Progesteron – hormon odpowiedzialny za utrzymanie ciąży



Progesteron to hormon ciałka żółtego, który odgrywa najważniejszą rolę w drugiej połowie cyklu. To właśnie dzięki niemu błona śluzowa macicy jest przekształcana w taki sposób, aby mogła się w niej zagnieździć komórka jajowa. Poza tym progesteron hamuje skurcze macicy.

Reklama

Czytaj też: Hormony w ciąży - jaka jest ich rola i znaczenie?

„Progesteron jest odpowiedzialny za utrzymanie ciąży do momentu wytworzenia się łożyska” - mówi Aleksandra Demiańczyk, biolog. Niedobór progesteronu uniemożliwia zajście w ciążę.

Jeżeli doszło do zapłodnienia, to właśnie progesteron utrzymuje ciążę przez około trzy miesiące. Po tym czasie rolę utrzymania ciąży przejmuje wykształcone łożysko. Jeżeli zaś nie doszło do zapłodnienia, hormon działa jedynie przez kilkanaście dni, a tuż przed miesiączką poziom progesteronu spada.

Jak zmienia się poziom progesteronu w trakcie cyklu?



W pierwszej fazie cyklu stężenie progesteronu jest bardzo niskie. Jest to czas działania estrogenów, które przygotowują błonę śluzową macicy i owulację w jajnikach. Stężenie progesteronu zaczyna delikatnie rosnąć już przed owulacją, a swój szczyt osiąga mniej więcej tydzień po owulacji. Dzięki intensywnemu wydzielaniu się progesteronu możliwe jest wstrzymanie dojrzewania kolejnych pęcherzyków Graffa. Hormon ten związany jest też z regulacją temperatury ciała w organizmie. Dlatego mierząc temperaturę codziennie rano można dowiedzieć się, czy owulacja miała już miejsce.

Niedobór progesteronu – objawy



„Jeżeli kobieta stosuje samoobserwację lub używa komputerów cyklu, to z pewnością zauważy skróconą fazę lutealną, bądź nieprawidłowy wzrost temperatury” - mówi Aleksandra Demiańczyk. „To są oczywiste symptomy niedoboru progesteronu, których niestety nie sposób rozpoznać przy stosowaniu innej antykoncepcji. Zdarza się, że niedobór progesteronu jest związany z występowaniem plamień. W takiej sytuacji trzeba udać się do odpowiedniego lekarza, aby uzyskać właściwą diagnozę”.

Jak mierzyć poziom progesteronu?



Nie jest to takie proste, ponieważ progesteron ma niestabilny poziom w ciągu doby – jest wydzielany w sposób pulsacyjny, jego stężenie we krwi zmienia się w ciągu dnia. Jedno badanie nie jest zatem w stanie dać miarodajnych wyników. „Badanie tego hormonu z krwi tylko raz może dać fałszywy wynik. Zalecane jest wykonywanie badań w ciągu trzech dni pod rząd, aby mieć prawidłowy obraz poziomu progesteronu u danej kobiety.” - twierdzi Aleksandra Demiańczyk. Warto także sprawdzić poziom hormonu w dwóch kolejnych cyklach.

Polecamy: Samopoczucie podczas cyklu, czyli kto tu rządzi?

Źródło: materiały prasowe LadyComp, konsultacja merytoryczna: Aleksandra Demiańczyk, biolog /pg

Reklama

Dowiedz się więcej:

Kalendarz ciąży tydzień po tygodniu na Mamotoja.pl!

Rola i znaczenie hormonów w ciąży

Samopoczucie podczas cyklu, czyli kto tu rządzi?