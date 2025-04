Jak objawia się rogowacenie białe?



W następstwie drażnienia czynnikami chemicznymi, mechanicznymi lub w przebiegu niektórych chorób takich jak np. liszaj płaski może dojść do przerostu oraz dysplazji nabłonka w obrębie jamy ustnej, czerwieni wargowej lub narządów płciowych (u kobiet – łechtaczka, wargi sromowe, pochwa; u mężczyzn – żołądź i wewnętrzna strona napletka).

W miejscach tych pojawiają się najpierw zmętnienie nabłonka, przekształcające się powoli w wyraźne białe, zgrubiałe plamy lub smugi przerośniętej tkanki o nierównej powierzchni. Zmiany są dobrze odgraniczone od otaczających tkanek. Najczęściej lokalizują się w kąciku ust, na czerwieni wargowej, języku i śluzówce policzków w linii zgryzu.

W niektórych przypadkach występuje pieczenie i szczypanie w miejscach wykwitów, szczególnie podczas palenia tytoniu oraz spożywania gorących i ostrych pokarmów.

Około 10% zmian ulega zezłośliwieniu w ciągu 5–10 lat. Transformacja nowotworowa objawia się brodawkowatym przerostem powierzchni, nacieczeniem podstawy oraz pojawieniem się nadżerek lub owrzodzeń.

Kto jest narażony na wystąpienie leukoplakii?



Leukoplakia powstaje w wyniku przewlekłego drażnienia. Od dawna znany jest silny związek przyczynowo-skutkowy leukoplakii jamy ustnej z używaniem tytoniu. Nie tylko palenie papierosów, ale także przyjmowanie tabaki, żucie tytoniu czy palenie fajki predysponują do rozwoju leukoplakii.

Inne przyczyny prowadzące do rozwoju tego typu zmian to:

urazy chemiczne (alkohol, drażniące potrawy);

przyczyny termiczne (ciepło wynikające z palenia tytoniu, gorące potrawy);

prądy wynikające z obecności dwu lub więcej metali w jamie ustnej.

Na czym polega leczenie leukoplakii?



Podstawową kwestią w leczeniu leukoplakii jest wyeliminowanie wszelkich podrażnień chemicznych (tytoń, alkohol), urazów mechanicznych, termicznych i elektrogalwanicznych. Konieczne jest zastosowanie delikatnej diety, właściwego wypełnienia protetycznego oraz leczenie chorób współistniejących. W leczeniu stosuje się preparaty witaminy A oraz witamin z grupy B oraz płukanki z siemienia lnianego, rumianku lub prawoślazu. W przypadku wystąpienia objawów mogących wskazywać na transformację nowotworową należy wykonać cytologiczną i histologiczną kontrolę wykwitów. Wykwity nieustępujące po eliminacji czynników ryzyka oraz leczeniu zachowawczym należy usunąć operacyjnie wraz z marginesem zdrowych tkanek. Można również zastosować krioterapię lub laseroterapię.

