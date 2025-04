21 listopada 2008 ruszyła ogólnopolska odsłona Kampanii Społecznej "ryzyKOchania". Akcja organizowana przez Stowarzyszenie Manko ma na celu poszerzenie świadomości zagrożeń HIV wśród młodych ludzi, szczególnie studentów. Jest to pierwsza tego typu akcja w Polsce adresowana do środowiska akademickiego. Jej pomysłodawcą jest Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego.

Reklama

Ogólnopolska Kampania Społeczna "ryzyKOchania" skierowana jest do osób w wielu 18-29 lat. To głównie studenci, osoby młode, skłonne to ryzykownych zachowań seksualnych. Celem kampanii jest promowanie odpowiedzialnego stylu życia oraz podniesienie świadomości społecznej w temacie zagrożeń związanych z ryzykownymi zachowaniami seksualnymi. Poprzez zwiększanie świadomości zagrożeń oraz promowanie potrzeby wykonywania testów na obecność wirusa HIV, chcemy zapobiec wzrostowi zakażeń oraz zwiększyć wczesną ich wykrywalność.

Etap Pilotażowy na Mazowszu

Kampania ogólnopolska jest kontynuacją pilotażu przeprowadzonego na Mazowszu w 2008 r., który objął 20 uczelni wyższych. W jego realizację włączyły się aktywnie władze i samorządy uczelni Warszawy, Płocka i Ciechanowa, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Urząd Miasta St. Warszawy, Urząd Miasta Płocka, Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego. Kreację i działania komunikacyjne prowadzi Społeczna Agencja PR, a opiekę i wsparcie merytoryczne Krajowe Centrum ds. AIDS oraz Sieć Plus.

Od maja do października 2008 r. odbyło się kilkanaście eventów podczas juwenaliów, w tym flash moby/happeningi, stoiska informacyjno-edukacyjne oraz konkursy. W ramach pilotażu przeprowadzono badania ankietowe na grupie około 700 studentów, które pokazały stan wiedzy i postawy młodych wobec HIV. "W związku z dużym zainteresowaniem społecznym problemem HIV/AIDS oraz alarmującymi statystykami wzrostu zachorowań na HIV/AIDS wśród młodych ludzi, pragniemy rozszerzyć kampanię na całą Polskę obejmując kolejne województwa, w których znajdują się duże ośrodki akademickie." – argumentują ogólnopolski start kampanii organizatorzy.

Działania kampanii

Ogólnopolska odsłona kampanii będzie znacząco różniła się od poprzedniej – regionalnej kampanii na Mazowszu. W ramach akcji zorganizowane zostaną 2 konkursy. Pierwszy z nich to konkurs "Kreuj Idee" na nadruk na koszulkę przeciwko HIV. W projekcie konkursowym współpracujemy ze znanymi projektantami mody, którzy również zaprojektują swoje propozycje koszulek. Do tej pory swój udział potwierdzili projektanci: Paprocki&Brzozowski, One Eighty, Viola Śpiechowicz, Dawid Woliński, Ola Osadzińska. Finałem konkursu ma być sesja fotograficzna z udziałem studentów oraz gwiazd kampanii ubranych w konkursowe koszulki. Poprzez wspólną sesję fotograficzną i zaangażowanie w projekt ludzi z różnych dziedzin pragniemy podkreślić, że zagrożenia dotyczą każdego bez względu na status społeczny, zainteresowania, płeć, kolor włosów czy skóry. Dlatego też koszulki zaprojektowane przez projektantów mody zostaną zaprezentowane przez studentów, natomiast koszulki wyłonione w konkursie przez celebrytów. Wstępnie swoje poparcie dla kampanii potwierdzili: piosenkarka Reni Jusis, aktorka Joanna Jabłczyńska, sztangista Szymon Kołecki, siatkarz Łukasz Kadziewicz, piosenkarz Jarek Wist, formacja taneczna Fair Play Crew (w tym tancerze Rafał "Roofi" Kamiński, Piotr "Gaua" Gałczyk, Adrianna Kawecka, Karol Niecikowski, Cezary Krukowski, Wojciech Blaszko, Gabriel Piotrowski i Błażej Górski – znani również z programu You Can Dance).

Drugi konkurs to II edycja SZTUKI PRZECIW HIV – konkursu na film/fotografię/pracę plastyczną/grafikę o treści nawiązującej do problemu HIV/AIDS i przesłania kampanii.

Ponadto w ramach kampanii organizowane będą happeningi edukacyjne pod tytułem "Niechciany podarunek" na terenie największych uczelni wyższych w Polsce. Będą mieć one formę stoiska informacyjnego, na których rozdawane będą "prezenty" dla studentów, będzie można wypełnić ankiety dotyczące wiedzy na temat: HIV/AIDS, zasięgnąć rady u edukatorów, rozwiązać test wiedzy o HIV, wziąć udział w konkursach oraz dowiedzieć się, gdzie można zrobić badania na obecność wirusa HIV. Stoiska będą promowane poprzez zapowiedzi w mediach, plakaty, informacje u organizacji studenckich, na portalach internetowych. Aktywnie działania eventowe będą prowadzone w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Poznaniu, Krakowie i na Pomorzu. Do współpracy włączyły się uczelnie wyższe, studenci z organizacji studenckich, władze samorządowe oraz media.

Koordynatorem kampanii na terenie całej Polski będzie Stowarzyszenie MANKO, Partnerzy Medialni: RMF Maxxx, Wirtualna Polska, Gazeta Studencka, MTV, polki.pl, dlastudenta.pl, fit.pl, Miesięcznik MANKO.

Reklama

Szacuje się, że w Polsce ok. 35 tys. osób żyje z HIV, z czego ponad 50% nie wie o swoim zakażeniu. 57% wszystkich zakażeń stanowią osoby poniżej 29 roku. Sytuacja epidemiologiczna jest stabilna, jednak ze względu na dramatyczny wzrost zakażeń w krajach sąsiadujących z Polską takich, jak Ukraina czy Rosja, może ona w każdej chwili ulec zmianie.