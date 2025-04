Wiosenne przygotowania do lata!

Twarda woda, słońce, zmiany temperatur oraz błędy dietetyczne, negatywnie wpływają na naszą skórę. Odwodniona i nieprawidłowo odżywiona traci swoją jędrność, staje się matowa, szara i szorstka. Jak zatem skutecznie poprawić wygląd skóry, by latem odsłonić ją bez obaw?



Wraz z rozpoczęciem wiosny, a szczególnie przed zbliżającym się latem, każda z nas chce wyglądać młodo i świeżo. Zmieniamy fryzury, szukamy inspiracji w modowych kolekcjach, poszukujemy szybkich i skutecznych sposobów na ładną sylwetkę oraz zdrową i zadbaną skórę. Zdrowy wygląd jest naszą wizytówką, ale któż z nas na nie narzekał na

rozdwajające się paznokcie, suche, matowe i wypadające włosy czy wysuszoną i szorstką skórę?

Magdalena Maławska – doradca żywieniowy SetPoint - twierdzi, że „życie w biegu, stres, zanieczyszczenie powietrza oraz palenie papierosów w połączeniu ze złą dietą to główne czynniki wpływające negatywnie nie tylko na nasze zdrowie, ale także na urodę. Nie wszystkie z tych czynników można wyeliminować z naszego życia, ale wpływ niektórych można zminimalizować poprzez zmianę nawyków żywieniowych. Jedząc dostarczamy naszemu organizmowi nie tylko energii do działania, ale także wielu cennych składników mineralnych i witamin, które to działanie usprawniają”.

WIOSENNE PRAGNIENIE

Sygnałem alarmowym dla wysuszonej skóry jest swędzenie, pieczenie, nieprzyjemne uczucie napięcia i szorstkość naskórka. Skóra sucha jest bardziej podatna na podrażnienia, infekcje wirusowe, bakteryjne i grzybicze oraz dużo szybciej się starzeje. Dlatego prawidłowe nawilżenie jest podstawą zdrowej skóry.

Woda, woda i jeszcze raz woda! Dziennie Twój organizm potrzebuje 1,5-2 litrów wody. Woda nie tylko poprawia trawienie, usuwa toksyny oraz szkodliwe produkty przemiany materii, ale też doskonale nawilża skórę. Pijąc wodę nie tylko nawadniasz swoje ciało, ale także uzupełniasz codzienną dietę w niezbędne minerały, na przykład wapń i magnez.

Jednak nie wszystkie płyny nawadniają – twierdzi Magdalena Maławska. Spożywając napoje gazowane, kawę i alkohol uzyskamy efekt przeciwny - odwodnienie. Dlatego zawsze radzę klientom naszego Centrum Dietetycznego, by wybierali wody mineralne i źródlane, zielone herbaty i łagodne napary ziołowe (np. mięte i rumianek), które łagodzą wiele dolegliwości i wspomagają trawienie.

Niedobór wody powoduje wysychanie błon śluzowych, które stanowią naturalną barierę dla mikroorganizmów. Mózg jest mniej ukrwiony przez co spada zdolność koncentracji, mamy problemy z szybkim podejmowaniem decyzji oraz pamięcią. Ponadto niedobór wody w organizmie powoduje bóle głowy, kłopoty z trawieniem i wypróżnianiem.

DIETA PRZEDE WSZYSTKIM

Nieprawidłowo odżywiona skóra jest sucha, podatna na podrażnienia, utratę jędrności i powstawanie cellulitu. Właściwa dieta wpływa zarówno na kolor, jędrność jak i gładkość skóry. Dlatego musisz dokładniej przyjrzeć się temu co jesz.

Po pierwsze – różnorodność: w Twoim menu nie powinno niczego zabraknąć. Potrzebujesz białka, węglowodanów, tłuszczów, witamin i mikroelementów. Musisz jednak wprowadzić zmiany jakościowe do swojej diety. Wykreśl więc z jadłospisu słodkości, które dostarczają tylko pustych kalorii. Zredukuj do minimum spożycie soli, która zatrzymuje wodę w tkankach. Jedz dużo owoców i warzyw bogatych w błonnik poprawiający przemianę materii. Ponadto Twoje menu powinno zawierać węglowodany złożone - pełnoziarniste pieczywo, otręby, brązowy ryż i kaszę.

Po drugie – umiar: możesz jeść wszystko, ale w rozsądnych ilościach. Właściwe proporcje produktów zbożowych, warzyw, owoców, mięsa i tłuszczów określa klasyczna piramida żywienia. U jej podstawy (czyli to, czego możesz jeść najwięcej) są produkty zbożowe, najlepiej z pełnego ziarna, następnie warzywa i owoce, orzechy oraz rośliny strączkowe. Potem białko i tłuszcze zwierzęce – optymalna wersja to umiarkowane ilości nabiału i sporadyczne jedzenie czerwonego mięsa oraz produktów z białej mąki pszennej.

Tylko prawidłowo skomponowana dieta może zapewnić doskonałą kondycję i wygląd skóry. Jeżeli zależy Ci na kompleksowym i profesjonalnym programie dietetycznym od razu udaj się do specjalisty.

Doradcy żywieniowi z SetPoint przygotują dopasowaną do Twoich potrzeb dietę i doradzą jak pielęgnować skórę.

Sałatka wiosenna z twarogiem (1 porcja) z dietetycznego programu urodowego SetPoint, która

dostarczy pobudzającego białka oraz regenerujących Twoją skórę witamin i składników mineralnych. Doda energii i pobudzi organizm do pracy.

Produkty: mały ogórek, 3 rzodkiewki, pół cebuli, pomidor, twaróg chudy – 60 g z łyżką jogurtu naturalnego lub opakowanie serka wiejskiego

Ogórek obrać, pokroić w kostkę. Rzodkiewkę umyć, wysuszyć, pokroić w plasterki. Cebulę obrać drobno posiekać. Pomidor sparzyć, zdjąć skórkę, pokroić w kostkę. Twaróg rozkruszyć. Wszystkie składniki włożyć do salaterki, posolić, dodać jogurt, delikatnie wymieszać.

TROCHĘ RUCHU

Myśląc o zdrowym odżywianiu, wpływającym na stan Twojej skóry, nie możesz dbać tylko o to, co masz na talerzu. Równie ważne jest dostosowanie posiłków do trybu życia oraz regularne ćwiczenia. Pamiętaj tylko, że kilkurazowy zryw nie przyniesie takich efektów jak regularne ćwiczenia. Na sport powinnaś poświęcić co najmniej 2 dni w tygodniu, po godzinie.

Piękna skóra to zdrowa skóra! Skutecznie możesz o nią zadbać tylko działając kompleksowo - od wewnątrz, odpowiednio się odżywiając i nawilżając oraz od zewnątrz, stosując dopasowane kosmetyki i zabiegi. Warto poświęcić kilka minut dziennie na pielęgnację skóry, bo przecież to jak zaprezentujesz się na plaży lub przyjęciu w dużej mierze zależy właśnie od niej.

O SetPoint

Firma SetPoint Doradztwo Żywieniowe istnieje od 7 lat. Swoją działalność koncentruje na doradztwie żywieniowym, nowoczesnym odchudzaniu oraz rozpowszechnianiu zasad zdrowego odżywiania. Centra Dietetyczne SetPoint mieszczą się w Warszawie, Katowicach i Wrocławiu. W ciągu trze

ch ostatnich lat z pomocy doradców SetPoint skorzystało około 2,5 tysiąca Klientów.

Doradcy żywieniowi SetPoint, w oparciu o wyniki komputerowej analizy składu ciała oraz informacje uzyskane podczas osobistych spotkań i konsultacji, oferują Klientom indywidualne programy żywieniowe, które pozwalają dopasować zasady zdrowego odżywiania do ich upodobań i stylu życia.

Klienci Centrów Dietetycznych to przede wszystkim osoby aktywne, dbające o siebie, chcące poprawić jakość swojego życia. To również ludzie, których praca wymaga dobrej kondycji fizycznej i intelektualnej oraz atrakcyjnego wyglądu.

Specjaliści SetPoint współpracują z renomowanymi salonami odnowy biologicznej i klubami fitness. Opiniują produkty i wspierają akcje edukacyjne firm z branży spożywczej, kosmetycznej i farmaceutycznej. Piszą artykuły do prasy branżowej i kobiecej oraz prowadzą fora eksperckie poświęcone tematyce zdrowego odżywiania.

Eksperci SetPoint znani są między innymi z realizacji warsztatów żywieniowych dla finalistek konkursu Elite Model Look oraz indywidualnych programów żywieniowych przygotowanych dla uczestniczek programu „Chcę być piękna”.

Więcej informacji na stronie www.setpoint.pl