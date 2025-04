O menopuzie i olejkach eterycznych słów kilka

O menopauzie napisano już wiele poradników i artykułów. Producenci leków oraz preparatów ziołowych proponują coraz doskonalsze środki, które mają złagodzić typowe objawy menopauzy, takie jak zmienność nastrojów, uderzenia gorąca czy rozdrażnienie. Od kilku lat dużo się mówi na ten temat w radio i telewizji. Menopauza nie jest chorobą, to naturalny etap w życiu każdej kobiety.

Podobnie jak w przypadku wielu dolegliwości o charakterze psychofizycznym, aromaterapia wskazuje nam sprawdzone i bardzo przyjemne sposoby radzenia sobie z kłopotliwymi objawami menopauzy. Wykorzystywane przez tę metodę olejki eteryczne relaksują, odprężają, likwidują rozmaite napięcia i towarzyszące im często bóle. Do zabiegów aromaterapeutycznych, skutecznych w zwalczaniu objawów menopauzy, należą przede wszystkim masaże, kąpiele i rozpylanie olejków eterycznych w kominku aromaterapetycznym.

Pojawiające się zmienne nastroje pokonamy, jeśli do miseczki kominka wypełnionej wodą dodamy pięć kropli olejku geraniowego, trzy krople olejku manuka i po jednej kropli olejków: drzewa różanego i grejpfrutowego. Mieszankę taką stosujemy raz lub dwa razy dziennie. Głównym jej składnikiem jest olejek geraniowy o ziołowo-kwiatowym zapachu, który łagodzi stany napięcia emocjonalnego, pomaga w depresji i lękach.

Możemy także wlać do kominka pięć kropli olejku kanuka, o łagodnym, ziołowym zapachu, trzy krople olejku geraniowego i po jednej kropli olejku drzewa różanego i grejpfrutowego. Olejki te warto także dodać do wypełnionej ciepłą wodą wanny. Kąpiel aromaterapeutyczna powinna trwać od piętnastu do trzydziestu minut. Nie należy łączyć jej z myciem, dlatego lepiej jest wcześniej wziąć prysznic. Dwa bądź trzy razy w tygodniu możemy masować ciało specjalnie przygotowaną miksturą. Olejki rozpuszczamy w około pięćdziesięciu mililitrach bezwonnego oleju roślinnego np. z nasion winogron lub ze słodkich migdałów. Roztwory do masażu przechowujemy w ciemnych, szczelnie zamkniętych butelkach najlepiej w lodówce. Na jeden masaż zużywa się średnio łyżkę stołową roztworu. Przed każdym użyciem mieszaninę należy wstrząsnąć.

Zmienne nastroje złagodzą również dodane do kominka dwie krople olejków: kopru włoskiego, szałwii muszkatołowej i geraniowego oraz cztery krople olejku lawendowego. Olejek kopru włoskiego reguluje gospodarkę hormonalną, jest też łagodnym afrodyzjakiem. Olejek szałwii muszkatołowej o ziołowym zapachu, łagodzi napięcia i depresje, a olejek lawendowy jest w aromaterapii, podstawowym olejkiem o działaniu uspokajającym.

Przy zaburzeniach emocjonalnych towarzyszących menopauzie do kominka aromaterapeutycznego dodajemy pięć kropli olejku szałwii muszkatołowej, cztery krople olejku manuka i jedną kroplę olejku sandałowego. Kominek z taką miksturą zapalamy raz dziennie.

Na uderzenia gorąca pomoże specjalnie przygotowana kąpiel aromaterapeutyczna. W tym celu do wanny z ciepłą wodą wlewamy po trzy krople olejku melisowego, geraniowego, sandałowego i jedną kroplę olejku mięty pieprzowej. Dwa razy w tygodniu możemy także, używając tej mieszaniny wykonać masaż aromaterapeutyczny. Olejki rozpuszczamy w około pięćdziesięciu mililitrach bezwonnego oleju roślinnego. Na jeden masaż zużywamy przeciętnie łyżkę stołową roztworu. Olejek melisowy, który jest jednym z głównych składników tej mieszanki, ma świeży, orzeźwiający, cytrynowo-ziołowy zapach. Stosowany jest między innymi przy bezsenności, lękach i migrenie oraz w stanach silnego napięcia nerwowego. Ma działanie kojące, obniża ciśnienie krwi i jest łagodnym środkiem nasennym.

Do masażu, przy uciążliwych problemach związanych z menopauzą takich jak uderzenia gorąca i nocne pocenie się, możemy użyć olejków: geraniowego, który jak wspomniano, wyrównuje poziom hormonów oraz neroli, który ma działanie uspokajające i tonizujące. Olejek neroli, o ciepłym, mocnym i szlachetnym zapachu, otrzymywany przez destylację kwiatów drzewa pomarańczy gorzkiej z parą wodną, wykorzystywany jest między innymi w stanach depresyjnych, lękowych, przy histerii, napięciu nerwowym oraz bezsenności.

Pollena-Aroma przygotowała również gotowe preparaty do stosowania w kominkach aromaterapeutycznych o działaniu relaksującym, które mogą być używane przy dolegliwościach związanych z menopauzą. Należy do nich mieszanina olejków Vapomix® R-6, zawierająca między innymi olejek petitgrain oraz sosnowy. Ma ona działanie odprężające i uspokajające, zwalcza codzienny stres. Vapomix® R-7, w którego skład wchodzą miedzy innymi olejek geraniowy i cytrynowy, relaksuje, usuwa zmęczenie i rozjaśnia umysł. Vapomix® E-7 na zmęczenie, zawiera między innymi olejek miętowy i rozmarynowy. Mieszanka ta dodaje sił i energii witalnej, poprawia nastrój oraz łagodzi napięcia i stres.

100 % naturalne olejki eteryczne, które znalazły się w bogatej ofercie firmy Pollena-Aroma, sygnowane znakiem Dr Beta®, nie posiadają żadnych dodatków syntetycznych i rozpuszczalników i są rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Aromaterapeutyczne. Warto, by przetrwać trudne chwile, czerpać z tych darów natury, miłych dla zmysłów i niezwykle skutecznych. Olejki eteryczne stosowane do kąpieli, masażu czy w kominkach aromaterapeutycznych mogą łagodzić nieprzyjemne dolegliwości związane z menopauzą, a nawet całkowicie je niwelować.

Uwaga: nigdy nie należy stosować nierozcieńczonych olejków eterycznych bezpośrednio na skórę!

