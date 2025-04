Afty to nic innego jak niewielkie nadżerki lub owrzodzenia w jamie ustnej. Mogą umiejscowić się na dziąsłach, migdałkach, wargach, po wewnętrznej stronie policzków. Zanim się pojawią, w miejscu wykwitu odczuwamy lekkie mrowienie lub swędzenie. Potem niestety jest tylko gorzej....

Afty, czyli co?

Zwykle są białe lub kremowe z czerwoną obwódką. Do końca nie wiadomo dlaczego powstają. Mogą przyczynić się do nich urazy (np. intensywne czyszczenie zębów), oparzenia, stres, wyczerpanie. Częściej cierpią na nie osoby chorujące na anemię, cukrzycę, choroby autoagresywne.

Rodzaje aft

Specjaliści wyróżniają 3 rodzaje aft:

małe afty Mikulicza - zwykle są to małe bolesne nadżerki (wielkości do ok. 12 mm). Najczęściej umiejscowione są po wewnętrznej stronie ust i policzków. Ustępują same po kilku dniach i nie pozostawiają blizn;

- zwykle są to małe bolesne nadżerki (wielkości do ok. 12 mm). Najczęściej umiejscowione są po wewnętrznej stronie ust i policzków. Ustępują same po kilku dniach i nie pozostawiają blizn; duże afty Suttona - są trudne do leczenia, powodują gorączkę, osłabienie, bóle mięśni, kości, trudności w połykaniu. Mogą wywołać obrzęk okolicznych tkanek (np. obrzęk migdałka, jeśli na nim się pojawią). Są duże - osiągają nawet 25 mm średnicy. Zwykle występują w okolicy gardła, na podniebieniu, migdałkach;

- są trudne do leczenia, powodują gorączkę, osłabienie, bóle mięśni, kości, trudności w połykaniu. Mogą wywołać obrzęk okolicznych tkanek (np. obrzęk migdałka, jeśli na nim się pojawią). Są duże - osiągają nawet 25 mm średnicy. Zwykle występują w okolicy gardła, na podniebieniu, migdałkach; afty opryszczkopodobne - to bardzo drobne zmiany wielkości łebka od szpilki. Zwykle występują bardzo licznie.

Jak leczyć afty?

W przypadku dużych aft na migdałach czy podniebieniu najczęściej konieczne jest wykonanie dodatkowych badań, by znaleźć przyczyny ich pojawienia się. Jeśli zmiany same nie znikają, konieczne bywa przyżeganie ich w gabinecie dentystycznym. W przypadku mniejszych aft sprawdzają się preparaty apteczne na afty (płukanki, żele, maści, kremy). Mogą one zawierać środki znieczulające, np. lidokainę, benzokainę lub wyciągi ziołowe o działaniu przeciwzapalnym, zmniejszającym ból i obrzęk.

Domowe sposoby na afty

Ulgę przynosi płukanie jamy ustnej naparami ziołowymi, np. z szałwii. Warto także popijać kisiel z siemienia lnianego, który tworzy warstwę chroniącą nadżerki przed czynnikami zewnętrznymi.

