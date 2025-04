Czym jest kinezyterapia?

Jest to sposób na uzyskanie sprawności danej grupy mięśni czy stawu wykorzystując ruch. Kinezyterapia najczęściej odbywa się po urazie lub po długim unieruchomieniu (w łóżku lub w gipsie). Obejmuje różnego rodzaju ćwiczenia, dzięki którym chory powoli odzyskuje wcześniejszą sprawność. Aby była efektywna, musi spełniać kilka podstawowych warunków:

Kontrola lekarska

Najważniejszy i niemożliwy do pominięcia warunek skutecznej kinezyterapii! Lekarz prowadzący (najczęściej ortopeda, neurolog, reumatolog, w wyjątkowych przypadkach – lekarz internista) zleca zabiegi, kontroluje ich przebieg, a także decyduje o ich zakończeniu. W trakcie leczenia ustala częstotliwość kontroli oraz wykonywania badań obrazowych (zdjęć rentgenowskich lub rezonansu magnetycznego). Lekarz także wydaje szczegółowe zalecenia odnośnie stylu życia pacjenta w trakcie terapii, ewentualnie wskazuje osobę za to odpowiedzialną (dietetyka, rehabilitanta, psychologa).

Systematyczność

Nasze ciało jest bardzo skomplikowanym mechanizmem. Aby usprawnić funkcje ruchowe niezbędne jest sumienne przykładanie się do wykonywanych ćwiczeń. Absolutnie nie wolno ich omijać. Należy tak ustalić sobie plan dnia, abyśmy mogli poświęcić na rehabilitację tyle czasu, ile ona wymaga. Zasada ta działa w obie strony – nie wolno skracać ćwiczeń, ale także nie wolno ich przedłużać. Ustalenia dokonane przez lekarza lub rehabilitanta są dostosowane do potrzeb i możliwości naszego organizmu, dlatego systematyczność w ich wypełnianiu jest bardzo ważna.

Dokładność

Czasami ćwiczenia zalecone przez specjalistę są dla nas za ciężkie. Zdecydowanie nie należy „udawać” przed lekarzem lub rehabilitantem, że dajemy sobie z nimi radę. Jeszcze gorsze jest niedokładne wykonywanie ćwiczeń. Jeśli czujemy, że ustalona rehabilitacja jest dla nas zbyt forsowna, musimy porozmawiać z rehabilitantem i powiedzieć o tym. Być może uraz, który przebyliśmy jest bardziej rozległy, dane ćwiczenie nie jest dla nas odpowiednie lub my nieprawidłowo je wykonujemy. Wobec takiej ewentualności, rehabilitant powinien zmienić dane ćwiczenie lub jeszcze raz wytłumaczyć sposób jego wykonywania.

Nie wstydź się!

Pamiętaj – nie Ty pierwszy i nie ostatni chodzisz na rehabilitację i wykonujesz (nie zawsze do końca przyjemne) ćwiczenia. Rehabilitant na pewno w swojej praktyce miał już do czynienia z podobnymi przypadkami jak Twój i nie musisz się wstydzić tego, że czasami jest Ci ciężko. Walczysz w końcu o swoje zdrowie i sprawność i na pewno dasz sobie radę!

