Jest kilka rodzajów antybiotyków, jednak co raz częściej bakterie stają się oporne na co raz mocniejsze ich rodzaje. Gdyby nie antybiotyki nie byłoby możliwe wyleczenie zapalenia płuc, ran i innych poważnych chorób.

Bezpieczne stosowanie

Bardzo ważne jest to, aby zawsze przeczytać ulotkę znajdującą się w opakowaniu. Każdy antybiotyk to inna substancja, która różni się sposobem działania i łatwością wchłaniania z przewodu pokarmowego. Od tego, czy antybiotyk się wchłonie, czy nie, zależy to, czy w ogóle zadziała. Niektóre substancje lepiej wchłaniają się w pustym przewodzie pokarmowym (czyli na czczo), inne zadziałają lepiej, gdy będą połknięte w trakcie jedzenia. Niektóre leki także zaburzają proces wchłaniania, dlatego zawsze czytaj ulotkę.

Drugą ważną rzeczą jest czas przyjmowania antybiotyku. Jeśli lekarz zalecił branie leku przez 7 dni to tyle trzeba go brać. Jeśli po 2-3 dniach temperatura wróci do normy świadczy to o skuteczności antybiotyku, a nie o pełnym wyleczeniu. Przerywanie terapii antybakteryjnej w trakcie sprzyja powstawaniu oporności. I w końcu może się zdarzyć, że żaden antybiotyk już nie pomoże.

Skrót po antybiotykach

Pierwszym antybiotykiem wynalezionym przez przypadek była penicylina. Obecnie najczęściej stosowane antybiotyki to jej pochodne. Bardzo często zdarza się jednak, że po zastosowaniu tego rodzaju antybiotyk dochodzi do wstąpienia reakcji uczuleniowej. Najgroźniejsza postać uczulenia na penicyliny to wstrząs anafilaktyczny – nagły spadek ciśnienia, który nie leczony może zakończyć się tragicznie. Bardzo ważne jest aby przyjmując penicyliny nie przyjmować równocześnie leków stosowanych w chorobie wrzodowej ponieważ zmniejszają one wchłanianie tych antybiotyków z przewodu pokarmowego. Najczęściej stosowane leki z tej grupy to ampicylina i amoksycylina (Augumentin, Amoksiklav).

Nowszymi lekami działającymi na zasadzie zbliżonej do penicylin są cefalosporyny. Używane są one w poważniejszych zakażeniach np. w szpitalu i mogą być podawane na przykład dożylnie. Kolejnymi antybiotykami bardzo często stosowanymi w przypadkach zakażeń układu oddechowego (zapalenia krtani, oskrzeli) są makrolidy. Niektóre z nich mogą być przyjmowane raz dziennie przez trzy dni, a ich stężenie lecznicze we krwi utrzymuje się dłużej (azitromycyna).

Istnieje też rodzaj antybiotyków, których nie wolno podawać z przetworami mlecznymi, ponieważ może dojść do niekorzystnych interakcji.

Ciąża i antybiotyki

Większość antybiotyków nie powinna być stosowana w ciąży, ponieważ mogą zaszkodzić rozwijającemu się dziecku. Kobieta przed ich zastosowaniem powinna się więc upewnić, czy nie jest w ciąży.

Powikłania po stosowaniu?

Najczęściej po kuracji antybiotykiem zdarzają się biegunki, mogą też czasem zaparcia, bóle brzucha, nudności. Aby się uchronić przed tego rodzaju dolegliwościami wystarczy brać probiotyki zawierające specjalne szczepy bakterii, lub pić specjalne jogurty zawierające żywe kultury bakterii.

Antybiotyki umożliwiły rozwój medycyny i są bardzo ważną grupa leków. Jednak są bardzo często nadużywane, co niestety w przyszłości będzie miało poważne konsekwencje.

Warto pamiętać, że antybiotyki nie działają na wirusy, wobec czego branie ich w trakcie przeziębienia nie pomaga, a może także zaszkodzić, bo w przyszłości co raz mniej leków będzie skutecznych w walce z groźnymi bakteriami.

