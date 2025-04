Ruch to zdrowie!

Urazy, rozległe operacje, stany unieruchomienia, powrót do zdrowia po przewlekłej chorobie – wszystkie te sytuacje wymagają kinezyterapii, czyli postępowania terapeutycznego opartego na aktywnym używaniu mięśni, czyli na ruchu. Czasem męczące, sprawiające trudność, ale dające dużą satysfakcję i zdrowie.

Konsekwencje złamań

Bardzo częstą metodą rekonwalescencji stosowaną w ortopedii jest unieruchomienie. Dzieje się tak przy okazji złamań, zwichnięć lub skręceń. Aby złamana kość lub zerwane więzadło mogło się spokojnie zrosnąć, trzeba je usztywnić tak, by nie były możliwe żadne ruchy w obrębie niesprawnego miejsca. Gdy organizm poradzi już sobie z danym uszkodzeniem, musi rozpocząć się proces „uczynniania” grup mięśni, które przez czas rekonwalescencji nie pracowały. Znacznie utrudnia to fakt, iż mięśnie nieużywane zanikają. Najpierw zmniejsza się ich masa, a potem z czasem coraz trudniej je „rozruszać”.

Ćwiczenia czynne – konkretnych grup mięśniowych

Jest to najbardziej popularny rodzaj kinezyterapii ruchowej. Polega na ćwiczeniu konkretnej grupy mięśni. Rehabilitant, który kontroluje wykonywane ćwiczenia bardzo dobrze wie, za jaki ruch odpowiada jaki mięsień – dostosowuje dane ćwiczenia do danej grupy mięśni i do unieruchomionego wcześniej stawu. Mimo iż ćwiczenia te nie należą do skomplikowanych, często są bolesne, a przez to nieprzyjemne dla pacjenta. Bardzo ważne w tym rodzaju rehabilitacji jest to, by ruch odbywał się w konkretnym stawie (a co za tym idzie aktywizował konkretne grupy mięśni), a nie był wspomagany przez sąsiednie stawy. Trwają około 10 minut, trzeba wykonywać je codziennie. Taka rehabilitacja może trwać tygodniami, czasami nawet miesiącami – zależy ile trwało unieruchomienie.

W czym jeszcze mogą pomóc ćwiczenia czynne?

Poza aktywizacją do tej pory nieaktywnych grup mięśni, ćwiczenia czynne służą także w terapii innych schorzeń. Pomagają w stanach zwyrodnieniowych stawów i kości – bez nadmiernego forsowania aparatu ruchowego, lekkie ćwiczenia są wręcz wskazane i mają bardzo dobry wpływ terapeutyczny na prawidłowy przebieg leczenia tych chorób. Dodatkowo ćwiczenia czynne działają przeciwbólowo poprzez wzrost przepływu krwi w naczyniach, lepsze utlenowanie tkanek i stymulację organizmu do wydzielania naturalnych substancji przeciwbólowych.

A gdy już odzyskasz sprawność...

Najlepszą kontynuacją ćwiczeń czynnych są ćwiczenia ogólnousprawniające. Dotyczą całego ciała, poprawiają kondycję i ogólny stan zdrowia organizmu. Przeciwdziałają wielu chorobom (także zwyrodnieniowym) i gwarantują doskonałe samopoczucie.

