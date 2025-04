Jak nauczyć dziecko spać

Jest to poradnik, który uczy, jakie powinno się wprowadzić zasady, by noworodki i małe dzieci łatwo zasypiały i nie budziły się zbyt często w nocy. Autorzy wiedzą, ile wysiłku i energii muszą włożyć rodzice w osiągnięcie tego celu, a nigdy nie jest to proste. Każde dziecko zasypia bowiem inaczej, jedne dzieci są sowami, inne skowronkami, jedne mają zaburzenia snu, inne tylko niewygodne posłanie lub niewywietrzony pokoik. W książce tej zawarte są ważne informacje na temat prawidłowego snu dzieci. To idealny praktyczny przewodnik po świecie snu dziecka. Poradnik zawiera przykłady programów zasypiania oraz wzór dziennika snu dla każdego dziecka.