Domowy test ciążowy

Jeśli już masz test w dłoni, jak najszybciej chcesz go wykonać, by wiedzieć na pewno, czy właśnie nastąpił jeden z najważniejszych momentów w twoim życiu. Kieruj się instrukcją, która podpowiada, kiedy trzeba go przeprowadzić i w jaki sposób. Odczynnik chemiczny testu trzeba zmieszać z kilkoma kroplami moczu.

Jeśli kolor odczynnika się zmieni, to znak, że najprawdopodobniej jesteś w ciąży. Postępowanie z instrukcją zwiększa wiarygodność testu, który jednak nie jest doskonały, dlatego potrzebujesz potwierdzenia medycznego.

Wizyta u lekarza

Czasem podczas wizyty u ginekologa można usłyszeć po badaniu, że wszystko wskazuje na ciążę, np. gdy lekarz stwierdza powiększoną macicę. Lekarz powinien skierować na badanie moczu, w którym po około dwóch tygodniach od terminu planowej miesiączki pojawia się hormon, będący dowodem ciąży.

Jeśli już masz pewność, że spodziewasz się dziecka, możesz ustalić z lekarzem termin porodu. Ciąża trwa mniej więcej 266 dni, przeciętnie 40 tygodni, choć normalne są porody w 38. lub 42. tygodniu.

Od momentu stwierdzenia ciąży przez lekarza, musisz być z nim w stałym kontakcie, radzić się, gdy masz obawy i wątpliwości, wykonywać specjalne badania lub przyjmować przepisane przez niego witaminy czy konieczne leki. Pamiętaj, że masz prawo do wyboru lekarza, który zrozumie cię i będzie cię wspierał w drodze do zupełnie nowego życia z dzieckiem.

