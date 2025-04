Jedz wodę! Nawodnienie źródłem piękna

Nasza skóra potrzebuje specjalnego traktowania. Codziennie narażona jest na działanie złych czynników zewnętrznych np. promieniowanie słoneczne, zanieczyszczenia czy nasze niezdrowe nawyki jak palenie papierosów i zła dieta. Poniżej kilka prostych wskazówek jak sprawić, aby nasza skóra była piękna, rozświetlona i przede wszystkim zdrowa!



Reklama

Po 1. Odpowiednie nawilżenie



Podstawowym czynnikiem wpływającym na zwiotczenie i starzenie się skóry jest brak odpowiedniego nawodnienia organizmu. Niestety wielu z nas nadal wierzy, że aby nawodnić organizm wystarczy codziennie wypijać od 2 do 3 litrów wody. Samo picie wody to za mało! Płyny przepływają przez nasz organizm nie wchłaniają się, przez co nadal nie otrzymujemy odpowiedniej dziennej dawki wody. Jak to zmienić? Nic prostszego! Hasło „Eat your water” jest świetnym podsumowaniem filozofii holistycznego podejścia dbania o zdrowie znanego i cenionego na świecie Dr Howarda Murada. Amerykański specjalista dermatolog przypomina i podkreśla, że najlepsze nawodnienie organizmu możemy zapewnić sobie poprzez jedzenie. Zdziwieni? Weźmy np. ogórka, który składa się w 96% z wody i 4% z ważnych mikroelementów, a wszystko to w całości przyswajamy! Większość warzyw zawiera od 82% wody więc jest w czym wybierać. Dodajmy do naszego jadłospisu również owoce, czarne jagody czy truskawki, które również pomogą nawodnić organizm.

Wniosek: Dbajmy o dietę, bo to kluczowy czynnik wpływający na kondycję naszej skóry!



Po 2. Odpowiednie kosmetyki



Niewątpliwie wpływ na wygląd naszej skóry mają wpływ również kosmetyki, których używamy. W

zależności od kondycji naszej cery, problemów i uwarunkowań powinniśmy dobierać preparaty

indywidualnie. Warto również poznać znaczenie słowa „kosmoceutyk” bo to właśnie te produkty

sprawdzą się najlepiej w pielęgnacji i leczeniu skóry wymagającej i problemowej. Dlaczego?

Odpowiedź jest bardzo prosta. Kosmoceutyki leczą a nie tylko czasowo niwelują niechciane objawy. Unikajmy produktów polecanych do każdego rodzaju skóry ponieważ nie mają one właściwości leczniczych. Do konkretnego problemu trzeba podejść z odpowiednim rozwiązaniem. Tak więc jeśli borykamy się z problemami starzenia się skóry wybierzmy linię odpowiednią dla tego rodzaju cery np. Age Reform. Do skóry naczynkowej, która jest szczególnie wrażliwa i wymaga profesjonalnej pielęgnacji użyjmy linii specjalnie do tego stworzonej np. Redness Dr Murad. Jak mówi Dr Murad “Beautiful skin is healthy skin. Healthy skin is beautiful”! (tłumaczenie:Piękna skóra to zdrowa skóra. Zdrowa skóra jest piękna”).

Po 3. Aktywny tryb życia



Reklama

Nie zapominajmy o ruchu, który zdecydowanie jest naszym sprzymierzeńcem. Aktywny tryb życia nie tylko wpłynie na naszą kondycje i metabolizm, ale także uwolni pokłady energii tak potrzebnej w codziennym funkcjonowaniu. Ćwiczenia wpłyną zbawiennie na jędrność i kondycje naszej skóry. Pamiętajmy, że ruch jest bardzo ważny więc czy biegamy czy pływamy na pewno odczujemy poprawę samopoczucia a także gołym okiem zobaczymy efekty naszego wysiłku.

Dzięki kilku prostym krokom możemy usprawnić działanie naszego organizmu. Najważniejsze to

kompleksowe dbanie o siebie. Już dziś zacznijcie a na efekty nie będzie trzeba długo czekać. Jak mawia Dr Murad „Why have a bad day when you can have a good one”. (tłumaczenie:” Zamień zły dzień w dobry”). Do dzieła!