Dzięki temu, że wprowadzono obowiązek jodowania soli kuchennej, w skuteczny sposób zredukowano ryzyko niedoboru tego pierwiastka. Także pogoń za zdrowiem i naturą, pozwala na prawidłowe dostarczanie jodu organizmowi, poprzez urozmaicenie codziennej diety w wodorosty, ryby i owoce morza, a także gruboziarnistą sól morską.

Reklama

Do czego potrzebny jest nam jod i jakie są skutki jego niedoboru?

Jod chyba każdy z nas kojarzy z tarczycą. Jest to pierwiastek potrzebny do produkcji hormonów tego gruczołu, odpowiadających między innymi za:

prawidłowy metabolizm

termoregulację

prawidłową pracę układu nerwowego i mięśni

wspomaganie sił umysłowych

Jod gromadzi się przede wszystkim w tarczycy, ale również w kościach, jajnikach u kobiet i we krwi. Takie zapasy ulegają jednak wyczerpaniu, co wiedzie do niedoborów. Możemy zminimalizować ich ryzyko, modyfikując nieco swój sposób żywienia, włączając do diety wybrane produkty, o których mowa będzie poniżej.

Niedobór jodu jest groźny dla organizmu człowieka. Wiedzie do zaburzeń endokrynologicznych i psychicznych. Do skutków niedoboru zalicza się niedoczynność lub nadczynność tarczycy, występowanie wola endemicznego, kretynizmu, zaburzenia rozwoju, występowanie patologii płodów, zaburzenia płodności, a także zwiększone ryzyko zgonów u dzieci.

Za mała podaż jodu w diecie, może jeszcze skutkować zaburzeniami koncentracji, trudnościami w uczeniu, wahaniami nastroju, zmęczeniem i nadwagą.

Jakie są zalecenia co do jego spożywania?

W zależności, od wieku i stanu organizmu, uzależnia się zalecenia, co do przyjmowania jodu. Przedstawiają się one następująco:

noworodki i niemowlęta do 6. miesiąca życia - 40 mikrogramów dziennie,

niemowlęta od 7. do 12. miesiąca życia - 50 mikrogramów dziennie,

dzieci od 1. do 3. roku życia - 70 mikrogramów dziennie,

dzieci od 4. do 6. roku życia - 90 mikrogramów dziennie,

dzieci od 7. do 9. roku życia - 120 mikrogramów dziennie,

dzieci i młodzież od 10. do 15. roku życia - 150 mikrogramów dziennie,

osoby powyżej 16 roku życia, 160 mikrogram dziennie,

kobiety ciężarne, 180 mikrogram dziennie,

kobiety karmiące piersią, 200 mikrogram dziennie

Gdzie znajduje się najwięcej jodu?

Do głównych źródeł jodu zaliczamy:

ryby morskie, zwłaszcza halibut, dorsz, łosoś, płastuga, śledź, wędzona makrela; tran; skorupiaki i mięczaki morskie

wodorosty

sól jodowana

nabiał i jaja (poziom jodu zależny od stosowania jodowanych pasz)

wody mineralne

powietrze i woda morska (jod wchłania się też przez układ oddechowy i skórę)

Warto wiedzieć, że jod zawarty w produktach spożywczych przyswaja się lepiej w naszym organizmie, niż jod suplementowany.

Reklama

Co utrudnia wchłanianie jodu?

Przyswajanie jodu może ulec zmniejszeniu, wówczas, gdy jednocześnie z jodowymi produktami przyjmujemy np. soję, gorczycę, orzeszki ziemne, brukselkę, brukiew, kapustę, rzepę czy kalafior. Zawierają one bowiem substancje wolotwórcze, co utrudnia jego przyswajanie. Cenną uwagą jest to, że substancje wolotwórcze w 30% giną na skutek obróbki cieplnej, np. przez gotowanie w wodzie.