Ból to objaw, który trudno zlekceważyć. I słusznie, bo przewlekły źle wpływa na nasz nastrój i zdrowie: może powodować depresję, bezsenność, nerwicę. Jeśli domowe sposoby nie skutkują lub gdy ból powraca, konieczna jest pomoc lekarza.

Ból kręgosłupa

Najczęściej jest informacją, że nie obchodzisz się dobrze z plecami. Kręgosłup to filar, który dźwiga całe ciało. Składa się z wielu drobnych kostek – kręgów oddzielonych od siebie dyskami. To dzięki nim kręgosłup jest elastyczny. Wszystko jednak do czasu. Gdy go nadmiernie eksploatujemy, pojawiają się kłopoty: przede wszystkim ból i sztywność pleców. Warto wiedzieć, jak sobie z nimi radzić.

W zależności od rodzaju

Ból pleców jest efektem przeciążenia kręgosłupa – nadmiernego napięcia mięśni go podtrzymujących oraz ścierania się chrząstki, która wyściela kręgi. Prowadzi to do zmian zwyrodnieniowych i ucisku na nerwy, a co za tym idzie, przykrych dolegliwości.

Szyja Na początku masz wrażenie, że kark jest trochę za bardzo napięty. Potem pojawia się ból nasilający się przy przekręcaniu głowy. Jeśli jest uciążliwy, możesz posmarować okolice karku maścią przeciwbólową. Zanim jednak ją nałożysz, popraw krążenie w tej części pleców. Zarzuć na szyję ręcznik frotte, weź końcówki w ręce i przesuwaj przez 2 minuty, prostując raz lewą, raz prawą rękę. Po wmasowaniu maści połóż się choć na chwilę na wznak, a pod kark wsuń płaski jasiek. Chodzi o to, by odciążyć mięśnie podtrzymujące głowę.

Środek pleców Ból w tej części to najczęstsza dolegliwość związana z kręgosłupem. Pojawia się zwykle po kilku godzinach spędzonych w jednej pozycji (np. siedzącej, leżącej lub stojącej). Jeśli jest uporczywy, przyklej na plecy plaster rozgrzewający, który działa również przeciwbólowo. Rozluźnić zesztywniałe mięśnie pomoże również gorąca kąpiel lub po prostu przyłożenie do pleców termoforu wypełnionego ciepłą wodą. Poproś także o pomoc kogoś bliskiego. Niech rozmasuje ci mięśnie obok kręgosłupa.

Krzyż Bóle zwykle są związane ze zmianami zwyrodnieniowymi, przeciążaniem pleców lub stresem. Najczęściej nie są ostre, by je pokonać wystarczy tylko odciążyć kręgosłup, np. wybrać się na basen i popływać na plecach. Dobrym rozwiązaniem jest również duża piłka do ćwiczeń fitness (kosztuje ok. 50 zł). Siedzenie na niej i delikatne balansowanie ciałem doskonale likwiduje tego typu dolegliwości.

Okolice lędźwiowe Ból najczęściej ma charakter ostry i promieniuje aż do stopy. Jeśli więc masz trudności z poruszeniem się, poproś kogoś, by podał ci lek przeciwbólowy. Potem przybierz pozycję, w której będzie ci najwygodniej. Większości osób służy leżenie na wznak na twardym materacu z nogami zgiętymi w stawach biodrowych i kolanowych pod kątem prostym. Warto także położyć na plecy zimny okład (chłód powoduje wydzielanie hormonów szczęścia, które działają również przeciwbólowo).

Pomoc lekarza

Niektóre bóle pleców wymagają konsultacji z ortopedą. Jeśli więc powtarzają się regularnie, a nawet nasilają się, lepiej powiedz o nich lekarzowi. Na pewno konieczne będą badania, na podstawie których oceni, czy dolegliwości związane są tylko ze zwyrodnieniami. Jeśli tak, lekarz może cię skierować na rehabilitację, która zmniejszy dolegliwości. Może także przepisać ci leki, które skuteczniej poradzą sobie z bólem. Niekiedy jednak bóle mogą zwiastować poważniejsze choroby reumatologiczne lub np. osteoporozę. Dlatego lepiej ich nie lekceważyć.

Miejsce dolegliwości

1. Szyja – boli właściwie wyłącznie w czasie poruszania nią.

2. Środek pleców – ból pojawia się często w czasie wstawania z łóżka lub krzesła.

3. Krzyż – dolegliwości nie utrudniają ruchu, ale są nieprzyjemne.

4. Okolice lędźwiowe – ból jest ostry, unieruchamiający. Niekiedy może nawet prowadzić do omdleń.

Ból brzucha

Prawie każda z nas mówiąc „ból brzucha”, ma na myśli coś innego. To nic dziwnego, bo dolegliwość ta ma mnóstwo postaci.

W zależności od rodzaju

Najczęściej za bólem brzucha stoi skurcz mięśni gładkich. Może mieć on wiele przyczyn.

Miesiączka Weź lek rozkurczający i połóż na brzuch ciepły (nie gorący!) okład. Dodatkowo możesz wykonać delikatny masaż podbrzusza z użyciem olejku lawendowego, który ma działanie rozkurczowe.

Zapalenie pęcherza Jeśli to początki infekcji pomoże ci sok z żurawiny lub preparat zawierający wyciąg z tych owoców (bez recepty).

Niestrawność Przy lekkiej pomoże ci napar z mięty lub rumianku (łyżeczka suszu na szklankę wrzątku).

Kolka żółciowa To objaw kamicy żółciowej. Pojawia się najczęściej po obfitym posiłku. Ulgę przynosi nagrzewanie brzucha termoforem i kilkunastogodzinna głodówka.

Pomoc lekarza

Specjalistyczna pomoc jest konieczna, gdy brzuch jest twardy i napięty, a ból ostry oraz gdy dolegliwości utrzymują się 2–3 dni.

Miejsce dolegliwości

1. Miesiączka – pojawia się skurczowy ból w dole brzucha.

2. Zapalenie pęcherza – bólowi w dole brzucha towarzyszy częste oddawanie moczu, niekiedy z pasmami krwi.

3. Niestrawność – bolą okolice żołądka. Nierzadko towarzyszą jej wzdęcia, wymioty i biegunka.

4. Kolka żółciowa – skurczowy ból pośrodku brzucha promieniujący do prawego boku.

Ból głowy

Spada jak grom z jasnego nieba i od razu wiesz, że czekają cię męczarnie. Możliwy jest też inny scenariusz: ból rozkręca się powoli… Najpierw czujesz delikatne kłucie w jednym miejscu, potem ucisk i nagle fala bólu zaczyna obejmować całą głowę, a tym samym… rządzić twoim dniem. Nie jesteś w stanie pracować, a nawet odpoczywać. Najchętniej zasnęłabyś i przeczekała te męki. Tymczasem musisz funkcjonować: pracować, zajmować się dziećmi itp. Działaj szybko, a jest duża szansa, że pokonasz dolegliwości.

W zależności od rodzaju

Ból głowy jest jednym z tych, które rzadko przechodzą same. Niezależnie od tego, jaki ma charakter, zacznij od przyjęcia leku. Najszybciej zadziała preparat musujący zawierający kwas acetylosalicylowy. Gdy nie masz takiego pod ręką, weź lek przeciwbólowy zawierający ibuprofen. Jeśli godzinę

po przyjęciu preparatu dolegliwości nie mijają, weź jeszcze lek zawierający paracetamol. Dodatkowo możesz się wspomóc domowymi sposobami.

Migrena W tym przypadku pomóc może zmiana temperatury – chodzi o to, by zafundować organizmowi rodzaj wstrząsu termicznego, który spowoduje lepsze ukrwienie naczyń w mózgu. Zanurz stopy w bardzo ciepłej wodzie, a na głowę połóż chłodzący okład. Odpoczywaj z zamkniętymi oczami kilkanaście minut.

Ból napięciowy W walce z nim skuteczne są zioła o działaniu rozluźniającym i uspokajającym, np.: melisa, kozłek lekarski, szyszki chmielu (łyżeczka suszu na szklankę wrzątku). Dodatkowo można również wspomóc się aromaterapią, która pomaga szybko się odprężyć i pokonać ból napięciowy. Wystarczy wlać kilka kropel olejku sosnowego, lawendowego lub świerkowego do wanny i zanurzyć się w ciepłej kąpieli.

Ból klasterowy Ze względu na jego siłę, skuteczne są tylko leki. Oczywiście zalecany jest również wypoczynek.

Zapalenie zatok Ukojenie przynosi nagrzewanie części twarzowej głowy: np. przykładanie termoforu lub ciepłych woreczków wypełnionych solą.

Pomoc lekarza

Jeśli bóle głowy pojawiają się od czasu do czasu, możesz sama sobie radzić. Gdy jednak musisz przyjmować leki przeciwbólowe częściej niż raz na dwa tygodnie, wybierz się do lekarza i poproś o skierowanie do neurologa. Konieczne będą badania i być może leki na receptę, które skuteczniej pomogą rozprawić się z dolegliwościami. Pamiętaj, że niektóre bóle głowy wymagają natychmiastowej pomocy lekarskiej. Dlatego jedź do szpitala, jeśli ból jest tak silny, jak nigdy dotąd lub towarzyszą mu inne objawy, np. sztywność karku, gorączka, wymioty, drgawki, omdlenia, zaburzenia mowy lub ból oka.

Miejsce dolegliwości

1. Migrena – pulsujący narastający ból z jednej strony głowy lub obustronny.

2. Napięciowy – najczęściej boli po prostu cała głowa.

3. Klasterowy – ból kłujący, zawsze z jednej strony (skroń).

4. Ból zatok – tępy ból okolicy czoła nasilający się przy pochylaniu.