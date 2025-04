Zachowania nasilające halitozę



Długotrwałe mówienie, palenie tytoniu, zbyt długie przerwy między posiłkami, stres czy nadmierne stosowanie płukanek z dodatkiem alkoholu prowadzą do wysuszenia błony śluzowej, co utrudnia przesuwanie bakterii wraz ze śliną dalej do przewodu pokarmowego.

Inne przyczyny halitozy



U 5% pacjentów halitoza jest efektem chorób ucha, gardła (w tym migdałków), nosa i zatok. Może być również objawem niektórych schorzeń dolnych dróg oddechowych przebiegających z procesami obumierania tkanek (ropnie lub nowotwory płuc), chorób nerek i wątroby czy też chorób genetycznych. Nieprzyjemna woń z ust może nasilać się przy przyjmowaniu niektórych leków hamujących wydzielanie śliny (antydepresanty) lub środków mających działanie psychostymulujace (kokaina). Przypuszcza się, że u mniej niż 5% chorych stan ten wywołany został w przebiegu chorób układu pokarmowego spowodowanych zakażeniem bakterią Helicobacter pylori lub refluksem żołądkowo–przełykowym.

Diagnoza



Lekarz dokonuje diagnozy objawu na podstawie subiektywnej oceny zapachu powietrza wydychanego z ust przez pacjenta, mierzonej w skali od 0 do 5. Zapach możemy wyczuć również sami lub przy pomocy zmysłu węchu zaufanej osoby.

Zapobieganie i leczenie



Przede wszystkim należy wyleczyć próchnicę, stany zapalne dziąseł oraz wszystkie wyżej wymienione schorzenia mogące być przyczyną przykrego zapachu. Prawidłowa higiena jamy ustnej powinna obejmować dokładne czyszczenie zębów ze zwróceniem szczególnej uwagi na tylnią część języka. Do jej czyszczenia wystarczy zwykła szczoteczka do zębów (którą po prostu czyścimy język ruchem pionowym z góry w dół) lub specjalne skrobaki dentystyczne. Trudno dostępne przestrzenie międzyzębowe czyścimy nitką dentystyczną. Zęby myjemy rano po śniadaniu i wieczorem, a dodatkowo po każdym posiłku (jeśli nie ma takiej możliwości, po posiłku zęby płuczemy). Dodatkowo stosujemy płukanki antybakteryjne, na przykład z zawartością chlorku cetylopirydyny, unikając preparatów z zwartością alkoholu. Płukanki zawierające chlorheksydynę mogą wywoływać skutki uboczne w postaci przebarwień płytki nazębnej czy zmiany w odczuwaniu smaku. Zaleca się stosowanie tabletek utleniających lub drażetek chlorofilowych. Unormowanie trybu spożywania posiłków (małe porcje nie rzadziej niż co 2 godziny) oraz odpowiednie nawodnienie organizmu w ciągu dnia.

Środki odświeżające oddech typu gumy do żucia czy cukierki zapachowe nie likwidują przyczyny halitozy, a jedynie łagodzą tymczasowo jej objawy.