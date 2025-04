Problemy ze słuchem

Fakty mówią same za siebie. Niedosłyszenie staje się naszą chorobą cywilizacyjną. Potwierdziły to wyniki tegorocznego Narodowego Testu Słuchu. Podczas badań w różnych miastach Polski wykryto niedosłuch u blisko 26% osób w wieku poniżej 21 lat! Niestety, nie lepiej jest w grupie osób w wieku od 21 do 40 lat. Okazuje się, że odsetek źle słyszących jest taki sam jak w grupie 40 – 60 lat i wynosi aż 45%!

Co to oznacza? Z roku na rok obniża się wiek osób, które źle słyszą, a niedosłuch przestał być już przypadłością typową dla seniorów. Nic dziwnego. Nasze uszy każdego dnia bombardowane są decybelami. Nie tylko za sprawą muzyki słuchanej „na cały regulator”. Obecnie, najbardziej dolegliwy jest hałas komunikacyjny w dużych miastach, a od niego nie sposób się uchronić.

Te statystyki nie dotyczą tylko Polski! W większości krajów rozwiniętych jedną na sześć osób dotyka pewien stopień ubytku słuchu. Na szczęście, ok. 90% z nich można skutecznie zrekompensować za pomocą aparatu słuchowego.

Nie musisz bać się aparatów słuchowych

Nie wyobrażasz sobie noszenia aparatu w uchu? Bez obaw. Dzisiejsze nowoczesne aparaty słuchowe w żadnym stopniu nie ograniczają normalnego funkcjonowania. Specjalnie zaprojektowane urządzenia sprawiają, że można w nich uprawiać sport, swobodnie rozmawiać przez telefon i bez skrępowania cieszyć się każdą chwilą. Noszenie aparatu słuchowego można porównać do noszenia okularów lub soczewek kontaktowych. Są praktycznie nieinwazyjne, a znacznie poprawiają jakość życia.

Jak sprawdzić, czy problem niedosłyszenia dotyczy również ciebie?

