Gdy dziecko otworzy szeroko buzię, możesz zobaczyć migdałki podniebienne: dwa półokrągłe guzki po obu stronach gardła. Trzeci migdałek znajduje się poza zasięgiem naszego wzroku, w gardle dziecka. Wszystkie są bardzo pożyteczne, bo wychwytują zarazki i produkują przeciwciała. Czasami jednak same mogą stać się źródłem problemów ze zdrowiem.

Kiedy powiększają się migdałki?

Migdałki powiększają się, gdy dochodzi do zakażenia, i jest to zupełnie fizjologiczne zjawisko. Nieznaczne ich rozrastanie się towarzyszy każdej chorobie, jednak w miarę zdrowienia migdałki dziecka wracają do swoich normalnych rozmiarów.

Jeżeli jednak maluch będzie często łapał zapalenia górnych dróg oddechowych (gardła, błony śluzowej nosa, zatok), migdałki mogą zacząć przerastać, czyli rosnąć i już nie maleć po infekcji. To prowadzi do komplikacji – dziecko z przerośniętym trzecim migdałkiem nie może oddychać przez nos, wciąż ma półotwarte usta – co z kolei rodzi ryzyko jeszcze częstszych infekcji. Przyczyną przerastania migdałków jest też alergia oraz próchnica zębów.

Kiedy konieczne jest wycięcie migdałków?

Jeżeli migdałki nawet między chorobami nie zmniejszają się, lekarz może zadecydować o ich wycięciu. Wskazania do ich usunięcia są ustalane indywidualnie w przypadku każdego dziecka, zwykle jednak zabieg bierze się pod uwagę wtedy, kiedy maluch:

Chrapie w nocy. Bezdech nocny, chrapanie, częste pobudki lub nadmierne pocenie się podczas snu oznacza, że coś przeszkadza maluszkowi swobodnie oddychać. Częstym źródłem takich nocnych kłopotów jest za duży migdałek gardłowy. Chrapania i pobudek nie można lekceważyć, bo chroniczne niewyspanie (i wiążące się z nocnym bezdechem niedotlenienie!) jest bardzo groźne dla rozwoju fizycznego i umysłowego dziecka.

Jak wygląda zabieg wycięcia migdałków?

Przed operacją konieczne jest zrobienie dziecku badania ogólnego moczu, a także badań krwi, m.in. czasu jej krzepnięcia i morfologii. Maluch musi być też przez dwa poprzedzające zabieg tygodnie całkowicie zdrowy. Migdałki wycina się pod narkozą. Kiedy dziecko zostanie znieczulone, lekarz oddzieli migdałki od otaczających tkanek i usunie je. Migdałki podniebienne najczęściej przycina się czymś w rodzaju małego lassa, gardłowy zaś wycina w całości. Zwykle nie ma potrzeby zakładania szwu, a ranka jest niewielka i niebolesna. Operacja trwa około godziny. Często podczas niej zakłada się jeszcze maluszkowi dreny do uszu, ułatwiające odprowadzanie nagromadzonego w nich wcześniej płynu.

Jak pomóc dziecku po wycięciu migdałków?

Często mali pacjenci już po 12–24 godzinach są wypisywani do domu, a co najlepsze – z poleceniem zjedzenia lodów! Zimne potrawy sprzyjają gojeniu się gardła po zabiegu. Przez kolejny tydzień dziecko nie powinno jeść nic gorącego ani drażniącego gardło (np. twardych herbatników)). Lepiej również, aby nie chodziło do przedszkola, ponieważ w pierwszych dniach po zabiegu jest mniej niż zwykle odporne na zarazki. Gardło wygoi się całkowicie mniej więcej dwa tygodnie po wycięciu migdałków.