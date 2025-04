Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) uspokaja: nie ma żadnych dowodów na to, że możemy zarazić się koronawirusem przez jedzenie. EFSA doszedł do takiego wniosku nie tylko na podstawie aktualnych obserwacji, ale też tego, co działo się z innymi koronawirusami: SARS i MERS, i jakie były drogi ich transmisji.

Reklama

A jeśli jednak w naszych zakupach jest koronawirus…



Jeżeli na naszym jedzeniu pojawi się koronawirus, to na pewno się nie namnoży – potrzebuje do tego człowieka. Nie ma też szans przetrwać w obróbce termicznej. Temperatura musi być odpowiednio wysoka i działać w określonym czasie, pokona go np. podgrzewanie w 60°C przez 30 minut.

I to byłoby na tyle pocieszających informacji, które przekazał w tej sprawie Główny Inspektorat Sanitarny. Nie wszystko będziemy przecież podgrzewać. Czy możemy przynieść koronawirusa z zakupami do domu? Oczywiście. Tym bardziej, że ten patogen na przedmiotach może przetrwać nawet kilka dni, o czym więcej pisaliśmy w artykule: Jak długo koronawirus utrzymuje się na powierzchniach i w powietrzu?

Pozostaje nam starać się zmniejszać ryzyko przetransportowania wirusa do domu ze sklepu. Jak to robić?

W sklepie i w domu – obowiązkowe zasady podczas kupowania jedzenia



GIS wydał zalecenia dotyczące żywności w obliczu epidemii. Jeśli chcemy, by nasze jedzenie było wolne od koronawirusa, stosujmy się chociaż do tych kilku reguł. Urzędnicy podpowiadają, aby:

W sklepie:

unikać zatłoczonych miejsc, utrzymywać odstęp od innych kupujących,

myć ręce przed zakupami, w trakcie używać rękawic i pakować w torebki,

nie przebierać i nie dotykać rękami produktów, które nie będą poddawane obróbce termicznej, np. chleba, bułek, owoców,

kichać/kasłać w zgięcie łokciowe, nie na dłonie, a tym bardziej nie w stronę innych osób czy towarów!

W domu:

dokładnie myć jedzenie i higienicznie je przygotowywać,

myć ręce, narzędzia kuchenne, blaty, deski,

oddzielać produkty gotowe do zjedzenia od surowych, które wymagają obróbki, aby nie przenosić zanieczyszczeń między produktami do spożycia.

Bezpieczne jedzenie według WHO

Nie ukrywajmy, bezpieczeństwo jedzenia, które przynosimy do domu, w dużej mierze zależy od innych. Osoby mające kontakt z żywnością, transportujące i produkujące jedzenie, powinny się trzymać ścisłych zasad higieny. Reszta zależy od nas. Co więcej możemy zrobić, żeby jedzenie było bezpieczniejsze? WHO stworzyło plakat informacyjny 5 kroków do bezpiecznej żywności.

fot. WHO, Główny Inspektorat Sanitarny

Jak zarażamy się koronawirusem?

Jeśli nie przez jedzenie, to jak przenosi się koronawirus? Przypominamy, że główną możliwością transmisji wirusa SARS-CoV-2 jest droga kropelkowa. Według aktualnej wiedzy medycznej, koronawirusem możemy zarazić się bezpośrednio lub pośrednio. Bezpośrednio, czyli po kontakcie z wydzielinami osoby zakażonej, nie tylko, gdy ta osoba na nas kichnie lub kaszlnie w naszym kierunku, ale także przez kontakt z kałem lub moczem chorego. Jeśli dotkniemy powierzchni, na której będzie wydzielina zakażonego, to jest spore ryzyko zakażenia pośredniego.

Reklama

Więcej o koronawirusie: