Woda wodzie nierówna

H2O czyli woda, obok tlenu jest najważniejszym elementem życia na Ziemi. Stanowi średnio 50-60% masy naszego organizmu i podlega nieustannym przemianom. Jest niezbędna dla każdego organu, każdej tkanki, a nawet każdej komórki naszego organizmu.

Specjaliści podkreślają, że woda nie tylko usprawnia przemianę materii, ale także poprawia wygląd i kondycję skóry. Z szerokiego asortymentu wód dostępnych na rynku możemy wyróżnić kilka jej rodzajów…

Woda źródlana

Jest to woda pochodząca z naturalnych, pierwotnie czystych źródeł. Charakteryzuje się specyficznym posmakiem i stałą, niską zawartością składników mineralnych (150-500 mg/l). Poza działaniem nawadniającym nie wpływa w żaden sposób na funkcjonowanie naszego organizmu. Ponieważ zaliczamy ją do wód niskozmineralizowanych może być polecana zarówno dla dzieci, dorosłych jak i osób starszych.

Woda mineralna

Podobnie jak woda źródlana pochodzi z naturalnego, podziemnego źródła. Także krystalicznie czysta, lecz o bardziej urozmaiconej zawartości składników mineralnych. Rozróżniamy wodę nisko- (do 500 mg/l), średnio- (500-1500 mg/l) i wysokozmineralizowaną (powyżej 1500 mg/l). O ile woda niskozmineralizowana może być spożywana przez wszystkich, o tyle w stosunku do wody średnio- i wysokozmineralizowanej istnieją pewne ograniczenia. Obydwie są szczególnie polecane osobom ciężko pracującym fizycznie, sportowcom i osobom w okresie wzmożonej potliwości (np. podczas upału, gorączki), zawierają bowiem znaczne ilości składników mineralnych bardzo szybko traconych z potem. Woda średniozmineralizowana nie jest jednak zalecana dzieciom, osobom z nadciśnieniem tętniczym oraz chorobami nerek, natomiast wysokozmineralizowana dodatkowo powinna być ograniczana przez osoby z chorobami przewodu pokarmowego.

Woda stołowa

Stanowi niewielki odsetek wód butelkowanych dostępnych na polskim rynku. Jest połączeniem wody mineralnej i źródlanej. Podobnie jak powyższe biologicznie czysta, składem mineralnym bardziej zbliżona do wody mineralnej. Do tej grupy wód zaliczamy tzw. wody profilaktyczne, które są charakterystyczne dla pewnych rejonów górskich bądź ośrodków uzdrowiskowych.

Woda lecznicza

Ostatnia grupą są tzw. wody lecznicze, które możemy znaleźć w specjalnych pijalniach wód w określonych sanatoriach i uzdrowiskach. Zależnie od pochodzenia charakteryzują się różnym smakiem i wpływem na nasze zdrowie i samopoczucie. Łączy je fakt, że wszystkie są wysokozmineralizowane (zawsze powyżej 1000 mg składników mineralnych) a także wykazują udowodniony korzystny wpływ na organizm.

Składniki mineralne

Wybierając optymalną dla siebie wodę powinniśmy się kierować nie tylko smakiem i ogólną zawartością składników mineralnych. Pamiętajmy bowiem, że pijąc nawet 1 l wody dziennie dostarczamy jednocześnie organizmowi minerały o określonym działaniu. Mając to na uwadze, osoby ze schorzeniami nerek i nadciśnieniem tętniczym powinny unikać wód o wysokim nasyceniu sodem (powyżej 200 mg/l). Osoby z niedokwaśnością żołądka lub chorobami zapalnymi tego narządu powinny unikać zaś wód o wysokim nasyceniu wodorowęglanami (tj. powyżej 600 mg/l), mają one bowiem właściwości alkalizujące (tj. zobojętniające kwasy). Z drugiej strony właściwość ta ma korzystne działanie w przypadku choroby wrzodowej, nadkwaśności żołądka, a także powtarzającej się zgagi.

Często pada pytanie, czy zdrowsza jest woda gazowana czy niegazowana. Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Pomijając kwestię smaku i faktu, że woda gazowana jest bardziej orzeźwiająca, pamiętajmy, że zawarty w niej CO2 wywiera zróżnicowane działanie. Z jednej strony przyspiesza pasaż jelit (czyli poprawia przemianę materii) i działa przeciwbakteryjnie, z drugiej jednak strony nadmiernie wypełnia żołądek i uciska przeponę. Ze względu na te właściwości, woda gazowana może być polecana w niedokwasocie i zaparciach, unikać jej zaś powinni sportowcy i osoby ze schorzeniami krążenia.



Magdalena Rączkowska, dietetyk