Wydaje się, że grzyby i alkohol pod względem kulinarnym to połączenie bardzo udane. Jednak taki duet na stole może spowodować przykre dolegliwości trawienne, a w niektórych przypadkach nawet ciężkie zatrucia.

Dlaczego lepiej nie popijać grzybów alkoholem? Grzyby nie należą do produktów łatwostrawnych, a wraz z napojem wysokoprocentowym stanowią większe wyzwanie dla wątroby. Co więcej, niektóre gatunki z rodzimych lasów, chociaż jadalne, pod wpływem działania alkoholu, stają się silnie trujące. Ta wiedza może uratować zdrowie.

Które grzyby w połączeniu z alkoholem są trujące?

Grzyby, które w połączeniu z alkoholem stają się trujące, to przede wszystkim grzyby zawierające koprynę. Należy do nich m.in. czernidłak pospolity. Jego młode okazy są całkowicie jadalne (gdy zaczną czernieć, trzeba go omijać). Obecna w czernidłaku kopryna zatrzymuje proces przemiany alkoholu, co prowadzi do zatrucia organizmu aldehydem octowym.

fot. Czernidłak pospolity w połączeniu z alkoholem staje się trujący/Adobe Stock, Tomasz

Nie wolno spożywać alkoholu przynajmniej 3 dni przed i 3 dni po zjedzeniu grzyba. W przeciwnym wypadku w ciągu 2 godzin pojawiają się objawy zatrucia:

zaczerwienienie twarzy,

niepokój,

przyspieszenie pracy serca,

uczucie gorąca,

metaliczny posmak w ustach,

parestezje,

wymioty i biegunka.

Przy znacznej ilości wypitego alkoholu może dojść do zapaści. Na ogół jednak następuje całkowity powrót do zdrowia, a objawy zatrucia ustępują w ciągu kilku godzin. Istnieją również grzyby trujące, których szkodliwość pod wpływem spożytego alkoholu wzrasta. Należy do nich np. czubajka ostrołuskowa. Towarzystwo alkoholu potęguje objawy zatrucia. Pojawią się silne dolegliwości żołądkowo-jelitowe.

fot. Czubajka ostrołuskowa w połączeniu z alkoholem jest bardziej trująca/Adobe Stock, Tanya

Podobne właściwości ma borowik ponury, którego toksyczność nie jest jednoznacznie określona (po ugotowaniu traci trujące właściwości), lecz z pewnością będzie trujący w połączeniu z alkoholem. Nigdy więc nie łącz ich ze sobą.

fot. Borowik ponury i alkohol to groźne połączenie/Adobe Stock, Oleh Marchak

Dlaczego lepiej nie łączyć grzybów z alkoholem?

Grzyby są uważane za produkty ciężkostrawne, szczególnie gdy są smażone, podawane z tłustymi mięsami lub ciężkimi śmietanowymi sosami. Takie grzybowe posiłki wraz z alkoholem są bardzo obciążające dla wątroby, dlatego lepiej w ogóle unikać połączenia grzybów z alkoholem. Według niektórych źródeł alkohol dodatkowo ścina specyficzne białko w grzybach, powodując ich niestrawność, co również może wywołać dolegliwości żołądkowe.

Przeczytaj: Czy grzyby szkodzą wątrobie?

