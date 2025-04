Grzybica paznokci to zaraźliwa choroba, która nie zniknie sama. Jej objawy to m.in.: plamy pojawiające się na płytce paznokcia (najpierw żółtawe, potem brązowieją), rozwarstwianie i łuszczenie się płytki, matowienie, bruzdy, a nawet nieprzyjemny zapach. Aby wyleczyć grzybicę, należy udać się do specjalisty. Jedną z najnowszych metod pozbycia się tej dolegliwości jest laser Lunula.

Reklama

O to, jak działa, co leczy i ile kosztuje terapia z jego udziałem zapytaliśmy dr Jadwigę Matlę-Stodolną, lekarza dermatologa z FootMedica Klinika Zdrowej Stopy!

Co pozwala wyleczyć laser Lunula? Kiedy warto z niego skorzystać?



Dr Jadwiga Matla-Stodolna: Laser Lunula jest urządzeniem o niespotykanej, innowacyjnej skuteczności w leczeniu chorób paznokci. Terapia laserem doskonale się sprawdza w leczeniu grzybicy paznokci. Jest alternatywą dla wielomiesięcznych kuracji farmakologicznych, które zazwyczaj są kosztowne, długotrwałe i obciążające organizm.

Warto podkreślić, że laser Lunula działa bakteriobójczo oraz stymulująco na czynniki przeciwgrzybicze produkowane przez organizm i dodatkowo stymuluje wzrost zdrowego paznokcia. Korzystanie z terapii laserem jest również zalecane osobom, które chcą zregenerować i odżywić płytkę paznokciową.

Laser niweluje skutki silnych zabiegów kosmetycznych, np. lakierów hybrydowych bądź działania detergentów. Jeśli zaobserwowaliśmy, że nasze paznokcie są kruche i łamliwe, matowe, płytka paznokciowa zaczyna się odwarstwiać, warto skorzystać z tej terapii.

Na czym polega jego działanie?



W laserze wykorzystano dwie długości fal. Pierwsza z nich działa bakteriobójczo oraz grzybobójczo, hamując przyczynę schorzenia. Z kolei druga pobudza procesy immunologiczne organizmu, sprawiając, że paznokieć staje się mocny i mniej podatny na wpływ czynników zewnętrznych. Światło lasera przenika przez płytkę, nie uszkadzając ani paznokcia, ani otaczającej go skóry, niszcząc grzyby znajdujące się pod płytką paznokcia. Dwie wiązki światła: czerwona i niebieska, poprzez obroty naświetlają całe zmienione chorobowo paznokcie, działają również na wały i macierz paznokcia.

W praktyce wygląda to w ten sposób, że specjalista włącza urządzenie i wsuwa stopę lub dłoń pacjenta pod strumień fal laserowych. Musimy pamiętać, aby pacjent miał okulary ochronne. Zabieg trwa około 12 minut.

Jakie są objawy grzybicy stóp i paznokci?

Jak przygotować się do zabiegu z jego użyciem?



Zastosowanie lasera nie wymaga specjalnego przygotowania. Na pewno paznokcie powinny być całkowicie oczyszczone. W przypadku grzybicy paznokci stóp ważna jest opieka podologa. Specjalista oczyszcza frezem płytkę paznokciową, sprawdza postępy w leczeniu, a także dezynfekuje skarpety i obuwie ozonem w specjalnej komorze, aby nie dopuścić do ponownego zakażenia.

Czy korzystanie z lasera Lunula jest bezbolesne?



Tak. To zimny laser, terapia jest bezbolesna, bezdotykowa i co ważne, bez dodatkowego czasu potrzebnego na regenerację lub gojenie. Pozwala na przyspieszony wzrost nowych paznokci bez skutków ubocznych. Normalnie u rąk trwa to 6 miesięcy, a u stóp – 12 miesięcy.

Ile kosztuje terapia z jego użyciem? Jak wiele zabiegów należy wykonać?



Terapia laserem Lunula jest bardzo szybka. Zabieg jednej dłoni lub stopy trwa zaledwie kilkanaście minut i powtarza się w odstępach tygodnia, na ogół czterokrotnie. Koszt jednego zabiegu to 300 zł, terapia 4 zabiegów wynosi 1100 zł.

Czy po zabiegu trzeba w jakiś dodatkowy sposób dbać o paznokcie?



Przede wszystkim należy dbać o higienę i w przypadku grzybicy paznokci zadbać o odpowiednią dezynfekcję skarpet oraz obuwia. Warto wymienić pościel i ręczniki, które miały kontakt z zakażonymi paznokciami, aby zapobiec ponownemu zakażeniu, a także wprowadzić odpowiednią dietę. W przypadku grzybicy należy wyeliminować słodycze i potrawy zakwaszające organizm, a w przypadku zniszczenia paznokci zabiegami upiększającymi lub w wyniku chorób ogólnoustrojowych warto uzupełnić dietę w odpowiednie witaminy, oligoelementy, biopierwiastki.

W każdym przypadku można tę terapię uzupełniać lekami zewnętrznymi w postaci odpowiednich lakierów (przy grzybicy) lub odżywek, kremów, zabiegów parafinowych.

Reklama

Grzybica stóp - domowe sposoby leczenia