponieważ są one niezbędnymi elementami mechanizmów obronnych organizmu. Witamina C oraz cynk pomagają także neutralizować wolne rodniki, dzięki czemu chronią komórki przed ich szkodliwym działaniem.

Potwierdzony jest jej wpływ na stan kości, ale coraz więcej dowodów wskazuje także na znaczący wpływ witaminy D3 na wspieranie systemu odpornościowego.

Polecamy: Badania w czasie ciąży czyli maluszek pod kontrolą

Zapobieganie infekcjom to mariaż racjonalnej diety, aktywności, regenerującego snu i… pozytywnego nastawienia. Ciąża to okres specjalnej troski dla mamy i dojrzewającego w jej łonie dziecka, co nie musi napawać lękiem, kiedy prowadzimy regularny tryb życia i nie zaniedbujemy żadnego elementu dbania o równowagę organizmu.

Zobacz także: Dla kogo poród rodzinny?