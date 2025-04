Zabieg in vitro budzi równie dużo zainteresowania, co wątpliwości. Poznaj 10 faktów, dzięki którym in vitro przestanie być dla Ciebie tajemnicą.

Reklama

1. Ile zarodków obumiera podczas zabiegu in vitro?

W pierwszej fazie zwykłej, niewspomaganej medycznie ciąży obumiera 20 procent zarodków. Dzięki metodzie zapłodnienia pozaustrojowego możliwe jest przeniesienie do macicy tych, które się prawidłowo dzielą. Dzięki temu przy zapłodnieniu in vitro obumieranie zmniejsza się do 14 procent.

2. Ile zarodków można stworzyć?



W Belgii i krajach skandynawskich prawo pozwala na tworzenie poza organizmem kobiety dowolnej liczby zarodków. Nadliczbowe w stosunku do potrzeb można zamrażać, a do macicy przenosi się od jednego do trzech. O liczbie wszczepianych jednorazowo decydują: wiek, stan zdrowia i szanse rozrodcze kobiety. Jeśli para nie zechce zarodków wykorzystać, może przeznaczyć je do adopcji, na przykład dla pary, w której kobieta nie wytwarza jajeczek, a mężczyzna nasienia. Krajem, w którym w ogóle zabrania się stosowania metody in vitro, jest Kostaryka. Wpisano to tam do konstytucji.

3. Jak wyglądają statystyki in vitro w Polsce?



Szacuje się, że w Polsce mamy około 18 tysięcy zamrożonych zarodków. 1–3 procent ma nieuregulowany status, bo nie ma kontaktu z ich biologicznymi rodzicami.

4. Ile par ma problem z poczęciem dziecka?



Około 20 procent par w wieku rozrodczym ma kłopoty z poczęciem dziecka. Problemy z płodnością wiążą się między innymi z tym, że kobiety coraz później decydują się na dzieci. W USA liczba kobiet rodzących po raz pierwszy między 35. a 39. rokiem życia wzrosła o blisko 40 procent, „młodych matek” w wieku 40–44 lata przybyło aż o 70 procent. W 2002 roku 263 dzieci zostało urodzonych przez kobiety 50–54-letnie.

5. Co oznacza termin in vitro?



In vitro po łacinie oznacza „w szkle”. Terminu tego używa się do określenia procedury odbywającej się w warunkach laboratoryjnych, poza organizmem.

6. Jakie są przyczyny męskiej niepłodności?

Przyczyny męskiej niepłodności mogą być wrodzone. To może być też efekt przebytych stanów zapalnych, powikłanie po chorobach. Ale coraz częściej to po prostu wynik złych warunków pracy – tak się dzieje u kierowców czy w zawodach, w których panowie narażeni są na przegrzewanie jąder. Swoje robią też dodatki chemiczne i hormonalne do żywności, a także detergenty, które mają w składzie substancje o budowie podobnej do hormonów żeńskich i mogą zaburzać produkcję plemników u mężczyzn. Przy medycznym wspomaganiu rozrodu mężczyzny, którego przyczyny niepłodności są genetyczne, możemy przenieść tę wadę na jego syna.

7. Jakie są powody zaburzeń jajeczkowania?

Zaburzenia jajeczkowania u kobiet związane są często ze stresem. Pod jego wpływem następuje w organizmie kobiety zwiększone wydzielanie prolaktyny – hormonu, który może zaburzać czynności jajników i rozregulowywać cykl miesięczny.

8. Jaka jest szansa na ciążę w warunkach wspomaganych?



Szansa na ciążę w warunkach wspomaganych w najlepszych klinikach wynosi około 40 procent, pod warunkiem że do macicy kobiety wprowadzi się dwa rozwijające się embriony. Gdy wprowadzi się jeden, szanse spadają do dwudziestu paru procent. Rodzi się z tego 20 procent bliźniąt. 80 procent to ciąże pojedyncze.

9. Ile lat ma najstarsza matka świata?



Najstarszą matką na świecie jest 70-letnia Rajo Devi, mieszkanka Indii. Zaszła w ciążę na skutek zapłodnienia in vitro i w listopadzie 2008 roku urodziła zdrową córkę. Nie wiadomo, czyją komórkę jajową i nasienie wykorzystano w zabiegu.

Reklama

10. Kiedy dzięki in vitro urodziło się pierwsze dziecko w Polsce?

12 listopada 2008 roku minęło 21 lat od narodzin pierwszego w Polsce dziecka, które przyszło na świat po zapłodnieniu in vitro. Dziewczynka urodziła się w Białymstoku. Louise Brown, pierwsze dziecko na świecie urodzone dzięki zapłodnieniu in vitro (IVF), skończyła w tym roku 30 lat. Ma już własne dziecko – 2-letniego synka Camerona (poczętego w sposób naturalny). Dzięki technice IVF na świat przyszły ponad trzy miliony dzieci.