Jak i gdzie wybielić zęby?

Wiele osób próbuje wybielania na własną rękę. Jednak domowe sposoby lub zachwalane przez reklamy środki są często nieskuteczne. Dlatego też specjaliści polecają wybielanie zębów w gabinecie stomatologicznym. Pacjent przed zabiegiem ma do wyboru dwie metody, które są tak samo skuteczne: wybielanie metodą nakładkową lub lampą Beyond.

Metoda nakładkowa

Pierwsza metoda polega na wykonaniu indywidualnej szyny z przezroczystego elastycznego materiału, do której nakładany jest preparat wybielający. Taką specjalną przygotowaną nakładkę pacjent może nosić zarówno w dzień, jak i w nocy, jednak całkowity czas jej noszenia nie powinien przekraczać 5 godzin w trakcie jednego dnia.

Po każdorazowym użyciu nakładki należy przemyć ją ciepłą wodą, a następnie osuszyć.

Co jeść, gdy wybielamy zęby?

Bardzo ważnym elementem jest także dieta, której należy przestrzegać w trakcie domowego wybielania. Osoby palące powinny powstrzymywać się od palenia papierosów, ponieważ uwalniające się w trakcie wybielania wolne rodniki tlenowe mogą się przyczyniać do wzmożenia działania rakotwórczego substancji smolistych zawartych w dymie papierosowym. Dodatkowo nie powinno się spożywać owoców cytrusowych, jabłek, soków, czerwonego wina, kawy, herbaty i innych pokarmów, które zawierają barwniki, ponieważ może to prowadzić do powstawania przebarwień w szkliwie.

Lampa Beyond

Wybielanie lampą Beyond trwa ok. pół godziny. Cały zabieg rozpoczyna się od zabezpieczenia dziąseł oraz nałożenia na zęby żelu wybielającego. Pacjent jest wystawiony na działanie specjalnej lampy, która emituje zimne światło, dzięki czemu nie dochodzi do podrażnienia nerwów. Po dziesięciu minutach preparat ściąga się i na kolejne dziesięć minut nakłada świeży. Następnie znowu usuwa się preparat z zębów i nakłada świeży.

Czas trwania ostatniego etapu wybielania zależy od stopnia przebarwienia zębów, nie trwa jednak dłużej niż piętnaście minut. Zabieg jest bezbolesny, pacjent może odczuwać jedynie lekkie szczypanie. Rezultaty w postaci białego uśmiechu są widoczne natychmiast po zabiegu i utrzymują się do dwóch lat.

