Grzybica paznokci jest powszechnie występującym problemem estetycznym. Jej leczenie jest dość trudne, ponieważ grzyby znajdują się we wnętrzu płytki paznokcia, w którą trzeba wniknąć leczniczo, żeby je skutecznie usunąć. Niewiele jest metod, które sobie z tym radzą, jednocześnie nie uszkadzając całego paznokcia. Od niedawna tego typu schorzenie można leczyć w gabinetach medycyny estetycznej za pomocą naświetlania odpowiednim laserem. Czy ta metoda jest skuteczna i jakie są inne sposoby leczenia grzybicy paznokci?

O tę chorobę dopytaliśmy lek. med. Kamilę Białek-Galas (specjalistę dermatolog-wenerolog, lekarza medycyny estetycznej krakowskiego centrum medycznego Sublimed) oraz doktora Marka Wasiluka (specjalistę medycyny estetycznej, właściciela warszawskiego Centrum Medycyny Nowoczesnej Triclinium, jedynego Polaka z dyplomem MSc Aesthetic Medicine University of London). Eksperci wyjaśnili nam nie tylko tajniki leczenia grzybicy paznokci miejscowo i doustnie, ale też przestrzegli przed domowym leczeniem tego schorzenia.

Po czym poznać grzybicę paznokci?



Lek. med. Kamila Białek-Galas: Do głównych objawów grzybicy paznokci zaliczamy ich zażółcenie, pogrubienie i zniekształcenie, z towarzyszącym rozwarstwieniem i wykruszaniem się płytki paznokciowej. Często spotykanym objawem jest również obecność rogowacenia pod płytką paznokciową, do tego stopnia, że spod paznokcia można wydobywać jego fragmenty.

Objawom tym może towarzyszyć onycholiza (odklejanie się płytki paznokciowej od łożyska paznokcia). Należy jednak pamiętać, że nie każda onycholiza świadczy o grzybicy paznokci – zazwyczaj jest ona następstwem przebytego urazu lub stanu zapalnego w obrębie łożyska paznokcia.

O czym świadczą białe plamki na paznokciach?

Czy grzybicę paznokci można wyleczyć domowymi metodami?



Dr Marek Wasiluk: Niestety, grzybica paznokci jest jedną z trudniejszych do wyleczenia. Wynika to między innymi z tego, że grzyby są bardzo pierwotnymi, mało rozwiniętymi organizmami, ale przez to są również bardzo odporne na leki. Z grzybicą paznokci jest ten kłopot, że mówiąc wprost, grzyby wchodzą w środek paznokci.

Paznokieć jest bardzo mocno skeratynizowany, czyli jego płytka jest twarda, wytrzymała i nieprzepuszczalna, w związku z czym bardzo ciężko jest przez nią przeniknąć z leczeniem, a naszym zadaniem jest właśnie wniknięcie w jej głąb i zniszczenie grzybów. Bardzo trudno jest więc ją wyleczyć domowymi sposobami. Można próbować, ale powiedziałbym, że tylko wtedy, gdy grzybia dotyczy małych obszarów i jest świeżym problemem. W innych przepadkach raczej sobie z nią nie poradzimy.

Co zatem z leczeniem grzybicy paznokci octem, czosnkiem lub olejkiem z drzewa herbacianego? Można o nich znaleźć informacje w internecie i przypuszczam, że wiele osób korzysta z tych metod...



Dr Marek Wasiluk: Zdecydowanie nie powinniśmy z nich korzystać. Tak jak już powiedziałem, grzybica jest bardzo trudna do wyleczenia dlatego, że grzyby wnikają bardzo głęboko w głąb płytki paznokcia. Nie wiem jak ocet, czosnek lub olejek z drzewa herbacianego miałyby przedostać się do środka pytki. Jeśli już, to mogą mieć działanie tylko delikatne, powierzchniowe.

Lek. med. Kamila Białek-Galas: Co więcej, zdarzają się czasem przypadki, kiedy pacjenci próbują stosować różnego rodzaju domowe metody, jak choćby okłady z czosnku, doprowadzając tym samym do maceracji naskórka, podrażnienia czy zapalenia skóry bezpośrednio stykającej się np. właśnie z czosnkiem. Warzywo to posiada silne enzymy, które przy długotrwałym kontakcie ze skórą mogą działać drażniąco.

Do jakiego zatem specjalisty udać się z tym problemem? Jak leczy się grzybicę paznokci?



Dr Marek Wasiluk: Najlepiej udać się do dermatologa lub lekarza medyczny estetycznej, który zna się na laseroterapii i ma odpowiednie urządzenie do walki z takim problemem.

Lek. med. Kamila Białek-Galas: Co do leczenia, to są metody leczenia miejscowego, czyli tzw. lakiery, które zawierają składniki przeciwgrzybicze. Wiele z nich jest dostępnych bez recepty. Często okazuje się jednak, że leczenie samymi lakierami jest niewystarczające i należy włączyć leki systemowe. Najskuteczniejsze jest połączenie obu tych metod.

W ciężkich, opornych na standardowe leczenie przypadkach, stosuje się również bardziej inwazyjną metodę jak ściągnięcie płytki paznokciowej. Wiele lat temu była tendencja, żeby od razu po pojawianiu się grzybicy usuwać płytkę paznokciową. Teraz staramy się w pierwszej kolejności leczyć paznokcie farmakologicznie, a dopiero przy braku powodzenia ewentualnie rozważamy ściągnięcie płytki paznokciowej. To zdarza się jednak w wyjątkowych przypadkach.

Natomiast jako metodę wspomagającą leczenie stosujemy metodę chemicznego złuszczania płytki paznokciowej poprzez aplikowanie maści i żeli z wysokim stężeniem mocznika. Robi się to po to, aby tę płytkę zmiękczać i złuszczać, umożliwiając w ten sposób lepsze i głębsze wnikanie preparatów przeciwgrzybiczych.

Warto podkreślić, że leczenie grzybicy paznokci jest procesem długim. Skuteczne leczenie paznokci stóp trwa zazwyczaj ok. pół roku, natomiast leczenie grzybicy paznokci dłoni ok. trzech miesięcy. Różnica wynika stąd, że paznokcie stóp rosną zdecydowanie wolniej, a żeby całkowicie wyleczyć grzybicę, musimy poczekać na pełny odrost nowego paznokcia.

5 preparatów na grzybicę paznokci [ZESTAWIENIE]

Czy to znaczy, że samo leczenie miejscowe grzybicy paznokci jest nieskuteczne?



Dr Marek Wasiluk: W przypadku miejscowego stosowania przeciwgrzybiczych chemioterapeutyków problemem jest wspomniany już mocno skeratynizowany charakter paznokcia, przez który bardzo ciężko jest przeniknąć. W związku z tym jakiekolwiek maści przeciwgrzybicze się nie sprawdzają – praktycznie nie ma możliwości, aby udało się utrzymać maść w takim miejscu przez dłuższy czas.

Drugim powszechnie stosowanym środkiem do miejscowego stosowania są różnego rodzaju lakiery zawierające w swoim składzie pożądany lek. Tego typu rozwiązanie jest nieco bardziej efektywne niż wspomniane maści, ponieważ lakier z oczywistych względów utrzymuje się na paznokciu znacznie dłużej niż maść.

W praktyce jednak na tego typu leczenie trzeba poświęcić kilka miesięcy, a poza tym przenikanie lakieru w głąb paznokcia i tak pozostaje problematyczne. Trzeba wiedzieć również o tym, że wraz z odrastającym paznokciem grzyb cały czas się odnawia. Szansa na to, że stosowanie lakieru w takim przypadku może nam pomóc, tyczy się przede wszystkim osób, dla których problem grzybicy jest stosunkowo nowy, nie zmagają się z nim od lat.

Czy grzybicę paznokci można leczyć doustnie?



Lek. med. Kamila Białek-Galas: Owszem. Najskuteczniejsze metody leczenia polegają na łączeniu leków doustnych z metodami leczenia miejscowego. Lek dociera wtedy zarówno do macierzy paznokcia, czyli do miejsca, gdzie paznokieć się rozwija, jak i do płytki paznokciowej. Zaaplikowany bezpośrednio na płytkę lakier przeciwgrzybiczny wnika głęboko w jej strukturę, natomiast do macierzy paznokcia lek przyjęty drogą doustną dostaje się drogą naczyń krwionośnych, umożliwiając tym samym odrost zdrowego paznokcia.

Leczenie doustne ma sens wtedy, kiedy wiemy, jaki patogen czy grzyb powoduje grzybicę paznokci, a więc u pacjenta posiadającego wyniki posiewu. Po identyfikacji patogenu wywołującego chorobę włączamy leczenie precyzyjnie wymierzone przeciwko niemu, zamiast leczyć (często nieskutecznie) pacjenta „na ślepo”.

Wyróżniamy kilka leków doustnych rekomendowanych w leczeniu grzybicy paznokci, niestety nie każdy pacjent kwalifikuje się do ich włączenia. Dzieje się tak ze względu na liczne przeciwwskazania do ich zastosowania. Do ich zażywania dyskwalifikują m.in. choroby wątroby, ciąża czy istniejące ryzyko interakcji z innymi lekami, m.in. z wieloma lekami kardiologicznymi, obniżającymi poziom cholesterolu czy glukozy we krwi.

Grzybica paznokci jest chorobą występującą najczęściej u osób w podeszłym wieku. Bardzo często lekarze mają wtedy związane ręce, jeśli chodzi o leczenie doustne, ponieważ pacjent stosuje już wtedy całą gamę innych leków, które mogłyby spowodować interakcje z lekami przeciwgrzybiczymi.

Laser Lunula sposobem na leczenie grzybicy paznokci?

A na czym polega leczenie laserem grzybicy paznokci? Ile trwa i i jakie są ceny zabiegu?



Lek. med. Kamila Białek-Galas: Ostatnio na rynku spotkać można ofertę leczenia grzybicy paznokci laserami. Nie jest to metoda rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Dermatologiczne oraz na pewno nie jest to metoda „pierwszego rzutu”. W niektórych przypadkach bywa ona jednak skuteczna. Jeżeli mamy pacjenta, u którego nie ma efektu terapeutycznego po zastosowaniu standardowego leczenia, można rozważyć włączenie leczenia laserowego.

Dr Marek Wasiluk:. Odpowiednio dobrane do problemu urządzenie, o dobrze dostosowanej długości fali i głębokości penetracji, może zadziałać poprzez termiczne uszkadzanie grzybów. Paznokieć jest naświetlany światłem lasera, przez co grzyby wewnątrz są wypalane. Minusem takiego rozwiązania jest to, że nie jest to zabieg zbyt przyjemny, ale jednocześnie nie trwa on zbyt długo. Plusem jest natomiast, że sam paznokieć w trakcie zabiegu nie jest w żaden sposób uszkadzany – laser niszczy wyłącznie grzybicę znajdującą się wewnątrz.

Dla najlepszych efektów konieczne jest wykonanie kilku zabiegów (ok. 3-5) w mniej więcej miesięcznych odstępach czasu. Cena jednego zabiegu to: 500-1000 zł.

Dla najlepszych efektów, kiedy grzybica jest mocno zaawansowana, dobrze jest łączyć różne metody i dostosowywać je do pacjenta. Skuteczność połączenie laserów z lakierem jest praktycznie gwarantowana. Im szybciej zaczniemy terapię, tym lepiej. Bardzo zaawansowany problem jest trudniejszy do wyleczenia. Efekt terapii nie pojawia się od razu. Zauważymy go dopiero w momencie, kiedy w całości wyrośnie nam nowy, wolny od grzybicy paznokieć. Trwa to około pół roku.

