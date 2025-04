Czujesz, że twoje serce wali jak szalone, robi ci się duszno, a nawet słabo, nie możesz nabrać powietrza. Znasz ten stan? U wielu osób pod wpływem silnych emocji lub intensywnego wysiłku fizycznego dochodzi do tachykardii. Po czym poznać, że to niegroźne i chwilowe przyspieszone bicie serca, a nie objaw poważnej choroby?

Spis treści:

Tachykardia, nazywana też częstoskurczem serca, jest rodzajem nieprawidłowej pracy serca. To stan, w którym serce przyspiesza do ponad 100 uderzeń na minutę. Źródłem nieprawidłowego rytmu jest węzeł zatokowo–przedsionkowy, czyli naturalny rozrusznik serca. Przeciwieństwem tachykardii jest bradykardia (serce bije za wolno).

Rodzaje tachykardii:

zatokowa - jest prawidłową reakcją organizmu na zmiany jak emocje, stres, wysiłek

nadkomorowa - do częstoskurczu dochodzi w przedsionkach serca, prowadzi do tzw. migotania przedsionków

komorowa - nieprawidłowa praca odbywa się w komorach serca, może dojść do niebezpiecznego migotania komór serca

Tachykardia, choć może przerazić i być w odczuciu danego człowieka intensywna, nie zawsze świadczy o poważnej chorobie.

Tachykardię zatokową wywołują najczęściej wysiłek fizyczny, emocje, gorączka, niektóre leki. Może ona występować w przebiegu nadczynności tarczycy. Tendencja do tachykardii może być oznaką niewytrenowania – mówi dr hab. med. Paweł Derejko, kardiolog ze Szpitala Medicover.

Przyspieszony rytm serca najczęściej jest fizjologiczną odpowiedzią na stres, wysiłek fizyczny, emocje czy inne bodźce. Zdarza się, że organizm w ten sposób reaguje też na silne odwodnienie. Dopiero tachykardia pojawiająca się pomimo braku tych bodźców, czyli tzw. nieadekwatna tachykardia, może być oznaką choroby.

Prawidłowy puls - jak go mierzyć?

Co może wywołać tachykardię zatokową?

Może być wywołana przez szereg czynników, zarówno pochodzących z zewnątrz, jak i z wewnątrz organizmu. Fizjologiczna tachykardia jest zwykle powodowana przez stres, emocje czy wysiłek fizyczny. Mogą ją także wywoływać używki, takie jak kawa, alkohol, papierosy i narkotyki. Przyspieszony rytm serca występuje również u osób z gorączką, odwodnionych i cierpiących na nadczynność tarczycy. Tachykardia może też być objawem niewydolności krążenia, niedotlenienia oraz nieprawidłowej pracy węzła zatokowo–przedsionkowego.

Zwykle można zaobserwować jeden albo kilka z tych symptomów:

kołatania serca

pogorszenie tolerancji na wysiłek

duszność

ból w klatce piersiowej

osłabienie

„mroczki” przed oczami

napadowy kaszel

Objawy zwykle pojawiają się napadowo, choć w niektórych przypadkach mogą także występować stale. Czasem pojawiają się również zawroty głowy, które mogą prowadzić do omdlenia.

Tachykardia zatokowa może być przyczyną kołatania serca, ale równie dobrze może być bezobjawowa. Jeżeli jest ona zjawiskiem przemijającym i nie daje istotnych objawów nie wymaga interwencji. W przypadku gdy tachykardia utrzymuj się przez większą część doby, w tym w nocy bądź gdy towarzyszą jej zasłabnięcia lub utraty przytomności powinniśmy udać się do lekarza – tłumaczy dr hab. med. Paweł Derejko.

Jak lekarz rozpoznaje tachykardię?

Powyższe objawy często są mylone z objawami innych chorób, dlatego tylko kardiolog po specjalistycznym badaniu może na 100% stwierdzić, z czym ma do czynienia. Do rozpoznania tachykardii konieczne jest wykonanie badania elektrokardiograficznego, potocznie zwanego badaniem EKG. Jest to całkowicie bezbolesne badanie, podczas którego pacjent leży nieruchomo na leżance, a elektrody przyczepione do jego kończyn i klatki piersiowej rejestrują czynność elektryczną serca.

Kardiolog może też zrobić EKG metodą Holtera, wtedy rytm serca jest monitorowany całą dobę.

Co to jest arytmia?

Najważniejsze w leczeniu tachykardii jest ustalenie pierwotnej przyczyny przyspieszonego rytmu serca. Jeśli to możliwe, podaje się leki eliminujące tę przyczynę. U niektórych pacjentów konieczne jest przyjmowanie tzw. betablokerów, czyli leków spowalniających czynność serca lub innych leków antyarytmicznych.

Jeśli leczenie farmakologiczne jest nieskutecznie, wykonuje się ablację węzła zatokowo–przedsionkowego – jest to zabieg polegający na zniszczeniu fragmentu serca odpowiedzialnego na powstawanie nieprawidłowego rytmu.

Lekarz może też zalecić wszczepienie urządzenia, które za pomocą wyładowania elektrycznego w razie potrzeby unormuje pracę serca. Zwykle zlecane to jest chorym na tachykardię komorową albo u takich, u których wystąpiło migotanie komór.

