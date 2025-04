Dzieci mają wyjątkowo delikatne żołądki, więc może im zaszkodzić nawet to, co na nas, dorosłych, nie zrobiłoby specjalnego wrażenia. Latem może się to zdarzać częściej, bo w wysokiej temperaturze bakterie w jedzeniu namnażają się szybciej. Co zrobić, by ulżyć maluszkowi, którego boli brzuszek?

Problemy żołądkowe u dziecka - wymioty

Przede wszystkim trzeba pilnować, by wymiotujący maluszek nie odwodnił się. Ale to wcale nie oznacza, że trzeba poić go dużą ilością samej wody! Nie ma w niej kalorii, a młody organizm ma niewielką rezerwę energetyczną. W efekcie dziecko szybko będzie tracić siły. Lepiej więc, by woda zawierała cukier i elektrolity. Możesz podać wymiotującemu dziecku gotowy płyn nawadniający z apteki lub lekko osłodzoną herbatkę. Dawaj małe porcje (jedną łyżeczkę), ale za to bardzo często (np. co 10–15 minut) – wtedy płyn najlepiej się wchłania. Po godzinie możesz zwiększyć porcję do dwóch łyżeczek. Po trzech godzinach od wymiotów dziecko może zjeść lekki posiłek, np. biszkopty lub bułkę.

Problemy żołądkowe u dziecka - biegunka

Długotrwała i intensywna może być niebezpieczna dla zdrowia dziecka, bo prowadzi do odwodnienia. Dlatego, tak jak podczas wymiotów, najważniejsze jest picie. W pierwszych trzech godzinach lepiej nie namawiać dziecka do jedzenia. Po tym czasie można zaproponować mu proste danie, np. ryż, banana lub marchwiankę, która zawiera pektyny (pęcznieją w jelitach i wchłaniają wodę oraz toksyny). Nie podawaj natomiast produktów mlecznych (chyba że to niemowlę pijące tylko mleko), bo organizm gorzej je teraz trawi.

Problemy żołądkowe u dziecka - wzdęcia

Występują najczęściej u dzieci otrzymujących pokarmy łatwo fermentujące (zbyt obficie słodzone) albo wzdymające (m.in. kapustę, kalafiora, brokuły i groszek). Pomoże napar z rumianku, który pobudza wydzielanie zółci i działa wiatropędnie, niestety... może uczulać. Dużą ulgę przynosi też herbatka z kopru włoskiego. Wzdęty brzuszek można też delikatnie pomasować lub zrobić ciepły, rozluźniający okład. Niektórym dzieciom pomaga kąpiel.

Problemy żołądkowe u dziecka - zaparcia

Najważniejsza jest zmiana diety na taką, która spowoduje, że kupka będzie luźniejsza. Przede wszystkim dziecko powinno dużo pić. Starszaka zachęcaj do soków i herbatek ziołowych. Jeśli dziecko

ma zaparcia, nie wystarczy jednodniowa dieta. Trzeba raczej zadbać o zmianę stylu jedzenia. Na talerzu malucha powinno znaleźć się więcej potraw z błonnikiem. Najwięcej jest go w warzywach (zwłaszcza białej fasoli) i owocach.

Nie powinnaś także robić swojemu dziecku kanapek wyłącznie z jasnym pieczywem. Lepiej podaj mu grahamkę, razowiec lub wieloziarniste bułeczki z otrębami.