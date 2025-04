Spis treści:

Osoby chorujące na astmę zostały umieszczone w grupie ryzyka związanego z cięższym przebiegiem zakażenia koronawirusem przez amerykańską agencję rządową Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Na podstawie badań naukowych CDC uznała jak na razie, że osoby chorujące na astmę mogą, ale nie muszą być bardziej narażone na poważną chorobę z powodu koronawirusa.

COVID-19 to nowa choroba. Obecnie istnieją ograniczone dane i informacje na temat wpływu podstawowych schorzeń i tego, czy zwiększają one ryzyko wystąpienia ciężkiej choroby wywołanej przez COVID-19. Na podstawie tego, co obecnie wiemy, osoby dorosłe w każdym wieku z astmą (od umiarkowanej do ciężkiej) mogą być bardziej narażone na ciężką chorobę wywołaną przez wirusa wywołującego COVID-19

Naukowcy, którzy analizują dane płynące ze szpitali z całego świata, jednak uspokajają. Nie zauważono, aby koronawirus przy astmie był znacząco groźniejszy.

Zakażenie koronawirusem u osób z astmą przebiega podobnie jak u innych. Do objawów infekcji z powodu koronawirusa przy astmie należą:

Osoby chorujące na astmę, powinny zwracać szczególną uwagę na swoje objawy. Infekcja koronawirusem może zaostrzać przebieg astmy i wywołać atak duszności. Dlatego należy pamiętać o zaopatrzeniu w odpowiednie leki i dbaniu o siebie.

Koronawirus i astma mogą dawać podobne objawy, jednak nie jest trudno je odróżnić. Wspólnym symptomem w obu przypadkach jest kaszel. Gdy doszło do zakażenia koronawirusem, występują oprócz kaszlu przeważnie także inne objawy wskazujące na infekcję: gorączka, złe samopoczucie, bóle mięśniowe. Podwyższona temperatura nie jest objawem astmy. Kaszel w tym przypadku występuje w formie napadów po kontakcie z alergenem (np. pyłkami roślin czy sierścią zwierząt). Wystąpienie kaszlu w astmie nie ma związku z gorączką i innymi objawami infekcji.

Osoba z astmą może podejrzewać u siebie zakażenie koronawirusem, jeżeli ma objawy infekcji: gorączkę, kaszel suchy lub mokry, źle się czuje. W takiej sytuacji należy skontaktować się z infolinią Narodowego Funduszu Zdrowia, dzwoniąc pod numer 800 190 590.

Co ważne, przy astmie i podejrzeniu zakażenia koronawirusem, nie wolno przerywać leczenia ani zmniejszać dawek leków na astmę. Warto skonsultować się również z lekarzem.

W związku z tym, że infekcja wywołana koronawirusem może zaostrzać astmę, warto trzymać się kilku zasad bezpieczeństwa. Pozwolą one nie tylko uniknąć zakażenia, ale też zminimalizować ryzyko ataku duszności i kaszlu.

Zasady profilaktyki dla chorych na astmę w dobie koronawirusa:

Maseczki są zalecane jako środek ochrony przed koronawirusem dla osób z astmą. Nie wykazano, aby wpływały na zdrowie pacjentów, którzy przyjmują leki. Jednak osoby z niezdiagnozowaną astmą lub źle leczoną chorobą mogą odczuwać duszność podczas noszenia maseczki, dlatego powinny w takiej sytuacji udać się do lekarza pierwszego kontaktu, który zleci badania i przepisze odpowiednie leki.