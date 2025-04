Klasterowy ból głowy to rodzaj pierwotnego bólu głowy. Choroba, która głównie dotyka mężczyzn. Jest nagły i gwałtowny. Trudno mu zapobiec i trudno go zwalczać.

Jeśli dostajesz nagłych, ostrych bólów głowy, które występują w seriach, to są to zapewne klasterowe bóle głowy. Nie można im zapobiec. Zobacz, co przynosi ulgę.

Ból głowy klasterowy występuje rzadziej niż migrena czy ból napięciowy. Cierpi na niego ok. 200 tys. osób w Polsce, głównie mężczyzn. Mawia się o nim nawet, że jest "męską" odmianą migreny. Należy do samoistnych bólów, tzw. pierwotnych (drugi rodzaj to bóle objawowe, czyli tzw. wtórne). To oznacza, że ból klasterowy sam w sobie jest chorobą, a nie objawem jakiegoś schorzenia.

Skąd pochodzi ból klasterowy?

Wiadomo, że jego przyczyną są zaburzenia naczyniowe w obrębie czaszki wywołane np. wypiciem alkoholu czy zażyciem leków, które rozszerzają naczynia krwionośne (np. nitratów, czyli leków nasercowych). Gwałtownie rozkurczające się naczynia uciskają na sąsiadujące tkanki i wywołują ból.

Jak się objawia klasterowy ból głowy?

Pojawia się nagle, najczęściej w nocy lub nad ranem. Zwykle w ciągu doby występuje wtedy kilka napadów, które trwają po ok. pół godziny. Napady powtarzają się przez kilka-kilkanaście tygodni, po czym znikają na wiele miesięcy a nawet lat.

Jest bardzo charakterystyczny:

silny

kłujący

zawsze jednostronny (umiejscowiony w okolicy oczodołu i skroni)

Towarzyszy mu:

przekrwienie i łzawienia oka po stornie, gdzie wystąpił

opuchnięcie oka

wyraźne zwężenie źrenicy

często zatkany nos

obfity pot na czole

Jak walczyć z bólem klasterowym?

Temu bólowi właściwie nie można zapobiec. Leczenie klastrowego bólu głowy polega więc na unikaniu rzeczy, które mogą go wywołać, np. picia alkoholu.

Gdy ból już wystąpi, warto:

zażyć leki przeciwmigrenowe

zacząć wdychać tlen przez specjalną maseczkę

przyłożyć do czoła i na bolące oko zimny okład

