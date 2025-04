Dlaczego warto skonsultować się ze stomatologiem?



Nawet najbielsze zęby pod wpływem kawy, herbaty czy papierosów mogą z czasem zmienić kolor. Dlatego wybielanie uzębienia jest coraz bardziej popularnym zabiegiem. Ładny uśmiech jest nie tylko oznaką zdrowia, ale dodaje nam także urody i pewności siebie oraz odmładza.

Niektórzy próbują wybielić zęby samodzielnie – za pomocą żelu, specjalnych past, płynów czy pasków. Dla osiągnięcia lepszego efektu zdarza się, że stosują oni kilka metod jednocześnie. Jednak zbyt częsty kontakt z zawartymi w nich aktywnymi substancjami może uszkodzić szkliwo. Z tego względu warto rozważyć wybielanie w gabinecie dentystycznym lub przynajmniej wybrać się na konsultację ze stomatologiem.

Niezależnie od metody, przed wybielaniem powinniśmy skontrolować stan naszych zębów, usunąć osad, kamień i wyleczyć ewentualne ubytki. W przeciwnym razie stosowane w wybielaniu specyfiki mogą wniknąć do wnętrza zębów.

Metody wybielania w gabinecie



Wybielanie w gabinecie stomatologicznym można przeprowadzić na kilka sposobów. Jednym z nich jest wybielanie nakładkowe. Najpierw stomatolog wykonuje wyciski naszej górnej i dolnej szczęki, które służą do przygotowania silikonowych nakładek. Taką nakładkę napełnia się specjalnym żelem i nakłada na zęby, zwykle przez trzy-cztery kolejne noce.

Inną metodą jest wybielanie laserowe. Podczas tego zabiegu stomatolog najpierw rozprowadza na naszych dziąsłach żel ochraniający i utwardza go lampą UV. Następnie nakłada na nasze zęby specjalny preparat wybielający i naświetla go przez 15 minut. Aby osiągnąć jak najlepszy efekt, czynności te powtarza się trzy-cztery razy. Cały zabieg trwa więc około godziny, a efekty widoczne są od razu.

Bielsze, ale nie na zawsze



Pamiętajmy, że wybielanie polega na usunięciu przebarwień i plam na uzębieniu. W ten sposób nasze zęby odzyskują naturalną barwę. Dzięki temu poprawiamy kolor uzębienia, ale nie możemy go całkowicie zmienić, bo ma on podłoże genetyczne – tak samo jak barwa oczu czy włosów.

Po wybielaniu przez dwa dni powinniśmy być na tzw. białej diecie. Należy zrezygnować z picia kawy, herbaty, czerwonego wina, soków owocowych o ciemniejszej barwie i spożywania pokarmów o intensywnych barwach. Należy też wystrzegać się palenia papierosów. W tym czasie może także pojawić się przejściowa nadwrażliwość zębów na zimne i gorące napoje oraz pokarmy. Objawy te zwykle ustępują po około 24 godzinach.

Efekt wybielania niestety nie jest stały – utrzymuje się od pół roku do około dwóch lat. Wszystko zależy od tego czy prawidłowo dbamy o higienę jamy ustnej, a także od naszych przyzwyczajeń. Jeśli pijemy dużo kawy i herbaty lub palimy papierosy, śnieżnobiałym uśmiechem będziemy się cieszyć krócej. Zabieg ten można jednak co jakiś czas powtarzać.

Źródło: Materiały prasowe LTM Communications/ej