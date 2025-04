Spis treści:

Wyczuwanie dziwnego metalicznego posmaku może być spowodowane zarówno czynnikami wewnętrznymi: chorobami zębów, dziąseł, gardła, żołądka, neurologicznymi i hormonalnymi, jaki i zewnętrznymi, np. przyjmowaniem niektórych leków. Najczęstsze przyczyny dziwnego, metalicznego lub gorzkiego posmaku w ustach to:

Zapalenie migdałków (angina)

O tej dolegliwości może świadczyć dziwny metaliczny posmak, ale też smak sera pleśniowego. Pojawia się, gdy bakterie rozkładają białka znajdujące się w śluzie nawilżającym drogi oddechowe. Jeśli dodatkowo występują gorączka i ból gardła, nie ma wątpliwości – to zapalenie migdałków. Należy udać się do lekarza, bo koniczne będzie przyjęcie antybiotyków. Do tego czasu można przyjmować preparaty przeciwzapalne (np. zawierające ibuprofen lub kwas acetylosalicylowy) i płukać usta płynem stomatologicznym.

Wrzody żołądka lub nadkwasota

Może na nie wskazywać nieprzyjemny metaliczny lub gorzki posmak, szczególnie jeśli towarzyszy temu zgaga, odbijanie i pieczenie w przełyku. Zalecana jest lekkostrawna dieta. Jeśli dolegliwości ustąpią, to znak, że występuje nadkwasota i należy udać się do lekarza. Jeżeli nie – może to wskazywać na wrzody żołądka, które wymagają leczenia m.in. antybiotykami. Konieczna jest wizyta u lekarza.

Ciąża

W ciąży metaliczny posmak pojawia się w jej początkach oraz później, gdy zbliża się poród. Niektóre przyszłe mamy reagują w ten sposób na suplementy mineralno-witaminowe. Wtedy metaliczny posmak utrzymuje się przez cały czas przyjmowania leku.

Zatrucie chromem

Metaliczny smak może oznaczać również zatrucie chromem. To dość częste wśród osób, które odchudzają się suplementami zawierającymi ten pierwiastek, nie przestrzegając zaleceń dotyczących dawkowania. W takich przypadkach preparat należy odstawić.

Niektóre leki

Zaburzenia smaku są częstym skutkiem niepożądanym przyjmowania leków. Do farmaceutyków, które mogą powodować metaliczny lub gorzki posmak w ustach, należą:

antybiotyki,

leki na dnę moczanową,

leki na osteoporozę,

leki na wysokie ciśnienie krwi,

leki przeciwjaskrowe,

lit,

niektóre witaminy i suplementy: żelazo, wapń, cynk, miedź, chrom.

Dolegliwość powinna ustąpić po odstawieniu leków. Jeżeli jednak rezygnacja z nich jest niemożliwa, warto skonsultować się z lekarzem, czy istnieje możliwość zamiany leku na inny, który nie będzie powodował niesmaku.

Infekcje jamy ustnej

Zapalenie dziąseł, próchnica czy zapalenie przyzębia mogą powodować nieprzyjemny smak. Niepokojącym sygnałem są m.in. obrzęknięte, jasne lub ciemnoczerwone dziąsła. Konieczne jest udanie się do stomatologa i codzienne dbanie o higienę jamy ustnej.

Leczenie onkologiczne

Metaliczny lub gorzki smak w ustach może pojawić się również w trakcie leczenia przeciwnowotworowego: chemioterapii i radioterapii. Przeważnie po zakończeniu leczenia, dolegliwość ustępuje. Aby w czasie leczenia zapobiegać nieprzyjemnemu posmakowi, zaleca się dodawanie do posiłków mocnych składników, jak sok z cytryny czy ocet, intensywnych przypraw i ziół, można też żuć listki mięty oraz gumę miętową.

Problemy neurologiczne

Niektóre choroby dotyczące mózgu, np. demencja, mogą powodować zaburzenia smaku. Jest to spowodowane uszkodzeniami w strukturach mózgu odpowiedzialnych za ten zmysł. Aby poprawić apetyt u osób z demencją, można wypróbować różnych potraw, intensywnie przyprawionych, i unikać monotonii na talerzu.

Jeżeli przyczyną metalicznego smaku jest schorzenie lub stan, na który nie mamy wpływu, nie możemy zrobić zbyt wiele, aby pozbyć się dolegliwości. Doraźne działanie, dzięki któremu chociaż tymczasowo zniwelujemy przykry posmak w ustach, to np.:

żucie gumy bez cukru lub liści mięty,

mycie zębów po posiłkach,

odpowiednie nawodnienie organizmu,

unikanie palenia papierosów,

wypróbowywanie różnych potraw i przypraw.

Jeśli metaliczny posmak jest uciążliwy i nie ustępuje, należy zgłosić się do lekarza. Powinniśmy otrzymać skierowanie na podstawowe badania oraz do otolaryngologa, czyli do specjalisty leczącego schorzenia nosa, gardła i uszu.

Zaburzenia smaku mogą być przyczyną problemów zdrowotnych, takich jak niedożywienie, depresja czy utrata masy ciała, dlatego nie należy tej dolegliwości bagatelizować. Po wyleczeniu lub usunięciu przyczyny, dziwny posmak w ustach w większości przypadków ustępuje.

Niesmakowi w ustach może również towarzyszyć nieświeży oddech. Aby go zlikwidować, starannie, przynajmniej dwa razy dziennie, należy myć zęby i usuwać nalot z języka. Usta należy płukać płynem stomatologicznym lub naparem z ziół, np. mięty, szałwii. Na wizytę do stomatologa powinniśmy udawać się dwa razy w roku. Za przykry posmak mogą odpowiadać zarówno ubytki próchnicze, jak i kamień nazębny, tym bardziej jest wskazana regularna kontrola stomatologiczna.

Treść artykułu pierwotnie została opublikowana 04.04.2014.

