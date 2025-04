Piękne i zdrowe nogi to wizytówka każdej kobiety, lecz nie każda z nas może poszczycić się nogami bez skazy. Opuchlizna, pajączki czy żylaki to przypadłości niezwykle powszechne wśród kobiet, szczególnie tych prowadzących siedzący tryb życia. Jak zapobiegać dolegliwościom ze strony nóg? Oto kilka sprawdzonych porad!



Dolegliwości ze strony nóg nasilają się głównie wiosną i latem, czyli wówczas gdy pogoda zachęca, by odsłaniać i zaprezentować nogi światu. Siedząc przez osiem godzin w dusznym biurze, pod koniec dnia możemy mieć wrażenie, że nogi są opuchnięte, a żyły bardziej widoczne. Dzieje się tak ponieważ, pod wpływem sił grawitacji płyny ustrojowe opadają, przez to na nogach pojawia się obrzęk, a nam doskwiera uczucie ciężkości i zmęczenia. Dlatego szczególnie teraz powinnyśmy dokładniej przyjrzeć się swoim nogom pod kątem nie tylko ich estetyki, ale przede wszystkim zdrowia. Często problemy z żyłami są dziedziczne, a walka z nimi bywa uciążliwa i nie zawsze przynosi pożądane efekty, dlatego tak ważna jest profilaktyka. Lepiej zapobiegać niż leczyć! A zdrowie i piękne nogi będą cieszyć (nie tylko nasze) oko przez długie lata! Zatem, jak dbać o nogi?

1. Noś wygodne buty

Dobre buty to podstawa, nie tylko jeśli chodzi o garderobę, ale przede wszystkim zdrowie. Pamiętajmy, że te zbyt ciasne czy wykonane z tworzyw, które nie pozwalają na swobodę ruchu, nie są dobrym pomysłem, szczególnie jeśli wiemy, że problem puchnięcia stóp nas dotyczy. Prawidłowemu krążeniu krwi nie służą przede wszystkim wysokie obcasy, więc starajmy się sięgać po nie jedynie wtedy, kiedy wymaga tego okazja.

2. Schudnij, jeśli jest taka potrzeba

Nadwaga i otyłość to jeden z najpoważniejszych czynników, jeśli chodzi o problemy z krążeniem. Dlatego zdroworozsądkowo podejdź do swojej sylwetki. Kanony piękna lansowane w mediach to jedno, a zdrowie i dobre samopoczucie - drugie. Jeśli powinnaś, schudnij, twoje nogi zyskają nie tylko ładniejszy wygląd, ale przede wszystkim zdrowie!

3. Bądź aktywna fizycznie!

Nic tak nie zaburza pracy układu krwionośnego, jak brak ruchu! Dlatego aktywność fizyczna to absolutna podstawa. Pracę krwiobiegu usprawni regularne spacerowanie, pływanie czy nordic walking. Warto pamiętać również o tym, że siedząca lub stojąca praca również może odbić się na wyglądzie i zdrowiu naszych nóg. Dlatego staraj się co pół godziny, godzinę wstać od biurka, pochodzić, poruszać nogami, lub przeciwnie - jeśli pracujesz na stojąco - usiądź na chwilę, wkonaj kilka prostych ćwiczeń, które rozruszają nogi. Pozytywne efekty w przypadku opuchlizny nóg przynosi również odpoczynek z nogami uniesionymi do góry. Po powrocie z pracy połóż się na około 20 minut z nogami uniesionymi tak, by kostki znajdowały się wyżej niż głowa, to powinno przynieść uglę zmęczonym nogom.

4. Przeanalizuj swoją dietę



Niektóre składniki diety również mogą mieć wpływ na potęgowanie tendencji do opuchlizny nóg. Zmiana diety na lekkostrawną z pewnością nie zaszkodzi. Ponadto przeanalizujmy czy w naszym codziennym jadłospisie nie ma zbyt wielu produktów zawierających sól, która może mieć wpływ na zatrzymywanie się wody w organizmie. Pamiętajmy, by wypijać około 2 litrów wody dziennie, szczególnie w ciepłe, upalne dni! Jeśli opuchliźnie towarzyszą również skurcze nóg, występujące podczas wysiłku fizycznego czy upału, może to świadczyć o niedoborze potasu, co jest częstą przypadłością osób będących na restrykcyjnych dietach odchudzających. W przypadku tendencji do pękania naczynek, pomocne może okazać się również regularne przyjmowanie witaminy C, która wzmacnia i uszczelnia naczynia krwionośne.

5. Zwróć uwagę na leki, które przyjmujesz



Bywa i tak, że opuchlizna i problemy z żyłami są efektem przyjmowania nie których leków (przeciwdepresyjnych, na nadciśnienie lub przeciwzapalnych). Dlatego zawsze gdy lekarz przepisuje ci nowy lek, zgłoś swoje dolegliwości i zapytaj, czy dany preparat nie spowoduje ich nasilenia. Problem dotyczy szczególnie pigułek antykoncepcyjnych, dlatego zanim zaczniesz je przyjmować, koniecznie przedyskutuj z lekarzem ten problem. Natomiast jeśli dolegliwości pojawiły się po rozpoczęciu stosowania antykoncepcji hormonalnej, również warto zgłosić to swojemu lekarzowi. Być może lekarz zaleci ci stosowanie innej metody antykoncepcyjnej.

6. Unikaj wysokich temperatur



Wysokie temperatury nie służą osobom, które mają problemy z krążeniem i opuchlizną nóg. Jeśli ten problem cię dotyczy, unikaj sauny, solarium i gorących kąpieli. A w upalny dzień możesz stosować żele lub spray'e do nóg o działaniu chłodzącym, które szybko przyniosą ulgę.

7. Stosuj preparty z kasztanowcem

Warto zaopatrzyć się również w preparaty mające w swoim składzie wyciąg z kasztanowca, który ma działanie uszczelniające i wzmacniające naczynia krwionośne. Preparaty z wyciągiem z kasztanowca doskonale sprawdzają się w przypadku uczucia ciężkości nóg, przy leczeniu objawów żylaków oraz przy niewielkich opuchnięciach. Można wybrać postać kremu lub żelu, który ma swoim składzie zbawienny dla naszych zmęczonych nóg wyciąg z kasztanowca. Warto mieć go zawsze przy sobie, aby pod koniec dnia spędzonego w biurze, móc ulżyć swoim nogom.