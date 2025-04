Spis treści:

Rumień zakaźny jest częstą wirusową chorobą wysypkową wieku dziecięcego wywoływaną przez parwowirusa B19 (z rodziny Parvoviridae). Rozprzestrzenia się drogą kropelkową i przez bezpośredni kontakt. Występuje zazwyczaj u dzieci w wieku od 2 do 12 lat. Szczyt zachorowań przypada na miesiące wiosenne i letnie. Rumień zakaźny nazywany jest też „piątą chorobą”, ponieważ jest to jedna z sześciu najczęstszych wysypek wirusowych u dzieci. Zdarza się, że rumień zakaźny dotyka starsze dzieci, a także osoby dorosłe. Jest szczególnie niebezpieczny dla kobiet w ciąży. Po zachorowaniu organizm uzyskuje trwałą odporność na wirusa.

Rumień zakaźny może przebiegać bezobjawowo, ale najczęściej pojawiają się objawy grypopodobne, a następnie wysypka.

Objawy rumienia zakaźnego to:

Od momentu zarażenia do pojawienia się objawów mija do 14 dni.

Główny objaw świadczący o pojawieniu się rumienia zakaźnego to charakterystyczna wysypka. Częściej występuje u dzieci i u mniej niż połowy zakażonych dorosłych. Wyróżnia się 3 typowe fazy objawów skórnych w przebiegu rumienia zakaźnego:

Wirus wywołujący rumień zakaźny rozprzestrzenia się drogą kropelkową. Rzadziej dochodzi do przeniesienia wirusa z ciężarnej na płód oraz poprzez transfuzję krwi. Źródłem zakażenia może być chore dziecko z widocznymi objawami, ale też osoba, która przechodzi chorobę bardzo łagodnie lub bezobjawowo. Chory przestaje zarażać kilka dni po pojawieniu się wysypki.

Aby rozpoznać rumień zakaźny, wystarczy obserwacja typowych objawów przez lekarza. Ze względu na samoistne ustępowanie choroby, nie wykonuje się rutynowo badań diagnostycznych. Można wykryć infekcję poprzez badanie krwi na obecność specyficznych przeciwciał przeciwko parwowirusowi B19:

Badanie na przeciwciała IgG warto wykonać w trakcie starań o dziecko. Wyniki wskazują, czy kobieta przeszła zakażenie i uzyskała trwałą odporność na parwowirusa B19.

Jeśli zauważysz u dziecka objawy rumienia zakaźnego, zadbaj o to, żeby chory odpoczywał w domu, przyjmował płyny i ewentualnie podawaj leki przeciwgorączkowe (np. paracetamol). Nie istnieje leczenie przyczynowe rumienia zakaźnego. Wato zgłosić się do lekarza w celu odróżnienia infekcji od innych chorób przebiegających z wysypką.

Do lekarza powinna zgłosić się każda kobieta ciężarna, która miała kontakt z chorym na rumień zakaźny albo ma objawy. Ważne jest unikanie słońca, ciepłych kąpieli i wysiłku fizycznego – zaostrzają wysypkę.

Choć rumień zakaźny przebiega na ogół łagodnie, chorego powinien zbadać lekarz – choćby po to, by wykluczyć inne choroby. Leki nie są na ogół potrzebne: rumień mija sam. Należy unikać przegrzewania.

Żeby złagodzić objawy rumienia zakaźnego, dziecku można podać leki łagodzące świąd (np. Fenistil) oraz lek obniżający gorączkę (paracetamol, ibuprofen), ale na ogół nie ma takiej potrzeby. Jeśli wysypce towarzyszy zapalenie stawów, podaje się leki przeciwzapalne i przeciwbólowe.

W przypadku ciężkiego przebiegu rumienia zakaźnego chory może być skierowany do szpitala.

Jeżeli twoje dziecko choruje, koniecznie odizoluj go od osób, dla których rumień zakaźny mógłby być groźny. Rumień zakaźny jest niebezpieczny zwłaszcza dla:

Warto pamiętać, że w przebiegu rumienia zakaźnego u osób z obniżoną odpornością zazwyczaj nie występują wysypka i ból stawów. Objawy te mają podłoże immunologiczne, a u tych pacjentów odpowiedź układu odpornościowego na zakażenie jest zbyt mała, by wspomniane symptomy się rozwinęły. U osób z niedoborem odporności istnieje też większe ryzyko przewlekłej infekcji z powikłaniami ze strony układu krwiotwórczego.

Zakażenie, zwłaszcza w dwóch pierwszych trymestrach ciąży, może (ale nie musi) powodować m.in.:

Na szczęście większość kobiet w wieku rozrodczym miała już kontakt z wirusem, a więc jest uodporniona i nie może się zarazić. Badania dowodzą też, że wiele kobiet, które zaraziły się w czasie ciąży, rodzi zdrowe dzieci. Mimo wszystko lepiej zapobiegać i nie narażać przyszłych mam na kontakt z chorymi. Jeżeli doszło do takiego kontaktu, należy to zgłosić lekarzowi.

Nie ma specjalnych zaleceń dotyczących osób, które chorowały na rumień zakaźny. Po ustąpieniu wysypki można od razu wrócić do normalnych zajęć.

Nie istnieją szczepienia przeciwko rumieniowi zakaźnemu. Choroba na ogół przebiega u dzieci łagodnie i daje odporność na całe życie. Profilaktyka polega przede wszystkim na stosowaniu środków ochrony przed infekcjami, takich jak unikanie kontaktu z chorym, częste mycie rąk i noszenie maseczki.