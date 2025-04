Jak powiedzieć mężczyźnie, że zostanie tatą? Czy czekać, aż będziemy miały potwierdzenie od lekarza, czy powiedzieć od razu po zobaczeniu wyniku testu ciążowego? Zobacz, jak powiedziały swoim partnerom o tym niektóre kobiety! Może któryś pomysł Cię zainspiruje?

Jak powiedziałam ukochanemu o ciąży - pomysł Agaty

"Długo staraliśmy się o dziecko. Niestety na początku nie udawało nam się. Po jakichś trzech miesiącach przestaliśmy obsesyjnie wykonywać testy ciążowe, tylko... cieszyliśmy się sobą. Doszliśmy do wniosku, że jak się uda - dobrze, a jeśli nie to w najbliższej przyszłości wybierzemy się do lekarza.

W zasadzie długo nie wytrwałam w takim postanowieniu. Kiedy tylko zaczęła spóźniać mi się miesiączka kupiłam test ciążowy. Nic nie mówiąc partnerowi zrobiłam test w łazience i... byłam w ciąży!! W pierwszej chwili miałam plan, żeby powiedzieć mu o tym dopiero, jak lekarz potwierdzi moją ciążę, ale nie wytrzymałam.

Podeszłam do partnera, który akurat siedział przed komputerem i położyłam mu test ciążowy koło klawiatury. Spojrzał i... powiedział do mnie - kochana, niecierpliwa mamusiu! Byłam wniebowzięta!"

Jak powiedziałam ukochanemu o ciąży - pomysł Kamili

"Nie planowaliśmy ciąży. Kochaliśmy się bez zabezpieczenia, ale zdarzyło się to może dwa razy w ciągu miesiąca. Czekałam na okres, kiedy spóźniał się tydzień kupiłam test ciążowy. Zrobiłam go w łazience, a kiedy miałam wynik... Cóż, sama nie wiem, czy się ucieszyłam, czy przestraszyłam.

Bałam się reakcji ukochanego, zwłaszcza, że nie byliśmy jeszcze wtedy małżeństwem. Ale pomyślałam - musi się szybko dowiedzieć. Byliśmy umówieni na wieczór, więc miała trochę czasu na przemyślenia. Doszłam do wniosku, że bardzo cieszę się, że będę mamą i z każdą chwilą moja radość rosła.

Na spotkanie zabrałam ze sobą test ciążowy. Najpierw zapytałam Patryka, co by było, gdybyśmy wpadli. Zaśmiał się i powiedział - wtedy musiałabyś za mnie wyjść. Niewiele myśląc wypaliłam - to zamawiaj salę i orkiestrę na huczne wesele! Bierzemy ślub! Jego mina wyrażała niedowierzanie, stwierdził tylko, że i tak miał to w planach...

Wtedy wyjęłam z torebki test i pokazałam mu go. Patryk uśmiechnął się i powiedział - Kochana, w takim razie muszę się pośpieszyć z organizacją wszystkiego!"

Jak powiedziałam ukochanemu o ciąży - pomysł Andżeliki

"Chcieliśmy zostać rodzicami. Od dłuższego czasu nie zabezpieczaliśmy się, ale jakoś nam nie wychodziło - miesiączka przychodziła zawsze punktualnie, nie dając mi cienia złudzenia, że będę mamą! Po 5 miesiącach prób, ukochany stwierdził, że chyba czas wybrać się do lekarza. Powiedziałam mu wtedy, że w przyszłym miesiącu pójdziemy.

Ale nie było takiej potrzeby! Zrobiłam test ciążowy w dniu, kiedy miesiączka powinna się pojawić. I pokazał, że będę mamą! Nie poszłam od razu do ukochanego z informacją. Poszłam do lekarza na badanie krwi. Kiedy miałam wynik wstąpiłam do księgarni i kupiłam poradnik "Jak być dobrym ojcem", czy coś w tym stylu. Tytułu już dokładnie nie pamiętam.

Włożyłam test do książki i przy obiedzie powiedziałam do męża, że mam dla niego prezent. Wręczyłam mu książkę, a on... był tak szczęśliwy, że się rozpłakał!"

Inne pomysły na uświadomienie partnera, że będzie ojcem

kup niemowlęce skarpetki i wręcz je mężczyźnie mówiąc, że już niebawem będziecie we trójkę spędzać każdą wolną chwilę

zróbcie test razem - może i mało pomysłowe, ale to i tak niespodzianka

poczekaj do urodzin mężczyzny i zapakuj test z wynikiem w pudełeczko

zabierz go na zakupy, wejdź do sklepu z akcesoriami dla niemowląt i powiedz, że już musicie zacząć kupować rzeczy dla dziecka

zrób nastrojową kolację i powiedz, że stało się coś bardzo, ale to bardzo ważnego, co na zawsze odmieni wasze życie!

