Odmiedniczkowe zapalenie nerek to choroba spowodowana przez bakterie, które przedostają się z dolnych dróg moczowych - pęcherza lub cewki moczowej.

Infekcje pęcherza lubią nawracać, a my lubimy je bagatelizować. Doraźnie łykamy jakąś tabletkę i wydaje nam się że problem znika, bo ustępują objawy. Niestety, bakterie łatwo się nie poddają i mogą wyrządzić ogromne szkody - uszkodzić nerki.

Odmiedniczkowe zapalenie nerek – poznaj przyczyny

Za odmiedniczkowe zapalenie nerek odpowiedzialne są bakterie. Do zakażenia dochodzi gdy system odpornościowy jest osłabiony:

w przewlekłym stresie,

przy przemęczeniu,

podczas urlopu,

po leczeniu antybiotykami

odmiedniczkowe zapalenie nerek mogą też wywołać drobnoustroje przenoszone drogą płciową, np. chlamydie, mikolazmy i pospolite wirusy.

Choroba częściej dotyka kobiety (to wina innej budowy dróg moczowych, do których łatwiej wnikają zarazki), z reguły między 20 a 40 rokiem życia, aktywne seksualnie.

Ryzyko zachorowania na odmiedniczkowe zapalenie nerek rośnie przy:

osłabieniu odporności,

niektórych chorobach, np. dnie moczanowej i kamicy nerkowej, cukrzycy

w ciąży.

Odmiedniczkowe zapalenie nerek – typowe objawy

Zaniepokoić cię powinno:

częste oddawanie moczu,

bóle w dolnej części brzucha,

silne parcie na mocz.

nagły i silny ból okolicy lędźwiowej,

wysoka gorączka i dreszcze,

nudności, a nawet wymioty,

uczucie rozbicia

Jest to tzw. ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek.

Odmiedniczkowe zapalenie nerek - leczenie

Bezwzględnie konieczne są:

wizyta u lekarza,

przyjmowanie zaleconych przez specjalistę antybiotyków,

leżenie w łóżku,

przyjmowanie ok. 2 litrów płynu dziennie,

regularne oddawanie moczu

przestrzeganie skrupulatnej higieny intymnej

Warto stosować dietę bogatą w błonnik, by uniknąć zaparć.

Ważne! Niewskazane jest stosowanie leków przeciwbólowych na własną rękę, bo mogą powodować dalsze uszkodzenie nerek.

W cięższych przypadkach zalecane jest leczenie szpitalne.

Odmiedniczkowe zapalenie nerek – możliwe powikłania

Niedoleczone ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek może przejść w przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek. Podobnie, gdy leczenie zostało rozpoczęte zbyt późno. Przebiega ono zwykle bezobjawowo i może prowadzić do niewydolności i całkowitego nieodwracalnego uszkodzenia nerek, kiedy konieczne będzie dializowanie.

Odmiedniczkowe zapalenie nerek u dzieci

Jest to jedna z najczęstszych chorób nerek dziecka. Przyczyny odmiedniczkowego zapalenia nerek u dziecka to tak jak u dorosłych – niedoleczone infekcje pęcherza lub cewki moczowej. Bywa również skutkiem nierozpoznanej wcześniej wady w budowie układu moczowego. U dzieci choroba przebiega szybko i w krótkim czasie może dojść do zakłócenia pracy nerek, odwodnienia, wysokiej gorączki i zatrucia całego organizmu.

Objawy:

bóle brzucha lub w dole kręgosłupa

gorączka do 38° C

bardzo złe samopoczucie

białkomocz, ropomocz, krwiomocz, obecność bakterii w moczu,

we krwi podwyższone są leukocytoza i OB.

Tylko szybkie leczenie chorób nerek gwarantuje całkowite wyzdrowienie.

