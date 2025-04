Spis treści:

Alergeny to antygeny (najczęściej w postaci białek), które po wniknięciu do organizmu powodują nieprawidłową reakcję układu odpornościowego, co wiąże się przeważnie z wystąpieniem objawów alergii. Alergeny mogą mieć różną budowę chemiczną, strukturę, pochodzenie (np. zwierzęce albo roślinne).

Po wniknięciu do organizmu alergen wywołuje reakcję nadwrażliwości pod wpływem działania immunoglobuliny E (jest to rodzaj przeciwciał układu odpornościowego). Tylko niektóre osoby mają podatność do takich reakcji. U osób wrażliwych może dochodzić do uczulenia pod wpływem wielu różnych alergenów.

W ogólnej bazie alergenów WHO i IUSI (www.allergen.org) znajdziemy ponad 900 różnych związków, które mogą uczulać.

Alergeny dzielimy, ze względu na drogę, którą wnikają do organizmu człowieka, na:

Alergeny wziewne to alergeny dostające się do organizmu podczas oddychania. Z tego względu uniknięcie ich może być bardzo trudne, a często nawet niemożliwe. Alergeny wziewne dzieli się na zewnątrzpochodne i wewnątrzpochodne (jeśli występują w domu).

Do alergenów oddechowych zalicza się przede wszystkim:

pyłki roślin (np. brzozy, leszczyny, olchy, traw, pokrzywy, bylicy),

sierść i ślinę zwierząt (np. psa, kota, konia),

zarodniki grzybów mikroskopowych, pleśni (np. Cladosporium, Alternaria)

roztocza kurzu domowego,

lateks (należy do alergenów wziewnych i kontaktowych).

Warto pamiętać, że uczulać mogą również alergeny zawarte w moczu zwierząt, szczególnie gryzoni takich jak świnka morska, myszy lub królik. Dziecko, które opiekuje się takim zwierzątkiem, może w każdej chwili rozwinąć objawy wskazujące na uczulenie.

Alergeny pokarmowe, jak sama nazwa wskazuje, dostaje się organizmu drogą pokarmową. Mogą być zawarte w żywności naturalnie, ale mogą występować jako substancje dodawane do jedzenia lub napojów.

Główne alergeny pokarmowe to:

białko mleka krowiego,

białko jaj,

ryby i skorupiaki,

orzeszki (najsilniej uczulają orzechy ziemne),

owoce (zwłaszcza cytrusowe, truskawki),

niektóre warzywa (pomidor, seler, pietruszka).

zboża (szczególnie zawarty w nich gluten).

Alergeny pokarmowe uczulające osoby dorosłe to najczęściej orzechy, przyprawy, zboża, cytrusy i pomidory, zaś uczulające dzieci, to głównie - mleko krowie i jaja, a także gluten.

Alergeny kontaktowe są najczęściej odpowiedzialne za reakcje skórne. Często dochodzi w wyniku działania czynnika uczulającego do kontaktowego zapalenia skóry (rodzaj egzemy), które objawia się swędzącymi grudkami lub pęcherzykami, które mogą zmieniać się w nadżerki.

Główne alergeny odpowiadające za uczulenie na skórze to:

niektóre metale: nikiel, chrom, kobalt,

kosmetyki,

perfumy,

formaldehyd,

konserwanty,

barwniki,

środki ochrony roślin,

olejki eteryczne,

leki stosowane miejscowo, np. neomycyna.

Inną drogą wniknięcia alergenu do organizmu człowieka jest jego bezpośrednie wstrzyknięcie do tkanek organizmu – co ma miejsce np. w przypadku ukąszenia przez owada lub podania leku dożylnie. Alergen wprowadzony w tym mechanizmie powoduje często jedynie miejscową reakcję skórną wokół miejsca wstrzyknięcia, ale może również wywołać uogólnioną reakcję organizmu, czyli wstrząs anafilaktyczny.

Alergenom nadaje się nazwy zgodnie z zasadami opracowanymi przez Międzynarodową Unię Towarzystw Immunologicznych (IUSI). Można spotkać się z określeniami np. Bet v 1 albo Der p 1. Te skrótowe oznaczenia związków uczulających pochodzą od pierwszych liter nazw łacińskich oraz cyfry oznaczającej kolejność alergenu. I tak, Bet v 1 to inaczej główny alergen brzozy brodawkowatej Betula verrucosa, a Der p 1 - główny alergen roztocza kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus.

Źródła:

K. Obtułowicz (red.), Alergologia, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2016,

Amerykańska Akademia Alergii, Astmy i Immunologii (American Academy of Allergy, Asthma & Immunology, AAAAI).

