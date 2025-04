W celu zrozumienia związku miażdżycy z zwałem, należy zadać sobie pytanie: jaka jest przyczyna zawału? Co dzieje się w sercu, gdy nagle przestaje ono pracować tak jak powinno i dlaczego dochodzi do martwicy komórek mięśnia sercowego?

Wiemy, ze zawał to martwica komórek mięśnia sercowego spowodowana przedłużonym niedokrwieniem tych komórek. Martwica oznacza inaczej śmierć komórek. Komórki serca umierają, ponieważ są niedokrwione i niedotlenione. Znaczne zwężenie lub wręcz zamknięcie tętnicy wieńcowej powoduje, że krew nie jest dostarczana do wszystkich obszarów serca i są one narażone na konsekwencje niedokrwienia.

Wszystkiemu winna miażdżyca

Tak naprawdę wiele chorób naczyń może doprowadzić do zawału. Jednakże w 90% przypadków przyczyną pierwotną jest właśnie miażdżyca tętnic. Miażdżyca jest chorobą przewlekłą polegającą na tworzeniu się przyściennych zmian zwyrodnieniowych (tzw. blaszek miażdżycowych lub blaszek włóknisto-tłuszczowych) w świetle tętnic. Ma ona wpływ na zwężenie lub zamknięcie naczynia, czyli doprowadza do bezpośredniej przyczyny zawału.

Na początku była blaszka

W jaki sposób zmiany miażdżycowe mogą doprowadzić do zamknięcia naczynia? W blaszce miażdżycowej oprócz zlepionych płytek krwi i włóknika gromadzi się również cholesterol. Powoduje on, że blaszka staję się miękka i może łatwo pęknąć. Fragmenty pękniętej blaszki urywają się i płyną z prądem krwi. Gdy kawałek blaszki dotrze do naczynia, którego średnica będzie mniejsza niż jego wielkość, tworzy się zator, który doprowadza do zwężenia światła tętnicy. Właśnie to zwężenie tętnicy prowadzi do zawału serca w obrębie obszaru mięśnia, który zaopatrywała ona w krew. Stopień w jakim blaszka miażdżycowa zwęża naczynie nie ma bezpośredniego wpływu na ryzyko wystąpienia zawału. Do zawału serca może dojść przy zwężeniu światła tętnicy wieńcowej w 80-90%, jak i przy 50% zwężeniu. Istotniejszy jest skład blaszki, czyli to czy jest ona stabilna czy też nie.

Zamknięcie naczynia nie zawsze spowodowane jest zatkaniem fragmentem blaszki. Dochodzi do niego również na skutek skurczu tętnicy, ale ta sytuacja jest znacznie rzadsza.

Czasami nie stwierdza się ani zakrzepu, ani zamknięcia światła naczynia, a mimo to dochodzi do zawału. W takich przypadkach obecne są rozsiane, liczne zmiany miażdżycowe. Przepływ przez tętnicę jest niedostateczny i również może dojść do martwicy komórek mięśnia.

Warto jeszcze dodać, że leczenie zawału ma właśnie związek z usunięciem lub stabilizacją blaszki miażdżycowej.

Podstępna choroba

Blaszki miażdżycowe mogą rozwijać się latami, nie dając żadnych objawów. Ważne jest zatem, aby systematycznie badać krew oraz unikać czynników ryzyka rozwoju miażdżycy, a tym samym zawału mięśnia sercowego.

