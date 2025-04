Spis treści:

Gruczoły Bartholina (Bartholiniego), inaczej zwane gruczołami przedsionkowymi większymi, znajdują się wewnątrz warg sromowych większych. Mają niewielki rozmiar (fasolki lub groszku). Ich zadaniem jest produkcja śluzu, który zapewnia odpowiednie nawilżenie pochwy podczas stosunku.

Zapalenie gruczołu Bartholina

Stan zapalny to najczęstsza przypadłość związana z tym gruczołem. Zapalenie wywołują między innymi gronkowce (zobacz więcej o gronkowcy skórnym) i gonokoki (dwoinki rzeżączki). W wyniku infekcji bakteryjnej rozwija się stan zapalny, który prowadzi do nagromadzenia się ropnej treści. Wydzielina zatyka ujście gruczołu, co wywołuje obrzęk i ból.

Zapalenie gruczołu Bartholina jest dość częstą dolegliwością. Zwykle dotyka młodych kobiet (między 20. a 40. rokiem życia) aktywnych seksualnie. Mogą na nie zachorować także kobiety ciężarne. Ryzyko zachorowania jest większe u pań cierpiących na nawracające bakteryjne zapalenia pochwy.

Choroba ma skłonność do nawrotów i może powodować powstawanie torbieli (zobacz: torbiel na jajniku - co musisz wiedzieć).

Stan zapalny daje wyraźne symptomy nie do przegapienia przez kobietę.

Niepokojące objawy:

ból, który utrudnia poruszanie się,

bolesność podczas stosunku płciowego,

obrzęk lub zaczerwienienie warg sromowych,

bolesny guz wargi sromowej lub przedsionka pochwy,

podwyższona temperatura ciała,

osłabienie.

Jeśli zauważysz któryś z objawów u siebie, zgłoś się do lekarza ginekologa. Inaczej dolegliwości nasilą się.

Zdarza się, że ropień gruczołu Bartholina samoistnie pęka. Wówczas jego zawartość wycieka do przedsionka pochwy lub na powierzchnię skóry. Opróżnienie gruczołu natychmiast przynosi ustąpienie nieprzyjemnych dolegliwości i ulgę.

W lekkim przebiegu choroby zadowalające efekty dają nasiadówki z roztworu manganianu potasu. Często jednak stan zapalny gruczołu Bartholina wymaga interwencji lekarskiej.

Leczenie zazwyczaj nie trwa długo. Zwykle stosowany jest drenaż lub zabieg marsupializacji, polegający na wycięciu otworu na wewnętrznej powierzchni torbieli w celu odprowadzenia zalegającej wydzieliny. Marsupializacja trwa około 15-20 minut i jest wykonywana w znieczuleniu miejscowym. Rzadziej konieczne jest chirurgiczne usunięcie gruczołu.

Jeżeli w badaniu stwierdzono, że zapalenie gruczołu Bartholina spowodowały gonokoki, wówczas pacjentce podawane są antybiotyki.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 03.10.2011.

