Osad nazębny to miękki, śliski nalot, ściśle przylegający do zębów, który zaczyna się tworzyć praktycznie zaraz po umyciu zębów. Jest mieszaniną składników śliny, resztek jedzenia, bakterii i kwasów, które one produkują. Jeśli usuwasz osad regularnie i dokładnie, nie jest groźny. Zaczyna być niebezpieczny z czasem. Gdy zostawisz go na dłużej w trudno dostępnych miejscach, nie „wynitkujesz” spomiędzy zębów i nie wyszczotkujesz z tylnych ścianek – stanie się siedliskiem bakterii, także tych próchnicotwórczych. Z czasem zamieni się w twardy kamień nazębny.

Jeśli nie będziesz czujna i zaniedbasz regularne usuwanie osadu nazębnego rozwijające się w nim bakterie będą produkować kwasy, które niszczą szkliwo zębów.

Pozbawiona szkliwa, odsłonięta zębina będzie bezbronna w zetknięciu z bakteriami. I tak niedokładne mycie zębów prędzej czy później kończy się atakiem próchnicy. Jeśli stopniowo twardniejący osad wniknie pod dziąsła, wywoła stan zapalny. Twoje dziąsła będą krwawić, a ty będziesz bać się paradontozy.

Jak skutecznie walczyć z osadem nazębnym? 7 zasad

Myślisz, że nic się nie stanie, jeśli czasem nie umyjesz zębów? Błąd. Podstawowa zasada to regularność. Trzeba myć zęby dwa razy dziennie, codziennie. – Tajemnica sukcesu to koncentrowanie się na każdym zębie. Szczotkuj tak długo, aż będziesz mieć pewność, że wszystkie zęby, z każdej strony są gładkie i czyste – mówi dr Iwona Gnach-Olejniczak, stomatolog z kliniki UNIDENT UNION Dental Spa z Wrocławia. Codziennie nitkuj zęby. To nieprawda, że nić dentystyczna rani dziąsła, ponieważ jest zbyt inwazyjna. – Trzeba po prostu umiejętnie się z nią obchodzić – podkreśla dr Gnach-Olejniczak. Czyli nieagresywnie. Nić wprowadzamy pomiędzy powierzchnie styczne zębów delikatnie, ruchem zygzakowatym, tak by nie uszkodzić dziąseł. Otaczamy nicią zęba z każdej strony i czyścimy ostrożnie, prowadząc nitkę w górę i w dół, także pod dziąsłami – wyjaśnia ekspert. Jeśli płytka zostanie pod linią dziąseł, zamieni się w kamień. Płucz zęby. Jeśli wyposażysz się w płyny do płukania jamy ustnej przed myciem zębów, pomogą ci usunąć osad z zębów w trakcie szczotkowania. Płukanki do stosowania po szczotkowaniu zadziałają bakteriobójczo, co zmniejszy zagrożenie ze strony próchnicotwórczych mikrobów. Jeśli nie masz stuprocentowej pewności, że prawidłowo oczyszczasz zęby, język, ścianki policzków z nalotu, regularnie sięgaj po płyny do płukania jamy ustnej. Odwiedzaj dentystę. Nawet jeśli myjesz zęby wzorowo, po pewnym czasie może się na nich osadzić kamień. Usuwaj go w gabinecie stomatologicznym dwa razy w roku. – Pacjenci, którzy systematycznie zgłaszają się na wizyty stomatologiczne, mają zdecydowanie mniej ubytków. Ponieważ w razie problemów, jesteśmy w stanie zareagować we wczesnej fazie, nie są też zagrożeni utratą zębów – mówi dr Iwona Gnach-Olejniczak. Chrup na zdrowie. Zanim ludzie wynaleźli szczoteczki, oczyszczali zęby za pomocą niektórych pokarmów. – Zamiast oblepiających zęby frytek, chipsów, bułek, polecam surowe owoce i warzywa – mówi stomatolog. Marchewki, jabłka, ogórki, zawierają co prawda naturalne cukry, ale surowe, twarde pokarmy nie osadzają się na zębach, dzięki czemu bakterie nie mają pożywki i nie wytwarzają groźnych dla zębów kwasów, niszczących szkliwo. Zapomnij o słodyczach. Bakterie, które żyją w płytce nazębnej, kochają węglowodany, a przede wszystkim cukier. ­­– Należy mówić wprost, że śmieciowe jedzenie przyczynia się do powstawania płytki nazębnej, a w dalszej kolejności do próchnicy. Prym wiodą oczywiście słodycze, ale także słodkie napoje, białe pieczywo itd. – podkreśla stomatolog. Resztki węglowodanów to pożywka dla bakterii, wydzielających kwasy. Dlatego płucz usta po posiłku bogatym w węglowodany, nawet zwykłą wodą. Możesz też przez kilka minut żuć gumę bez cukru, by znormalizować pH w jamie ustnej. Lakuj zęby. Jeśli masz zdrowe zęby trzonowe bez próchnicy, pomyśl o uszczelnieniu bruzd, ponieważ są one szczególnie podatne na odkładanie się płytki bakteryjnej. – Najczęściej lakuje się świeżo wyrżnięte szóstki, siódemki i ósemki – mówi dr Gnach-Olejniczak. – Zabieg jest bezbolesny. Lak nakładamy na powierzchnię zębów, a na następnie utwardzamy lampą polimeryzacyjną. Dzięki lakowaniu temu eliminujemy możliwość rozwoju bakterii w trudno dostępnych miejscach – tłumaczy ekspert.

