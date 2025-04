Grzybica paznokci (podobnie jak grzybica stóp) jest chorobą, której sprzyja wilgotne i ciepłe środowisko. Dlatego też jej głównym źródłem zakażeń są baseny, sauny z drewnianymi podestami. Można się nią zarazić, używając cudzych przyborów do pedicure lub korzystając z takich, które nie są dezynfekowane. Zazwyczaj do zajęcia grzybicą paznokci (częściej stóp niż rąk) dochodzi po utrzymującej się przez dłuższy czas grzybicy skóry. Rozwojowi grzybicy paznokci sprzyjają także takie choroby jak: cukrzyca, niedokrwistość, otyłość, zaburzenia hormonalne czy zaburzenia krążenia.

Grzybicę paznokci wywołują najczęściej dermatofity (grzyby powodujące grzybicę skóry) z rodzaju Trichophyton. To organizmy proste, pierwotne, ale przez to bardzo odporne.

Wśród patogenów odpowiedzialnych za rozwój grzybicy paznokci najczęściej stwierdza się dermatofity, ale mogą być to również drożdże i pleśnie. Najbardziej problematyczna w leczeniu jest pleśnica paznokci. Mimo że istnieje lek zadedykowany właśnie do leczenia tego typu infekcji, bardzo często jest to leczenie nieskuteczne, żmudne i długotrwałe

– wyjaśnia lek. Kamila Białek-Galas, specjalista dermatolog-wenerolog, lekarz medycyny estetycznej krakowskiego centrum medycznego Sublimed.