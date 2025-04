Ból nóg może mieć różne postacie. Bo i jego przyczyny bywają różnorakie. Żeby go pokonać, trzeba dociec, co go wywołało. A do tego potrzebne są badania. Na jakie warto postawić?

USG Dopplera

Jeśli jesteś po czterdziestce i masz na nogach powiększone żyły, warto zacząć od wykonania USG Dopplera i konsultacji flebologicznej lub chirurgicznej. Bardzo możliwe, że za twoimi kłopotami stoją żylaki lub zakrzepica żył głębokich. Możesz je podejrzewać, jeśli dolegliwości bólowe nasilają się podczas stania i chodzenia, miejscami skóra jest cieplejsza, pojawiają się obrzęki nogi. USG Dopplera pomoże zdiagnozować także ból nóg spowodowany zmianami miażdżycowymi (ich objawem jest ból w czasie chodzenia, oziębienie stóp).

RTG kręgosłupa

Tak, tak, to nie pomyłka. Dość często za bóle nóg odpowiada skrzywienie lub zwyrodnienia niektórych odcinków kręgosłupa (powoduje ono ucisk ma nerwy). Wówczas dolegliwości bólowe i drętwienia w obrębie nóg nasilają się nocą, w czasie odpoczynku.

Badanie kwasu moczowego we krwi

Podwyższony poziom kwasu moczowego we krwi połączony z bólami stawów i ich obrzękiem może wskazywać na dnę moczanową. Dlatego jeśli bolą cię stawy kolan, bioder, palców u nóg, pojawia się obrzęk stawów, warto wziąć ten scenariusz pod uwagę.

USG stawów

Zwykle zalecane jest w przypadku obrzęku pojedynczego stawu, np. kolanowego. Na jego podstawie lekarz jest w stanie ocenić wielkość stanu zapalnego lub przebieg urazu.

Czynnik reumatologiczny (z krwi)

Warto go oznaczyć w przypadku bólu i obrzęku stawów. Podwyższony może wskazywać na chorobę o podłożu autoimmunologicznym, np. reumatologiczne zapalenie stawów, toczeń. Uwaga! Podwyższony czynnik reumatologiczny połączony w obrzękami i sztywnością stawów wymaga dalszej diagnostyki.

Tomografia komputerowa i rezonans

Badania te pomogą zobrazować zmiany zarówno w obrębie stawów jak i w mięśniach i więzadłach. Ponieważ jednak są dość drogie, lekarze zlecają je na końcu, gdy w poprzednie badania nie potwierdziły żadnej przyczyny bólu.

