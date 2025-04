Menopauza to ostatnia miesiączka w życiu kobiety. Następuje ona najczęściej między 45. a 55. rokiem życia, z reguły w wieku 50-51 lat. Menopauza jest ostatecznie „potwierdzona” po upływie roku bez krwawień miesięcznych. Postmenopauza, zwana także przekwitaniem, bądź klimakterium, zaczyna się rok po zatrzymaniu krwawień miesięcznych i trwa ok. dziesięciu lat. W tym czasie – mniej więcej do 60. roku życia – produkcja hormonów płciowych (głównie estrogenów) coraz bardziej się zmniejsza, aż wreszcie całkowicie ustaje.

Charakterystyczne objawy

Dolegliwości okresu przekwitania związane są ze stopniowym zmniejszaniem się ilości hormonów kobiecych produkowanych przez jajniki. Można podzielić je na wczesne i późne objawy menopauzy.

Do wczesnych objawów, świadczących o zbliżającej się menopauzie (kiedy kobieta jeszcze miesiączkuje), można zaliczyć:

- Objawy emocjonalne

Te najczęstsze to: zdenerwowanie, wysoka pobudliwość, depresja, zmiany nastroju włącznie z płaczem bez powodu, kłopoty z zapamiętywaniem, czy wybuchy złego humoru.

- Uderzenia gorąca

Pojawiają się jako nagła fala ciepła przepływającego od głowy, poprzez szyję w kierunku tułowia. Napady te mogą pojawiać się do kilkudziesięciu razy na dobę, zarówno w dzień, jak i w nocy. Trwają od kilku minut do pół godziny.

- Nocne poty

Zwykle towarzyszą uderzeniom gorąca. Czasem są tak obfite, że kobieta musi zmienić bieliznę. Poza tym zaburzają sen, co daje uczucie zmęczenia i rozdrażnienia w ciągu dnia.

- Nieregularne krwawienia miesiączkowe

Odstępy między miesiączkami mogą ulegać skracaniu lub wydłużaniu i często stają się nieregularne.

- Spadek zainteresowania życiem płciowym

Unikanie współżycia nawet jeśli do tej pory sprawiało nam ogromną przyjemność.

Późne objawy menopauzy zaczynają się kilka miesięcy po ostatniej miesiączce i stopniowo nasilają się. Są to:

- Zmiany w wyglądzie skóry

Skóra staje się cieńsza, mniej jędrna, bardziej sucha i pomarszczona. Owłosienie łonowe i pachowe przerzedza się.

- Zmiany w układzie moczowo-płciowym

Śluzówka pochwy staje się cienka, zmniejsza się wytwarzanie śluzu pochwowego, co powoduje bolesne stosunki oraz zmniejsza komfort i częstość współżycia. Dochodzi również do wiotczenia mięśni dna miednicy, które mają za zadanie utrzymywać we właściwym położeniu narządy rodne oraz pęcherz moczowy. W wyniku zwiotczenia tych mięśni obniżają się ściany pochwy i może dochodzić do wypadania macicy oraz nietrzymania moczu.

- Osteoporoza

Istotą tego schorzenia jest stopniowe ubywanie wapnia z kości. W efekcie kości stają się mniej wytrzymałe i są podatne na złamania.

Aby uniknąć tych dolegliwości powinnaś dodatkowo zadbać o odpowiednią dietę przy menopauzie.

Powiedz STOP nieprzyjemnym dolegliwościom

Niestety, nie ma jednej i prostej recepty na menopauzę, ponieważ jej objawy i dolegliwości są bardzo różnorodne i w różnym stopniu odczuwane przez poszczególne kobiety. Z obserwacji wiadomo jednak, że kobiety aktywne, w pełni sił witalnych i pozytywnie nastawione do świata, łatwiej przechodzą przekwitanie, niezależnie od tego czy są jeszcze czynne zawodowo, czy tylko zajmują się domem. W każdym przypadku terapia objawów menopauzy jest wielokierunkowa i wymaga osobistego zaangażowania ze strony kobiety poprzez: gimnastykę, aktywność w życiu domowym, zawodowym i towarzyskim, relaks i dietę. Wielu objawom występującym w następstwie niedoboru estrogenów zapobiega hormonalna terapia zastępcza. Polega ona na uzupełnieniu własnych hormonów, których organizm kobiety nie produkuje już w wystarczającej ilości. Największe korzyści przynosi rozpoczęcie hormonalnej terapii zastępczej we wczesnym okresie około menopauzalnym. Aby zapobiec późnym następstwom menopauzy, takim jak rozwój osteoporozy czy chorób serca, konieczne jest stosowanie hormonalnej terapii zastępczej, przez co najmniej 5 lat. Złe samopoczucie związane z menopauzą można złagodzić także stosując m.in. preparaty zawierające soję, takie jak Soyfem Forte. Są one skuteczne, ponieważ izoflawony sojowe mają działanie zbliżone do naturalnego estrogenu, a zatem pomagają uregulować pracę organizmu.

Autor: Zosia Wisińska

Źródło: Materiały Biofarm