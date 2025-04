Fot. Fotolia

Reklama

Co decyduje o naturalnym kolorze zębów?

Wiele osób jest niezadowolonych z naturalnego koloru swojego uzębienia. Śnieżnobiały uśmiech uważany jest za atrakcyjny i przede wszystkim zdrowy. To nie do końca prawda. Często zdrowe i zadbane zęby mają kolor wpadający w odcienie żółci bądź szarości. Głównym czynnikiem, który na to wpływa są geny. To one decydują o kolorze zębiny, odcieniu i grubości szkliwa – im jest cieńsze tym bardziej prześwituje spod niego ciemniejsza tkanka.

Osoby z kolorem zębów odbiegającym od wymarzonej bieli często decydują się na wybielanie. Zanim zastosuje się chemiczne środki dostępne w drogeriach, bądź zdecyduje się na zabieg w gabinecie stomatologicznym, warto jest wrócić do podstaw.

Zobacz także: Domowe sposoby na wybielanie zębów mogą być niebezpieczne!

Co robić, by zęby były naturalnie białe?

myj zęby po każdym posiłku,

codziennie używaj nici dentystycznej,

po umyciu zębów stosuj płyn do płukania jamy ustnej,

unikaj produktów wpływających źle na stan uzębienia,

unikaj spożywania dużej ilości kawy czy czerwonego wina,

rzuć palenie,

Zrezygnuj ze słodyczy oblepiających zęby.

Reklama

Codzienną dbałość o higienę jamy ustnej powinno się dopełnić regularnymi wizytami kontrolnymi. Profilaktyczne zabiegi takie jak piaskowanie, skaling czy fluoryzacja zabezpieczają zęby przed próchnicą oraz mogą rozjaśnić zęby nawet o kilka odcieni.

Tak zadbane zęby będą zdrowe przez lata, nawet jeżeli ich barwa nie jest idealnie biała. Jeżeli jednak kolor nadal odbiega od satysfakcjonującego, warto wybrać się z tym problemem do dentysty.

"Wiele z powszechnie dostępnych preparatów działa szkodliwie na jamę ustną. Wybielanie jest silnym, chemicznym działaniem na strukturę zęba, często wykonywanym w nieodpowiedni sposób. Zawsze powtarzam swoim pacjentom, że jest to proces wymagający konsultacji ze specjalistą, nawet jeżeli chce się je wykonać za pomocą past, żeli czy paseczków wybielających. Lekarz doradzi, które produkty są najbezpieczniejsze dla szkliwa i z jaką częstotliwością powinno się je stosować, aby nie pojawiły się niepożądane skutki" – mówi lek. dent. Przemysław Uliasz, kierownik klinik NZOZ Prima-Dent.

"Często decyzja o wybielaniu w domowym zaciszu, a nie gabinecie stomatologicznym, wiąże się z kwestią finansową. Warto pomyśleć jednak o tym, że domowe zabiegi należy powtarzać znacznie częściej niż ten wykonywany przez dentystę. Jeżeli wybielanie ma być skuteczne i bezpieczne, a jego efekt pozwolić długo cieszyć się lśniącym, jasnym uśmiechem, powinno być wykonane profesjonalnie" – dodaje lekarz.

Źródło: Materiały prasowe Procontent Communication/ bj

Zobacz także: Wybielanie zębów - prawdy i mity